Frankfurt gegen Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 31.01.2026

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt wollten eigentlich schon an diesem Wochenende einen neuen Cheftrainer präsentieren. Doch Interimstrainer Dennis Schmitt wird die Hessen am 20. Spieltag noch ein letztes Mal betreuen. Wir trauen dem aktuellen Coach dabei auch ein kleines Erfolgserlebnis zu.

In diesem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Duell am Samstagnachmittag, den 31. Januar 2026, deuten die Zeichen nämlich auf eine Punkteteilung zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hin. Die Begegnung, die um 15:30 Uhr angepfiffen wird, verspricht aufgrund der aktuellen Form beider Teams und der hohen Bedeutung für die europäischen Plätze besondere Brisanz.

Unsere Frankfurt gegen Leverkusen Prognosen tendieren zu einem engen Match. Wir halten ein Unentschieden für ein sehr plausibles Ergebnis und empfehlen daher den Wett Tipp auf eine Punkteteilung mit einer attraktiven Quote von 3,70 bei Betano.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein genauerer Blick auf die Statistiken offenbart, warum ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten ist. Eintracht Frankfurt befindet sich in einer Formkrise und konnte keines der letzten fünf Ligaspiele gewinnen, wobei jedoch drei davon unentschieden endeten.

Besonders die Defensive bereitet Sorgen: Mit 42 Gegentoren in dieser Saison stellen die Hessen zusammen mit Heidenheim die schwächste Abwehr der Liga, was nach 19 Spieltagen einen neuen Vereinsnegativrekord bedeutet. In den letzten vier Partien kassierte die Eintracht jeweils drei Treffer.

Bayer Leverkusen hingegen konnte zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen Bremen Selbstvertrauen tanken, zeigt sich auswärts aber unbeständig. Aus den letzten fünf Spielen in der Fremde holte die Werkself nur sechs Punkte.

Die direkte Bilanz spricht allerdings klar für die Gäste, die die letzten sechs Duelle gegen Frankfurt allesamt für sich entscheiden konnten und dabei im Schnitt 3,3 Tore pro Spiel erzielten.

Die Frankfurt gegen Leverkusen Quoten der Buchmacher spiegeln diese Gemengelage wider und sehen Leverkusen nur leicht favorisiert, was die Chance auf ein enges Ergebnis unterstreicht. Auch die Torstatistiken beider Mannschaften sind bemerkenswert, denn die Partien der Eintracht weisen mit durchschnittlich 4,26 Toren den zweithöchsten Wert der Liga auf.

Frankfurt gegen Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse ergeben sich für dieses Spiel einige interessante Wettmöglichkeiten. Unsere Frankfurt gegen Leverkusen Prognosen und Wett Tipps konzentrieren sich auf die Torwahrscheinlichkeit und die ausgeglichenen Kräfteverhältnisse. Hier sind unsere konkreten Empfehlungen:

Unentschieden (Quote 3,70 bei Betano) : Frankfurt hat zuletzt eine Tendenz zu Remis gezeigt, darunter auch im Heimspiel gegen Dortmund. Leverkusens Auswärtsschwäche und die Tatsache, dass beide Teams zu Hause bzw. auswärts eine sehr ausgeglichene Torbilanz aufweisen (Frankfurt 16:15, Leverkusen 15:15), machen eine Punkteteilung zu einer Wette mit gutem Wert.

Frankfurt hat zuletzt eine Tendenz zu Remis gezeigt, darunter auch im Heimspiel gegen Dortmund. Leverkusens Auswärtsschwäche und die Tatsache, dass beide Teams zu Hause bzw. auswärts eine sehr ausgeglichene Torbilanz aufweisen (Frankfurt 16:15, Leverkusen 15:15), machen eine Punkteteilung zu einer Wette mit gutem Wert. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,72 bei Betano) : Spiele mit Beteiligung der Eintracht sind ein Garant für Tore. Der Schnitt von 4,26 Toren pro Spiel ist beeindruckend und steigt in den Partien des Jahres 2026 sogar auf 5,25. Dieser Tipp wäre in allen vier Ligaspielen der Frankfurter in diesem Kalenderjahr erfolgreich gewesen. Auch die Duelle der Vergangenheit stützen diese Annahme: In acht der letzten zehn Begegnungen fielen Tore auf beiden Seiten.

Spiele mit Beteiligung der Eintracht sind ein Garant für Tore. Der Schnitt von 4,26 Toren pro Spiel ist beeindruckend und steigt in den Partien des Jahres 2026 sogar auf 5,25. Dieser Tipp wäre in allen vier Ligaspielen der Frankfurter in diesem Kalenderjahr erfolgreich gewesen. Auch die Duelle der Vergangenheit stützen diese Annahme: In acht der letzten zehn Begegnungen fielen Tore auf beiden Seiten. Beide Teams treffen in beiden Halbzeiten (Quote 7,65 bei Betano): Für risikofreudigere Tipper könnte diese Option interessant sein. Beide Klubs gehören zu den vier torhungrigsten Teams der Bundesliga. Leverkusens Unfähigkeit, auswärts eine weiße Weste zu wahren, und Frankfurts anfällige Defensive schaffen ideale Bedingungen für ein torreiches Spektakel, bei dem in beiden Spielhälften Treffer auf beiden Seiten fallen könnten.

Egal, für welchen unserer Wett Tipps du dich am Ende entscheidest, eines scheint sicher: Uns erwartet ein packendes und intensives Bundesliga-Match. Mach es dir also gemütlich und genieße die Show!

