Frankfurt vs Augsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 13.12.2025

SPORT1 Betting 12.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Frankfurt vs Augsburg Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 13.12.2025.

In der Bundesliga-Partie am Samstag, den 13. Dezember 2025, deutet vieles auf einen Heimsieg hin. Eintracht Frankfurt müsste sich im eigenen Stadion gegen den FC Augsburg durchsetzen und einen wichtigen Sieg einfahren, um den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren.

Unsere Frankfurt vs Augsburg Prognosen stützen sich natürlich auf eine detaillierte Analyse der aktuellen Form und der direkten Duelle beider Mannschaften. Für dieses Aufeinandertreffen empfehlen wir bei NEO.bet mit einer Quote von 1,68 den Wett Tipp auf einen Sieg von Frankfurt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In der aktuellen Tabelle belegt Eintracht Frankfurt den siebten Platz, acht Punkte vor dem Augsburger Team, das gefährlich nahe an der Abstiegszone steht. Die von Dino Toppmöller trainierte Mannschaft verfolgt traditionell einen angriffsorientierten Ansatz, was ihre Spiele zu torreichen Angelegenheiten macht. Mit durchschnittlich 4,38 Toren pro Spiel weisen nur die Partien des FC Bayern mehr Treffer auf. Auch die Begegnungen der Augsburger sind mit durchschnittlich 3,38 Toren unterhaltsam, was auf ein spannendes Duell hoffen lässt.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison jedoch defensiv erhebliche Schwächen gezeigt. Frankfurt hat trotz der besseren Tabellenplatzierung die meisten Gegentore der Bundesliga kassiert, während Augsburg in dieser Statistik den drittschlechtesten Wert aufweist. Diese Anfälligkeit in der Abwehr könnte dazu führen, dass das Spiel durch individuelle Fehler entschieden wird.

Die Frankfurt vs Augsburg Quoten der Buchmacher spiegeln dies wider und favorisieren klar die Heimmannschaft, auch weil der Heimvorteil in den letzten direkten Duellen oft ein entscheidender Faktor war. Trotz einer jüngsten Formschwäche hat Frankfurt das Potenzial, dieses Spiel zu dominieren, insbesondere da Augsburg auswärts in den letzten fünf Partien sieglos blieb und vier davon verloren hat.

Frankfurt vs Augsburg: Wett-Tipps für Sportwetten-Fans

Basierend auf den Daten und der aktuellen Lage beider Teams haben wir einige interessante Wett-Tipps zusammengestellt. Die Frankfurt vs Augsburg Team-News, insbesondere die Verletzungssituation im Angriff der Eintracht, spielen dabei eine wichtige Rolle.

Sieg Frankfurt & Über 2,5 Tore ( Quote 2,28 bei NEO.bet ): Die Spiele von Frankfurt sind in dieser Saison ein Garant für Tore. Die Adler verfügen über einen starken Angriff mit einem Schnitt von 2,2 Toren pro Heimspiel. In Kombination mit der löchrigen Abwehr der Augsburger und dem Umstand, dass vier der letzten fünf Pflichtspiele Frankfurts "Über 2,5 Tore" hatten, ist diese Wette eine attraktive Option.

Ansgar Knauff trifft (Quote 3,10 bei NEO.bet): Der verletzungsbedingte Ausfall von Top-Stürmer Jonathan Burkardt eröffnet Ansgar Knauff die Chance, im Sturmzentrum zu glänzen. Er hat bereits gegen Barcelona getroffen und dürfte gegen eine Augsburger Defensive, die auswärts noch kein einziges Mal zu null gespielt hat und viele Chancen zulässt, erneut seine Torgefahr unter Beweis stellen.

Auf unserer Seite finden Sie die besten Sportwetten Anbieter, um Ihre Tipps zu platzieren. Wir wünschen viel Vergnügen und ein packendes Bundesliga-Match!