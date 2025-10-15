SPORT1 Betting 15.10.2025 • 18:00 Uhr Kann Max Verstappen 2025 Weltmeister werden? | Die Buchmacher setzen weiterhin auf die beiden McLaren-Piloten!

Der Titelverteidiger ist aktuell der formstärkste Fahrer im Formel-1-Zirkus. Kommt die Aufholjagd des Niederländers zu spät? Oder darf Verstappen doch noch auf den fünften Titel in Folge hoffen? Die beiden McLaren-Piloten stehen sich auf jeden Fall aktuell oft selbst im Weg.

In dieser Formel-1-Saison schien es lange Zeit so, als würde die Weltmeisterschaft nur zwischen den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris entschieden werden. Doch Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing haben nach der Sommerpause mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen einen wahren Sturmlauf hingelegt.

Im Fahrer-Klassement liegt der Australier Piastri aktuell 22 Punkte vor Norris und 63 Zähler vor Weltmeister Verstappen. Kann der Niederländer doch noch seinen fünften WM-Titel in Serie holen? Wir schauen auf den Rest der Saison und nehmen zusammen mit Buchmacher Betano, der bei uns konstant zu den besten Sportwettenanbietern gehört, die Chancen des Titelverteidigers unter die Lupe.

Formel 1: Kann Verstappen doch noch seinen WM-Titel verteidigen?

Noch sechs Formel-1-Wochenenden und drei Sprints stehen in der „Königsklasse“ des Motorsports auf dem Programm. Ein Pilot kann in den letzten sechs GPs und drei Sprints maximal 174 Punkte holen.

Würde Verstappen jedes Mal Erster, Norris jedes Mal Zweiter, könnte Verstappen 45 Punkte aufholen, also Norris überholen. Bei Piastri ginge dieser Plan aus eigener Kraft allerdings nicht auf. So muss der Niederländer auch auf schlechte Ergebnisse und Ausfälle bei beiden McLaren hoffen, um noch eine Titelchance zu haben.

Das Momentum spricht für Red Bull und Verstappen

Red Bull hat viel an seinem Auto gearbeitet. Im ersten Abschnitt der Saison funktionierte das Auto nur mit wenig Flügel. Doch mit mehr Downforce ging auch die Balance flöten. Seit dem Italien-GP scheint man diesen Fluch endgültig durchbrochen zu haben. In Monza gab es den vierten neuen Unterboden, in Singapur den sechsten Frontflügel.

Und auch Max Verstappen wirkt wie verwandelt. Zu Saisonbeginn war der Vierfach-Weltmeister verbissen und frustriert. Inzwischen tritt der 28-Jährige viel gelöster und entspannter auf. Er hatte den Kampf um den Fahrer-Titel eigentlich schon abgeschrieben. Der Niederländer wurde außerdem Vater.

Zudem musste Christian Horner, nicht unbedingt der größte Vertrauensmann des amtierenden Weltmeisters, seinen Hut nehmen. Der neue Chef Laurent Mekies lässt Verstappen deutlich mehr Freiheiten. Die Erfahrung spricht ebenfalls für den Fahrer, der einst als “Mad Max” in der Szene bekannt war. Er weiß, wie man Titel gewinnt und wie man in den knappen Endspurt einer Saison geht.

Wie lange bleibt der Teamfrieden bei McLaren noch bestehen?

Nach einem sehr starken und souveränen Start in die Saison 2025 scheint das Team McLaren im Endspurt immer nervöser zu werden. Ein negativer Höhepunkt war der Grand Prix in Monza. Hier hatte Norris kurz vor dem Rennende seinen bis dato sicheren zweiten Platz nach einem schwachen Boxenstopp an seinen Teamkollege Piastri verloren.

Die Verantwortlichen entschieden sich aber dazu, eine interne Stallorder aufzurufen. So musste der Australier Piastri den Briten Norris wieder vorbeiziehen lassen. Der WM-Führende äußerte noch während dem Befehl aus der Box wenig Verständnis für diese Aktion.

Auch in Singapur gab es Ärger. Hier sicherte sich Piastri mit einem unsanften Start-Manöver gegen Piastri Platz drei. Immerhin konnte das Fahrerduo schon sechs Rennen vor Saisonende den Triumph in der Konstrukteurswertung unter Dach und Fach bringen.

Ausblick auf die kommenden Rennen

Die Strecke in Austin, wo am kommenden Wochenende gefahren wird, kommt den Bullen entgegen. Dagegen könnte dieser Kurs für McLaren mit engen Kurven nach den Bremszonen schwierig werden. Die Papayafarbenen spielen eigentlich ihre Stärken im Mittelteil der Kurven aus.

In den USA konnte Verstappen drei der vergangenen vier Rennen gewinnen. Für den Großen Preis in den Vereinigten Staaten ist Verstappen bei Buchmacher Betano auch zusammen mit Lando Norris der Topfavorit auf den Sieg.

Beide Fahrer bekommen bei dem Bookie für Rang 1 aktuell eine Quote von 3,05 verpasst.

In Austin droht McLaren ein ganz schwaches Wochenende. Gut möglich, dass Verstappen das Sprint- und Hauptrennen gewinnt. Womöglich schieben sich der ebenfalls erstarkte George Russell und ein Ferrari dazwischen. Der Rückstand auf Rang 1 könnte dann auf etwa 40 Punkte zusammenschrumpfen.

Danach geht es mit folgenden Rennen weiter:

Großer Preis von Mexiko

Großer Preis von Brasilien

Großer Preis von Las Vegas

Großer Preis von Katar

Großer Preis von Abu Dhabi

Auch Mexiko ist nicht unbedingt ein Kurs für McLaren. Erst das Rennen in Brasilien kommt den Papayafarbenen wieder entgegen. Las Vegas liegt dagegen Red Bull und Verstappen. Hier konnte “Mad Max” 2023 schon einmal gewinnen. Dagegen dürften Piastri und Norris in Katar die Nase vorne haben.

Gut möglich, dass uns dann in Abu Dhabi wieder einmal ein großes Finale erwartet. Hier gewann Verstappen bereits 2021 im Duell mit Lewis Hamilton in der letzten Runde die Weltmeisterschaft. Der Kurs liegt dem Niederländer.

Buchmacher Betano glaubt aber noch nicht an eine Aufholjagd des Titelverteidigers. Piastri und Norris liegen in der Gunst des Bookies weiter vorne. Für den WM-Titel des vierfachen Champions gibt es aktuell eine Quote von 7,50.

Die aktuellen Quoten zum Markt “Wer wird Formel-1-Weltmeister 2025” bei Betano:

Formel 1 Weltmeister Wettquote Oscar Piastri 1,45 Lando Norris 3,50 Max Verstappen 7,50 George Russell 250,0 Charles Leclerc 3000,0