SPORT1 Betting 06.09.2025 • 18:00 Uhr Können die Ferrari die Tifosi etwas versöhnen? | McLaren-Pilot Lando Norris will den Rückstand auf seinen Teamkollegen verkürzen!

Die italienischen Formel-1-Fans dürfen auf ein Top-3-Finish ihrer roten Lieblinge hoffen. Den Kampf um den Sieg tragen aber wieder die beiden Fahrer aus dem Team McLaren untereinander aus.

Für die Motorsport-Fans in Italien steht das wichtigste Wochenende des Jahres bevor. Der Formel-1-Zirkus macht Halt in Monza. Der Große Preis von Italien ist das 16. Rennen der Saison 2025. Oscar Piastri hat am vergangenen Sonntag den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort vor Lokalmatador Max Verstappen gewonnen.

Da sein McLaren-Teamkollege Lando Norris kurz vor Schluss auf Platz zwei liegend mit Motorschaden ausschied, baute der Australier mit seinem siebten Saisonsieg den Vorsprung im WM-Klassement auf 34 Punkte aus. Wenige Kilometer nördlich von Mailand hoffen die Tifosi nun natürlich auf ein Erfolgserlebnis der roten Ferraris.

Auch wir bei SPORT1 schauen auf das Rennen in Monza voraus.

Formel 1: Großer Preis von Italien 2025: Wie schneidet Ferrari beim Heimspiel ab?

Der Kurs auf dem “Autodromo Nazionale di Monza”, der auch den Spitznamen “Temple of Speed” trägt, gilt als schnellstes Rennen des Jahres. Auf die Fahrer warten lange Geraden und starke Bremszonen. Zudem sorgen die frenetischen Tifosi für eine außergewöhnliche Atmosphäre.

Lewis Hamilton und Michael Schumacher sind mit jeweils fünf Siegen die erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Großen Preises von Italien. Zudem ist Hamilton mit sieben Pole Positions in Italien auch der “König des Qualifyings”. In dieser Saison haben sich die beiden McLaren (9) und Max Verstappen (4) mit zwei Ausnahmen immer den ersten Startplatz gesichert.

Eine Ausnahme neben George Russell bildete Charles Leclerc, der sich beim Grand Prix von Ungarn vor der Sommerpause die Pole holte und am Ende auf den vierten Platz fuhr. Mit einer Quote von 1,30 setzt Merkur Bets aber dieses Mal wieder darauf, dass ein McLaren auf Platz 1 ins Rennen geht.

Die McLaren sind nicht zu stoppen!

Die Saison 2025 wird vom Team McLaren dominiert. Die Konstrukteursmeisterschaft haben die Briten schon in der Tasche. 12 der bisherigen 15 Rennen gingen an Oscar Piastri und Lando Norris. Einer der beiden Piloten wird am Ende mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch den Weltmeistertitel gewinnen.

Hier hat natürlich aktuell Oscar Piastri etwas die Nase vorne. In Zandvoort sicherte sich der Australier seinen ersten “Grand Slam”, bestehend aus der Pole Position, der schnellsten Rennrunde, einer Führung über alle Runden des Rennens sowie dem Sieg. Nur zwei Fahrer haben in der Formel-1-Geschichte eine Führung von 34 Punkte oder mehr noch verspielt.

Norris steht im Endspurt der Saison unter Druck und muss jetzt natürlich hoffen, dass sein Teamkollege auch mal Probleme bekommt. Doch der Brite ist der Meinung, dass der große Rückstand ihm tatsächlich mehr Freiheit beim Fahren geben könnte. Da der Abstand schon so groß ist, könne er es eher lockerer angehen.

Auch in Monza sind die beiden Fahrer die Favoriten. Mit einer Quote von 2,00 ist der Führende im WM-Klassement die Nummer 1. Doch sein Teamkollege folgt mit einer Formel-1-Siegquote von 2,80 unmittelbar dahinter.

Was ist für Ferrari beim Heimspiel drin?

