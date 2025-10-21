SPORT1 Betting 21.10.2025 • 18:00 Uhr Frankfurt - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Ein guter Zeitpunkt für die Adler?

Unser Frankfurt - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2025 lautet: Alles andere als eine torreiche Begegnung würde uns im Wett Tipp heute überraschen.

Defensive Stabilität konnte bislang keine der beiden Mannschaften nachweisen. In unserer Frankfurt Liverpool Prognose zeigen wir uns darüber erfreut und träumen von einer glorreichen Veranstaltung im Deutsche Bank Park. Bis jetzt hielten die Champions-League-Paarungen der SGE, was sie versprochen haben.

Vielleicht sind sogar Punkte für den hessischen Vertreter im Bereich des Möglichen. Schließlich liegt die Last von vier Niederlagen in Serie auf den Schultern der Reds. Wir entscheiden uns im Frankfurt Liverpool Wett Tipp heute zu einer Quote von 1.90 und verwenden den Bet-at-Home Gutschein für “Über 3,5 Tore” im Spiel.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Liverpool auf “Über 3,5 Tore”:

In den beiden vorangegangenen CL-Spielen der SGE sind jeweils 6 Tore gefallen.

Liverpool hat 7 Gegentore in den letzten 4 Pflichtspielen kassiert.

Durhschnittlich sind 5,4 Tore in den 10 SGE-Pflichtspielen dieser Saison gefallen.

Frankfurt vs Liverpool Quoten Analyse:

Hugo Ekitike begegnet seinem Ex-Klub laut Frankfurt Liverpool Wettquoten als Favorit. In den Sportwetten Apps erhalten die Gäste einen klaren Vorteil und werden mit einer Siegquote von circa 1,60 auf den Rasen des Deutsche Bank Parks geschickt.

Ob das die richtige Verteilung der Frankfur Liverpool Quoten ist? Zumindest hinterließen die Reds zuletzt mehrere fragende Gesichter im Anschluss an ihre vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge (1:2 vs. Manchester United).

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Liverpool Prognose: Unruhe im Sechzehner

Für maximale Unterhaltung reicht es am Mittwoch vermutlich, um 21 Uhr das Spiel zwischen der SGE und den Reds einzuschalten. Beide Mannschaften haben in der Verteidigung größere Probleme offenbart, sind offensiv aber mit bestmöglichen Mitteln ausgestattet.

Im Frankfurt gegen Liverpool Tipp bahnen sich beide Teams erfolgreich den Weg in den gegnerischen Strafraum. Verglichen mit den ersten beiden CL-Spieltagen der Adlertrage (5:1 vs. Galatasaray, 1:5 vs. Atletico Madrid) klingt eine Wette auf “Über 3,5 Tore” noch harmlos.

Die Arbeit seiner Hintermannschaft bereitet Dino Toppmöller noch große Kopfschmerzen. Dafür weiß seine Offensive weiterhin, wo das gegnerische Tor zu finden ist. Durchschnittlich sind in SGE-Partien 5,4 Tore gefallen (54 Tore in 10 Begegnungen).

Erst am vergangenen Wochenende kassierten die Hausherren zum sechsten Mal in den letzten sieben Pflichtspielen mindestens zwei Gegentore (2:2 vs. Freiburg). In den vergangenen Wochen konnte die Offensive allerdings nur noch selten ein Gleichgewicht herstellen.

Frankfurt - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:2 Freiburg (A), 0:3 Bayern (H), 1:5 Atletico Madrid (A), 6:4 Gladbach (A), 3:4 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:2 Manchester United (H), 1:2 Chelsea (A), 0:1 Galatasaray (A), 1:2 Crystal Palace (A), 2:1 Southampton (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Liverpool: -

Die SGE hat im Vorfeld des Frankfurt Liverpool Tipps drei aufeinanderfolgende Paarungen nicht mehr gewonnen (1U, 2N) und nur eine der letzten fünf Partien für sich entschieden (6:4 vs. Gladbach).

Liverpool im Gegenzug hat gegen Manchester United die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge hingenommen und in den vier vorangegangenen Pflichtspielen insgesamt sieben Gegentreffer erlaubt.

Vergleicht ihr die xGA-Werte aller Champions-League-Teilnehmer findet ihr derzeit nur drei Mannschaften, denen mehr erwartbare Gegentore als Frankfurt zugefügt wurden (5,54 xGA). Mehrere Tore für die Reds könnten ein gutes Ziel für den Bet-at-Home Bonus sein.

Weitere erwartbare und reale Gegentore sind in unserem Frankfurt - Liverpool Tipp fest eingeplant. Schließlich erlaubte die SGE rund 0,17 erwartbare Gegentore pro gegnerischen Schuss (32.).

Besonders motiviert erwarten wir Rückkehrer Hugo Ekitike. Der neue Angreifer der Reds hat in seinen ersten elf Pflichtspielen fünf Treffer erzielt und sich schnell in der Mannschaft von Arne Slot etabliert.

So seht ihr Frankfurt - Liverpool im TV oder Stream:

22. Oktober 2025, 21 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Dino Toppmöller und sein Team hoffen natürlich wieder auf einen dieser unglaublichen europäischen Nächte in Frankfurt. Zu Hause hat die SGE fünf der letzten sechs europäischen Partien gewonnen (1N).

Liverpool könnte erneut ins Straucheln geraten. Arne Slot und seine Auswahl verließen das Feld in ihren drei vorangegangenen Pflicht-Auswärtsspielen jeweils als Verlierer. Zudem wartet der Klub von der Anfield Road seit sieben Pflichtspielen auf eine weiße Weste.

Frankfurt vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Santos - Kristensen, Amenda, Koch, Theate - Larsson - Doan, Chaibi, Uzun, Bahoya - Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Zetterer, Collins, Shaqiri, Dahoud, Hohjlund, Götze, Brown, Knauff, Wahi

Startelf Liverpool: Mamardashvili - Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Ersatzbank Liverpool: Woodman, Gomez, Bradley, Robertson, Frimpong, Jones, Gakpo, Ngumoha, Chiesa, Isak

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Manchester United könnten bei den Gästen drei ehemalige Bundesliga-Spieler zurück in die Anfangsformation rutschen. Neben Hugo Ekitike kommen Florian Wirtz und Jeremie Frimpong wieder für einen Startelf-Einsatz in Frage.

Auf Seiten der Adlerträger gibt es Dino Toppmöller ebenfalls kaum Einschränkungen in der Auswahl für seine erste Elf. Bis auf Elias Baum sollten alle Spieler im Kader zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage kommen.

Unser Frankfurt - Liverpool Tipp: Über 3,5 Tore

Wir erwarten ein weiteres Frankfurt-Spiel mit größtmöglichem Unterhaltungswert und dürftiger Defensivarbeit. Beide Mannschaften tragen aktiv an einem torreichen Abend im Deutsche Bank Park teil.