Frankfurt - Slavia Prag Tipp, Prognose & Quoten | 7.11.24

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 09:00 Uhr Frankfurt - Slavia Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Gala der Eintracht jetzt auch in der Europa League?

Unser Frankfurt - Slavia Prag Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.11.2024 lautet: Sieben Treffer wie gegen Bochum werden es nicht. In unserem Wett Tipp heute dürfte die Eintracht aber erneut mehrfach treffen.

Es läuft bei der Eintracht! Nach der Gala am vergangenen Bundesliga-Spieltag sind die Adler aus der Mainmetropole am Donnerstag in der Europa League gefordert. In unserer Frankfurt Slavia Prag Prognose sehen wir den deutschen Vertreter in der Favoritenrolle, wissen aber auch, dass hier aller Voraussicht nach nicht die erste Elf auf den Rasen geschickt wird.

Dennoch hat gerade das Spiel am vergangenen Wochenende gezeigt, dass die Hessen auch noch einige junge Akteure in der Hinterhand haben, die gierig sind, auf Einsätze brennen und wenn sie diese bekommen, auch alles geben. Wir entscheiden uns für den Frankfurt Slavia Prag Wett Tipp heute “Frankfurt Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Slavia Prag auf “Frankfurt Über 1,5 Tore”:

Frankfurt schlug am vergangenen Wochenende Bochum mit 7:2.

An den ersten 3 Spieltagen der Liga-Phase der Europa League schoss die Eintracht 7 Tore.

In 7 ihrer letzten 8 Pflichtspiele zu Hause erzielten die Hessen mindestens 2 Treffer.



Frankfurt vs Slavia Prag Quoten Analyse:

Falls ihr unseren Tipp nachspielen wollt, dann schaut euch gerne vorher unsere Merkur Bets Bewertung an, in der ihr alles Wissenswerte zu diesem Buchmacher erfahrt. Wie seine Mitstreiter auf dem Markt, so sieht auch dieser Bookie die Deutschen vorne. Die Frankfurt Slavia Prag Quoten für Wetten auf den Heimsieg erreichen Höchstwerte um 1,80.

Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste aus Tschechien kann man seinen Wetteinsatz hingegen in etwa vervierfachen. Die Frankfurt Slavia Prag Wettquoten für die beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” sind nahezu identisch und liegen in der Spitze bei 1,68.

Frankfurt vs Slavia Prag Prognose: Eintracht-Party geht weiter

Was war das für eine Woche für die Eintracht! Zunächst schlugen sie am vergangenen Mittwoch Gladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause mit 2:1 und das, obwohl sie ab der 15. Minute in Unterzahl spielen mussten. Am Samstag setzte die SGE dann noch einmal einen drauf.

Wiederum zu Hause, dieses Mal gegen Bochum, feierten die Hessen am neunten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison einen 7:2-Kantersieg. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte es 4:0 für die Frankfurter gestanden, bei denen sich mal wieder Omar Marmoush mit einem Tor und zwei Vorlagen in Bestform präsentierte.

Aber auch die jungen Wilden, wie Nathaniel Brown, Can Uzun (jeweils ein Tor) oder Nnamdi Collins (eine Vorlage) zeigten, dass sie da sind, wenn sie gebraucht werden und gewillt sind, ihre Chancen zu nutzen, um noch mehr Einsatzminuten zu bekommen. In unserem Frankfurt Slavia Prag Tipp gehen wir davon aus, dass einige von ihnen am Donnerstag in der Startelf stehen werden.

Das war schon im letzten Europa-League-Spiel gegen Rigas teilweise der Fall. Mit dem 1:0 über die Letten blieb die Eintracht auch im dritten EL-Spiel ungeschlagen. Zuvor hatte sie je drei Treffer beim 3:3 gegen Viktoria Pilsen und 3:1 bei Besiktas Istanbul erzielt. Die Partie gegen Rigas war das einzige der letzten acht Pflichtspiele zu Hause, in denen die Hessen nicht mindestens doppelt trafen.