Natürlich ist das Rennen in Monza für die Ferraris in jedem Jahr etwas besonderes. Nach dem Grand Prix der Niederlande, bei dem beide Autos nicht ins Ziel kamen, ist für die Roten zudem Wiedergutmachung angesagt. In der Konstrukteurswertung hat man nur noch 12 Punkte Vorsprung auf Mercedes.

Lewis Hamilton kann im Cockpit des italienischen Teams bisher nur einen Sprint-Sieg in China vorweisen. Der 40-Jährige macht somit den zweitschlechtesten Start eines Ferrari-Neuzugangs überhaupt durch. Lediglich Didier Pironi wartete in den 1980er-Jahren länger auf ein Top-3-Ergebnis.

Und auch am Sonntag ist keine Besserung in Sicht. Aufgrund eines Vergehens vor dem Start des Rennens in Zandvoort wird der siebenfache Weltmeister um fünf Plätze in der Startaufstellung zurückgestuft. Hamilton hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Trotz der zahlreichen Erfolge wird das erste Heimrennen im Ferrari etwas besonderes werden.

Ein Platz von Hamilton auf dem Podium wird sogar mit einer hohen Quote von 10,0 belohnt.

Etwas besser sind die Chancen auf eine Top-3-Platzierung bei seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Das sieht auch Merkur Bets mit einer Quote von 2,20 so. Ein paar Statistiken machen den Tifosi sogar noch größere Hoffnungen. 2024 wurde der Ferrari-Pilot aus Monaco in Silverstone 14., in Spa Dritter und in Ungarn Vierter.

Danach gewann er das Rennen in Monza. Genau die gleichen Plätze belegte Leclerc auch in diesem Jahr. Die beiden Piloten gehen am Sonntag zur Feier des 50. Jahrestages von Nikki Laudas ersten WM-Titel mit Ferrari mit einer speziellen Lackierung sowie speziellen blauen Rennanzügen und Helmen ins Rennen.

Unser Formel 1: Großer Preis von Italien 2025 Tipp: Sieg Norris und Podium Leclerc

McLarens hat sieben der letzten acht Rennen gewonnen. Die Dominanz des Teams wird voraussichtlich auch in Monza anhalten. Die beiden Ferraris sind zu weit weg. Und auch Verstappen wurde am vergangenen Wochenende nur durch den Motorschaden von Norris auf Platz 2 gespült.

Wir glauben aber, dass es in Italien nun mal wieder Zeit für den Briten wird. Norris war in den Niederlanden größtenteils der schnellste Fahrer. Im Qualifying lag er nur 0,012 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und rückte Piastri auch im Rennen dicht auf die Pelle.

Auch das letzte Mal, als der aktuell Zweitplatzierte der Fahrerwertung ein Rennen nicht beenden konnte (Kanada), sicherte er sich im darauffolgenden Grand Prix (Großbritannien) den Sieg. Zudem könnte Piastri, bei seinem komfortablen Vorsprung in der WM, ab sofort womöglich ein bisschen konservativer fahren, während Noris nichts mehr zu verlieren hat.

Und natürlich haben wir auch noch etwas für die Tifosi auf Lager. Wir trauen Charles Leclerc ein Top-3-Finish zu. Die Strecke in Monza liegt dem Monegassen. In fünf der letzten sechs Grand Prix von Italien schaffte es Leclerc mindestens auf Rang 4. Darunter befanden sich drei Platzierungen auf dem Podium. Zweimal stand er sogar ganz oben. Mit Ausnahme der beiden McLaren-Piloten war der 27-Jährige in den vergangenen acht Rennen der konstanteste Fahrer im Feld.

Die Quoten im Markt “Wer gewinnt den Großen Preis von Italien 2025” bei Merkur Bets:

Wer wird GP Gewinner von Italien? Wettquote Oscar Piastri 2,00 Lando Norris 2,80 Max Verstappen 7,00 George Russell 12,00 Charles Leclerc 12,00 Lewis Hamilton 50,0 Kimi Antonelli 65,0