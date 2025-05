Frankfurt - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2025

SPORT1 Betting 10.05.2025 • 08:00 Uhr Frankfurt - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Feiern beide Teams schon vor Anpfiff?

Unser Frankfurt - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Den Gästen fällt es im Wett Tipp heute erneut schwer, das gegnerische Tor ins Visier zu nehmen.

Theoretisch kann sich Frankfurt noch den dritten Tabellenplatz stehlen lassen (4 Punkte Vorsprung) und St. Pauli in die Relegation geschickt werden (5 Punkte Vorsprung). Ebenfalls möglich ist, dass beide Teams ihr Saisonziel bereits vor Anpfiff erreicht haben. Diese Ausgangslage müsst ihr für eure Frankfurt St. Pauli Prognose unbedingt berücksichtigen.

Den Vergleich in der Hinrunde haben die Adler nur knapp gewonnen (1:0). Wie schon beim damaligen Aufeinandertreffen am Millerntor wird St. Pauli Probleme haben, das gegnerische Tor zu bedrohen.

So spielen wir mit einer Quote von 2,28 bei Merkur Bets den Frankfurt St. Pauli Wett Tipp heute “St. Pauli Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs St. Pauli auf “St. Pauli Unter 0,5 Tore”:

St. Pauli erzielte an 16 von 32 Spieltagen kein Tor - Liga-Höchstwert!

Frankfurt gewann die letzten 3 Bundesliga-Heimspiele allesamt ohne Gegentor.

St. Pauli reist mit der schwächsten Bundesliga-Offensive (26) nach Frankfurt.

Frankfurt vs St. Pauli Quoten Analyse:

Vor dieser Begegnung haben die Kiezkicker in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtsspielen gepunktet und ihre Auswärts-Ausbeute auf insgesamt 17 Zähler hochgeschraubt - ein neuer Vereinsrekord im deutschen Oberhaus, der jedoch nur wenig an den Frankfurt St. Pauli Quoten ändert.

Nur Bayern (41) und Leverkusen (34) behielten in ihren Heimspielen mehr Punkte bei sich als die SGE (34). Damit lassen sich die klaren Verhältnisse in den Frankfurt St.Pauli Wettquoten recht anschaulich erklären. Ein Heimsieg bringt euch nur einen 1,50-fachen Gewinn.

Die Kiezkicker erhalten in der Merkur Bets App für einen Auswärtssieg hingegen eine Siegquote von knapp 6,21. Egal ob euer Smartphone mit Android oder iOS funktioniert, die App des deutschen Wettanbieters funktioniert einwandfrei.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs St. Pauli Prognose: Ungeplante Änderungen

Omar Marmoush im Winter zu verlieren, hat dem Spiel der Eintracht geschadet, den Geldbeutel aber wieder gefüllt. Zwischenzeitlich sah es so aus, als müssten die Hessen doch noch auf die Champions-League-Qualifikation verzichten. Seit Mitte März ist das Team von Dino Toppmöller jedoch wieder voll auf der Höhe und hat sich auf dem dritten Tabellenplatz etabliert. Diesen müssen die Gastgeber laut unserem Frankfurt vs. St. Pauli Tipp auch nicht mehr hergeben.

Die Adlerträger sind seit vier Spieltagen ungeschlagen (2S, 2U) und haben nur eine der sieben vorangegangenen Bundesliga-Paarungen verloren (4S, 2U). Wie aus einigen dieser Resultate hervorgeht, ist die Defensive der Eintracht auf einem achtbaren Niveau unterwegs. Davon wollen wir in der Frankfurt gegen St. Pauli Prognose profitieren.

Lohnenswert ist auch der Merkur Bets Bonus, der sich im Buchmacher-Vergleich vor keinem Konkurrenten verstecken muss und euch sogar eine Gratiswette ermöglicht. Als mögliche Variante für die Freebet werfen wir “Frankfurt gewinnt ohne Gegentor” in den Raum. Zuletzt hat die SGE drei aufeinanderfolgende Heimspiele ohne Gegentreffer für sich entschieden.

Des Weiteren passt diese Option zu unserem Bild, das wir mit dem Frankfurt vs. St. Pauli Tipp zeichnen wollen. Innerhalb der letzten sechs Spielrunden hat kein Bundesliga-Team weniger Gegentore als die Adlerträger kassiert (3). Zudem ist die SGE seit 14 Bundesliga-Duellen gegen Aufsteiger ungeschlagen (11S, 3U).

