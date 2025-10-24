Frankfurt - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2025

SPORT1 Betting 24.10.2025 • 18:00 Uhr Frankfurt - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer findet schneller ins Spiel?

Unser Frankfurt - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.10.2025 lautet: Die Hessen kehren im Wett Tipp heute zurück auf die Erfolgsbahn und schicken die Kiezkicker noch tiefer in die Misere.

Was die Anhänger der Eintracht in dieser Saison bereits an nervenaufreibenden Spielen erlebt haben, ist kaum zu vergleichen. Niederlagen in schwindelerregender Höhe wie die kürzlich erlittene 1:5-Pleite gegen Liverpool können die Hessen in unserer Frankfurt St. Pauli Prognose jedoch nicht von der Favoritenrolle befreien.

Die SGE kann ihren Defensivschwächen eine formidable Ausbeute in der Offensive entgegen stellen - gleiches gilt für die Kiezkicker nicht. Wir spielen den Frankfurt St. Pauli Wett Tipp heute auf “Sieg Frankfurt & Frankfurt erzielt das 1. Tor” zu einer Quote von 1.92.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs St. Pauli auf “Sieg Frankfurt & Frankfurt erzielt das 1. Tor”:

Nur Bayern (15) hat mehr Tore vor der Pause erzielt als Frankfurt (12).

Frankfurt hat ligaweit die zweitbeste Torausbeute (19).

St. Pauli hat zuletzt 4 Niederlagen in Serie kassiert und dabei nur einen Treffer erzielt.

Frankfurt vs St. Pauli Quoten Analyse:

Einigkeit herrscht bei den besten Sportwetten Anbietern hinsichtlich der Frage, wer in diesem Aufeinandertreffen die Favoritenrolle übernimmt. Kaum ein Buchmacher gibt den Gastgebern im Vergleich Frankfurt St. Pauli Wettquote von 1,70 oder höher für einen Heimsieg.

Grundsätzlich gelten die Adlerträger als Heimstark, wenngleich sie ihre beiden vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele verloren haben. An der klaren Rollenverteilung in den Frankfurt St. Pauli Quoten ändert diese Tatsache allerdings nicht viel.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs St. Pauli Prognose: Ausgleichende Offensive

Müsste man sich als neutraler Zuschauer in dieser Bundesliga-Spielzeit jedes Wochenende für ein einziges Spiel entscheiden, wären Paarungen mit Beteiligung der SGE stets hoch im Kurs.

Innerhalb der ersten sieben Spielrunden sind in den Auftritten der Hessen 37 Treffer gefallen. 19 für die Adlerträger (der zweitbeste Wert im deutschen Unterhaus) sowie 18 gegen die Mannschaft von Dino Toppmöller (der schwächste Wert). In unserem Frankfurt vs. St. Pauli Tipp ragt die Angriffsreihe der Hausherren erneut heraus.

Neben Bayern (20,4 Prozent) bringt die SGE derzeit die einzige Mannschaft auf den Rasen, welcher eine Schussverwandlungsquote von mindestens 20 Prozent gelungen ist (20,2 Prozent).

Davon wollen wir auch in der Frankfurt gegen St. Pauli Prognose profitieren, Vor allem im ersten Spielabschnitt zeigten die Hausherren bisher ihren Torhunger und erzielten 12 der 19 Saisontore (37 Prozent).

Frankfurt - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:5 Liverpool (H), 2:2 Freiburg (A), 0:3 Bayern (H), 1:5 Atletico Madrid (A), 6:4 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:3 Hoffenheim (H), 0:1 Werder Bremen (A), 1:2 Leverkusen (H), 0:2 VfB Stuttgart (A), 2:1 Augsburg (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. St. Pauli: 2:2 (H), 1:0 (A), 2:1 (A), 0:2 (A), 1:1 (H).

Wer seinen NEO.bet Bonus in eine riskante, aber vielversprechende Value-Bet stecken möchte, könnte über einen “Sieg Frankfurt (HC -1)” nachdenken. Als Begründung dient unter anderem die schwache Form der Kiezkicker.

Vor dem Frankfurt - St. Pauli haben die Hanseaten vier aufeinanderfolgende Bundesliga-Paarungen verloren. Die kürzlich erlittene Niederlage gegen Hoffenheim (0:3) fasste die Schwächen recht passend zusammen.

Defensiv ist das neu zusammengestellte Team von Alexander Blessing längst noch nicht auf dem Niveau der Vorsaison. Die Abläufe greifen noch nicht, werden teilweise unsauber umgesetzt und begünstigten bereits viele Möglichkeiten für die gegnerischen Vereine.

Zwölf zugelassene Gegentore (10.) und 9,68 erwartbare Gegentore (7.) klingen nicht nach katastrophalen Werten. Viel schlimmer ist die durchschnittliche Qualität der zugelassenen Abschlüsse.

St. Pauli gab pro Schuss 0,13 erwartbare Gegentore ab - Platz 16 im Ligavergleich und eine ungünstige Einladung für die SGE. Frankfurt sammelte 0,12 erwartbare Tore pro Schuss und pflegt eine hohe Effizienz.

So seht ihr Frankfurt - St. Pauli im TV oder Stream:

25. Oktober 2025, 15.30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Defensiv erwarten wir also alles andere als ein Duell auf hohem Bundesliga-Niveau. Insofern geben wir der Mannschaft mit der besseren Offensive den Vorzug - dieser Logik folgend den hessischen Gastgebern.

St. Pauli erzielte nur einen Treffer während der vier vorangegangenen Bundesliga-Auftritte und kam in sieben Spieltagen nur zu acht Torerfolgen. Für die Hälfte dieser Treffer musste eine Standardsituation herhalten.

Frankfurt vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Amenda, Koch, Theate - Kristensen, Uzun, Larsson, Brown - Doan, Burkhardt, Bahoya

Ersatzbank Frankfurt: Zetterer, Grahl, Collins, Buta, Chandler, Götze, Dahoud, Shkiri, Chaibi, Wahi, Knauf, Bashuayi

Startelf St. Pauli: Vasilj, Ritzka, Smith, Dzwigala - Pyrka, Fujita, Sands, Oppie - Sinani - Pereira Lage, Houtondji

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Mets, Saliakas, Metcalfe, Ahlstrand, Irvine, Afolayan, Ceesay, Kaars

In dieser Hinsicht hatten die Blessin-Schützlinge sogar Glück, denn die Anzahl der erwartbaren Toren nach eigenen Offensiv-Standards liegt insgesamt bei weniger als einem erwartbaren Treffer (0,88 xG).

Zudem kann die SGE zumindest Offensiv diesen Wert übertrumpfen. Bis jetzt brachte die Toppmöller-Elf das Leder bereits nach fünf ruhenden Bällen im gegnerischen Kasten unter.

Unser Frankfurt - St. Pauli Tipp: Sieg Frankfurt & Frankfurt erzielt das 1. Tor

Sobald sich dieser Vergleich in einen offenen Schlagabtausch verwandelt, fehlen den Kiezkickern die Mittel, um mit der Qualität im Angriff der Hausherren mithalten zu können. Ein Heimsieg ist daher das wahrscheinlichste Szenario.