Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 16.05.2026

SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart Prognosen unserer Wett-Experten für dieses spannende Bundesliga-Duell am 16.05.2026.

Frankfurt hat aus den letzten vier Bundesligaspielen lediglich einen Punkt geholt (1U, 3N) und läuft Gefahr, erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für den Europapokal zu verpassen. Für Stuttgart geht es im Saisonfinale noch um die Champions League. Hier haben die Schwaben im Fernduell mit Hoffenheim und Leverkusen die beste Ausgangslage.

Die Buchmacher erwarten, dass die formstarken Schwaben sich in einem torreichen Spiel durchsetzen werden. Die Partie findet am 16.05.2026 statt. Wir sehen die Gäste ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Tipico den Sieg für Stuttgart als unseren Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage vor diesem Bundesliga-Duell könnte kaum unterschiedlicher sein. Eintracht Frankfurt steckt in einer Formkrise und konnte nur eines der letzten sieben Ligaspiele für sich entscheiden, vier davon gingen verloren.

Besonders die Defensive erweist sich in dieser Phase als anfällig, mit durchschnittlich zwei Gegentoren pro Spiel. Die Quoten spiegeln diese Situation wider und sehen die Frankfurter als klaren Außenseiter, obwohl sie zu Hause antreten.

Ganz anders sieht es beim VfB Stuttgart aus. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat lediglich zwei ihrer letzten zwölf Ligaspiele verloren – und das gegen die Top-Teams Bayern und Dortmund.

Mit 69 Saisontoren stellt der VfB die zweitbeste Offensive der gesamten Liga und erzielt im Schnitt beeindruckende 2,58 Tore pro Spiel in den letzten zwölf Partien. Die Motivation, sich einen Platz in der Champions League zu sichern, verleiht dem Team zusätzlichen Schub.

Das Hinspiel konnten die Stuttgarter bereits mit 3:2 für sich entscheiden, was ihre Favoritenrolle für die anstehenden Prognosen untermauert.

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Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Match haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht, die auf den aktuellen Leistungen und Quoten basieren:

Sieg Stuttgart ( Quote 1,87 bei Tipico ): Die Stuttgarter befinden sich in überragender Form und haben das klare Ziel Champions League vor Augen. Frankfurts jüngste Schwächephase, insbesondere zu Hause mit zwei Niederlagen in Folge, spricht für die Gäste. Mit einer Quote von 1,87 ist der Auswärtssieg eine attraktive Option.

Die Stuttgarter befinden sich in überragender Form und haben das klare Ziel Champions League vor Augen. Frankfurts jüngste Schwächephase, insbesondere zu Hause mit zwei Niederlagen in Folge, spricht für die Gäste. Mit einer Quote von 1,87 ist der Auswärtssieg eine attraktive Option. Über 3,5 Tore ( Quote 1,75 bei Tipico ): Hier trifft die zweitstärkste Offensive auf eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga. In den letzten sieben Ligaspielen der Eintracht fielen im Schnitt 3,43 Tore, und bei beiden Teams fielen zuletzt häufig viele Treffer. Fünf der letzten acht Partien Stuttgarts endeten mit über 3,5 Toren. Eine torreiche Begegnung scheint bei einer Quote von 1,75 sehr wahrscheinlich.

Hier trifft die zweitstärkste Offensive auf eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga. In den letzten sieben Ligaspielen der Eintracht fielen im Schnitt 3,43 Tore, und bei beiden Teams fielen zuletzt häufig viele Treffer. Fünf der letzten acht Partien Stuttgarts endeten mit über 3,5 Toren. Eine torreiche Begegnung scheint bei einer Quote von 1,75 sehr wahrscheinlich. Stuttgart trifft in beiden Halbzeiten (Quote 2,10 bei Tipico): Angesichts der Frankfurter Abwehrprobleme und der enormen Offensivkraft Stuttgarts ist dieser Tipp besonders reizvoll. Die Schwaben haben in acht ihrer 16 Auswärtsspiele in beiden Spielhälften getroffen. Bei einer verlockenden Quote von 2,10 ist dies eine Wette mit hohem Potenzial.

Wir erwarten ein packendes Saisonfinale mit vielen Toren, bei dem Stuttgart am Ende die Nase vorn haben dürfte. Schaut auf unserer Seite nach den besten Anbietern, um eure Wette zu platzieren. Wir wünschen euch viel Spaß und Spannung bei diesem Spiel!