Frankfurt vs St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Mainz (A), 4:0 RB Leipzig (H), 0:0 Augsburg (A), 0:1 Tottenham (H), 3:0 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:1 VfB Stuttgart (H), 0:0 Werder Bremen (A), 1:1 Leverkusen (H), 2:1 Kiel (A), 1:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs St. Pauli: 1:0 (A), 2:1 (A), 0:2 (A), 1:1 (H). 2:1 (H)

Hinzu kommen die Ausfälle, die Alexander Blessin auf der Gegenseite kompensieren muss. Am vergangenen Spieltag haben sich Torhüter Nikola Vasilj und Innenverteidiger Siebe Van der Heyden eine Sperre eingehandelt. Zusätzlich fehlen mit Kapitän Jackson Irvine, James Sand und Karol Mets weitere zentrale Spieler der Kiezkicker.

Wollt ihr euch noch bei Merkur Bets anmelden, könnt ihr einfach unserer Anleitung folgen. Danach bietet es sich allein schon aufgrund der Ausfälle im Blessin-Team an, eine Wette auf “Sieg Frankfurt (HC -1)” abzugeben.

Zudem sind es die Hanseaten nicht gewohnt, größere Rotationen in der Anfangsformation vorzunehmen. Kein Bundesligist nahm in dieser Spielzeit weniger Wechsel zwischen den einzelnen Spieltagen in seiner Startelf vor als die Gäste (40). Zum Vergleich: Frankfurt änderte das Personal in der ersten Elf mehr als doppelt so oft (90).

Den eigenen Strafraum und auch das eigene Tor können die Kiezkicker verteidigen wie kaum ein anderes Team im deutschen Oberhaus. Nur Bayern hat weniger Gegentreffer (32) als die Hanseaten (37) kassiert.

Im Gegenzug fehlt es der Offensive jedoch oft an Durchschlagskraft und Kreativität im letzten Drittel. Alexander Blessin muss mit dem schwächsten Angriff der Bundesliga den Klassenerhalt schaffen (26 Tore).

Dementsprechend oft fallen in Partien mit Beteiligung des Aufsteigers meist wenige Treffer. Die Gäste haben an 16 von 32 Spieltagen selbst keinen Treffer erzielt. Andererseits haben die Hanseaten auch in neun Paarungen bereits kein Gegentor kassiert.

Wollt ihr den Frankfurt vs. St. Pauli Tipp etwas zurückhaltender angehen, könnt ihr ebenso gut auf “Beide Teams treffen: Nein” setzen. Dafür haben wir nach dem ausführlichen Merkur Bets Test eine Quote von 1,89 entdeckt. Verbunden mit dem fantastischen Quotenschlüssel ist das ein großartiges Angebot.

So seht ihr Frankfurt vs St. Pauli im TV oder Stream:

11. Mai 2025, 17.30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ligaweit findet ihr keine Auswahl, die pro Spiel weniger Torschüsse abgegeben hat als die Kiezkicker (3,4). Zusätzlich liegt die Schussverwandlungs-Quote keiner anderen Mannschaft unter 7,1 Prozent.

Den ersten Spielabschnitt legen wir in unserer Frankfurt gegen St. Pauli Prognose komplett in die Hände der Adlerträger. Nur Bayern (13) hat vor der Pause weniger Gegentore als die SGE zugelassen (15).

Frankfurt vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Tuta, Koch, Theate - Kristensen, Shaqiri, Larsson, Brown - Knauff, Bahoya - Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Collins, Amenda, Nkounkou, Hojlund, Uzun, Chaibi, Bashuayi, Wahi

Startelf St. Pauli: Voll - Nemeth, Wahl, Ritzka - Saliakas, Boukhalfa, Smith, Treu - Guilavogui, Sinani, Weißhaupt

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel, Dzwigala, Ahlstrand, Wagner, Afolayan, Banks, Johannes Eggestein

Neben den aktuellen Statistiken zu dieser Saison findet ihr ebenso in der Historie zu dieser Paarung einige Hinweise, die Frankfurt in die Favoritenrolle drängen.

Bis jetzt hat die SGE keines der sechs vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele gegen St. Pauli verloren (3S, 3U).

Unser Frankfurt vs St. Pauli Tipp: St. Pauli Unter 0,5 Tore

Die Hanseaten haben zuletzt in zwei Bundesliga-Partien in Serie keinen Treffer erzielt und jeweils weniger als 0,8 erwartbare Tore zustande gebracht. Zudem tritt Frankfurt in der Verteidigung seit mehreren Wochen extrem gefestigt auf, speziell in der heimischen Arena.