Frankfurt vs Freiburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 01.03.2026

Die neuesten Frankfurt vs Freiburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 01.03.2026.

Die Adler aus Hessen sind seit sieben Bundesligaspielen gegen die Breisgauer ungeschlagen (3S, 4U) und verloren seit Anfang 2020 überhaupt nur eins der 12 BL-Duelle mit dem Sport-Club (5S, 6U). Am Sonntag will die SGE diese Bilanz ausbauen. Buchmacher Merkur Bets, der zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, traut den Hausherren auch einiges zu.

Trotz einer durchwachsenen Form wird erwartet, dass Eintracht Frankfurt sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnt. In unserer Frankfurt vs Freiburg Prognose sehen wir die Hausherren ebenfalls als Favoriten, was auch die aktuellen Frankfurt vs Freiburg Quoten widerspiegeln. Die Partie in der Bundesliga wird am Sonntag, den 01.03.2026, um 17:30 Uhr angepfiffen.

Für unsere erste Einschätzung favorisieren wir die Heimmannschaft und spielen bei Merkur Bets mit einer Quote von 2,27 den Wett Tipp „Sieg Frankfurt“.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Eintracht kann mit einem Sieg am SC Freiburg vorbeiziehen, denn nur zwei Punkte trennen die beiden Teams im Kampf um die europäischen Plätze. Frankfurts Spiele waren in dieser Saison oft torreich, mit einem Durchschnitt von 4,13 Toren pro Ligaspiel. Obwohl der neue Trainer Albert Riera die Abwehr stabilisieren will, dürfen wir erneut einiges an Action vor den Toren erwarten.

Die Frankfurter Defensive war mit 49 Gegentoren eine der anfälligsten der Liga.

Trotz dieser Schwierigkeiten hat die Eintracht in dieser Saison nur drei Heimniederlagen in der Bundesliga hinnehmen müssen, bei fünf Siegen und zwei Unentschieden. Das letzte Heimspiel endete mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Gladbach, was zeigt, dass die Hessen genug Durchschlagskraft besitzen, um Freiburg zu schlagen.

Die Breisgauer hingegen tun sich auswärts schwer. Der SCF konnte nur zwei seiner zwölf Auswärtsspiele in der Liga gewinnen, verlor sieben davon und kassierte im Schnitt 2,08 Gegentore pro Partie. Zudem gelang den Badenern in keinem der sechs Auswärtsspiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte ein Sieg.

Die Frankfurt vs Freiburg Quoten deuten auf ein eng umkämpftes Bundesligaspiel hin. Die Quote für einen Heimsieg impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 46 Prozent. Die direkte Bilanz spricht ebenfalls für die Hessen: Frankfurt ist wie schon erwähnt in den letzten sieben Pflichtspielen gegen Freiburg ungeschlagen geblieben.

Aktuelle Frankfurt vs Freiburg Team-News deuten darauf hin, dass bei der Eintracht zwar einige Verteidiger fehlen, Schlüsselspieler Robin Koch aber wieder einsatzbereit sein dürfte.

Frankfurt vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Statistiken haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Begegnung zusammengestellt. Die Frankfurt vs Freiburg Prognosen deuten auf ein torreiches Spiel mit einem leichten Vorteil für die Heimmannschaft hin.

Sieg Frankfurt ( Quote 2,27 bei Merkur Bets ): Frankfurt hat eine schwere Saison hinter sich, trifft aber auf einen auswärtsschwachen Gegner. Trotz zahlreicher Probleme haben die Hessen erst drei Heimspiele verloren und gehen nach dem 3:0 gegen Gladbach mit Selbstvertrauen in die Partie. Freiburgs Bilanz auf fremden Plätzen ist schwach, daher setzen wir auf einen Heimsieg zu einer Quote von 2,27 bei Merkur Bets.

Frankfurt, eines der torfreundlichsten Teams der Liga, empfängt Freiburg, das ebenfalls den Anschluss an die europäischen Plätze sucht. Wir erwarten ein offenes Spiel, bei dem Tore fast garantiert sind. In 17 von 23 Spielen der Eintracht trafen beide Mannschaften. Angesichts der schwachen Frankfurter Abwehr ist es wahrscheinlich, dass auch die Breisgauer zum Torerfolg kommen. Dieser Tipp hat eine Quote von 1,99 bei Merkur Bets. Über 2,5 Tore (Quote 1,74 bei Merkur Bets): Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Sieben von zwölf Auswärtsspielen Freiburgs und sieben von elf Heimspielen Frankfurts endeten mit über 2,5 Toren. Besonders die jüngsten direkten Duelle waren torreich: Die letzten vier Begegnungen endeten alle mit über 3,5 Toren. Ein Tipp auf über 2,5 Tore erscheint daher sehr naheliegend, mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets.

Für welche der Frankfurt vs Freiburg Prognosen du dich auch entscheidest, wir wünschen dir vor allem ein spannendes und unterhaltsames Bundesligaspiel am Sonntagnachmittag!