Frankfurt - Slavia Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 7:2 Bochum (H), 2:1 Gladbach (H), 1:1 Union Berlin (A), 1:0 Rigas (H), 1:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 1:1 Hradec Kralove (A), 4:1 Benatky (A), 3:0 Dukla Prag (H), 0:1 Athletic Bilbao (A), 2:1 Jablonec (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Slavia Prag: -



Slavia Prag hat die Generalprobe für das Kräftemessen im Deutsche Bank Park verpatzt. Am 14. Spieltag der heimischen 1. Liga kamen die Slaviste nicht über ein 1:1 bei Hradec Kralove hinaus. Für die Prager waren das nach elf Liga-Siegen in Folge die ersten Punktverluste. Nur am ersten Spieltag hatte Slavia ebenfalls nicht gewonnen.

Mit einer 11-2-0-Bilanz und damit 35 Punkten bei 28:4 Toren führen die Cervenobili die Tabelle im eigenen Land souverän an. Verfolger Viktoria Pilsen hat bereits acht Punkte Rückstand. Auf nationaler Ebene liegt die letzte Pflichtspiel-Niederlage über ein halbes Jahr zurück. Mitte April 2024 gab es eine 0:1-Schlappe in Pilsen.

Auf internationalem Terrain waren die letzten Ergebnisse mittelmäßig, was sich auf die Frankfurt Slavia Prag Prognose auswirkt. Nachdem die Prager im Halbfinale der Qualifikation zur Champions League noch Union Saint-Gilloise und damit den Klub, gegen den die Eintracht in der Vorsaison im Sechzehntelfinale der Conference League ausschied, ausschalten konnten, hatten sie in den Playoffs gegen Lille das Nachsehen.

Nach bisher drei absolvierten Spieltagen in der Liga-Phase der Europa League kommen die Tschechen auf eine 1-1-1-Bilanz bei 3:2 Toren. Den nüchternen Frankfurt Slavia Prag Tipp auf den Heimsieg halten wir bei den ausgeworfenen Quoten für durchaus empfehlenswert. Egal wie: Werft vor einer Tipp-Abgabe unbedingt noch einen Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich.

So seht ihr Frankfurt - Slavia Prag im TV oder Stream:

07. November 2024, 21 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung Stream: RTL+



Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs überhaupt. Sehen könnt ihr es nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+. Im Free-TV wird diese Begegnung nicht übertragen.

Drei Partien absolvierte die Eintracht bisher gegen Klubs aus Tschechien. Mit einem Remis gegen Pilsen am ersten Spieltag der aktuellen EL-Liga-Phase (3:3) sowie je einem Sieg (4:1) und einer Niederlage (2:3) gegen Zbrojovka Brno im Viertelfinale des UEFA-Cups 1979/80 ist die Bilanz ausgeglichen.

Frankfurt vs Slavia Prag: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp; Collins, Koch, Tuta, Brown; Dahoud, Skhiri, Knauff, Bahoya; Marmoush, Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Amenda, Dina Ebimbe, Götze, Chandler, Larsson, Uzun, Matanovic, Nkounkou

Startelf Slavia Prag: Kinsky; Holes, Zima, Bořil; Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Lingr, Provod; Chory

Ersatzbank Slavia Prag: Madous, Buzek, Chytil, Jurasek, Obgu, Prebsi, Wallem, Schranz, Michez, Zmrzly

Die Gäste aus Tschechien absolvierten schon weitaus mehr Partien gegen deutsche Klubs. Konkret gab es bisher 23 solcher Aufeinandertreffen. Nur sechs Mal gingen die Prager als Sieger vom Feld (6U, 11N). Aktuell würden wir ihnen zumindest einen Treffer zutrauen, zumal die SGE auch nur einmal in ihren letzten neun Pflichtspielen ihren Kasten sauber halten konnte.

In der Frankfurt Slavia Prag Prognose macht der Tipp “Sieg Frankfurt & Beide Teams treffen” zu lukrativen Wettquoten bis 3,25 durchaus Sinn. Auch die Option “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu Quoten von immerhin noch 2,04 ist in diesem Zusammenhang sicherlich nicht uninteressant.

Unser Frankfurt - Slavia Prag Tipp: “Frankfurt Über 1,5 Tore”

Die hessischen Adler fliegen weiter auf einer Erfolgswelle und wollen nach dem 2:1 gegen Gladbach und dem 7:2 gegen Bochum den dritten Heimsieg binnen neun Tagen und überhaupt vierten Heimerfolg in Serie. In sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele im heimischen Deutsche Bank Park traf die Eintracht mindestens doppelt. In vier der letzten sieben Pflichtspiele zu Hause traf sie mindestens dreifach. Wir gehen stark davon aus, dass die SGE-Party auch am Donnerstag weitergeht.