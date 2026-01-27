Frankfurt vs Tottenham Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.01.2026

SPORT1 Betting 27.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Frankfurt vs Tottenham Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions-League-Spiel am 28.01.2026.

Die Eintracht kann mit gerade mal einem Sieg aus sieben Heimspielen gegen Mannschaften aus der Premier League im Europapokal keine gute Bilanz vorweisen. Und auch am 8. Spieltag der laufenden Gruppenphase der Königsklasse scheint keine Besserung in Sicht.

Unsere Frankfurt vs Tottenham Prognose fällt nämlich deutlich aus: Die Gäste aus London dürften sich in diesem Duell durchsetzen. Frankfurt ist bereits ausgeschieden, während Tottenham mit einem Sieg den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League sichern kann. Das Spiel findet am Mittwoch, den 28.01.2026, um 21:00 Uhr statt.

Wir erwarten einen Sieg der Engländer und empfehlen daher bei Betano mit einer Quote von 1,82 den Tipp auf einen Sieg von Tottenham.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage vor diesem Champions-League-Duell könnte unterschiedlicher nicht sein. Für Tottenham geht es darum, mit einem Sieg den Platz unter den besten Acht zu sichern und damit das Ticket für das Achtelfinale automatisch zu lösen. Für Eintracht Frankfurt hingegen hat die Partie nur noch statistischen Wert, da ein Weiterkommen in die K.-o.-Phase nicht mehr möglich ist.

Trotzdem haben die Hessen in dieser Saison oft einen offensiven Fußball gezeigt und werden sich wohl kaum kampflos geschlagen geben. Die Spiele der Frankfurter in der Ligaphase waren mit durchschnittlich 4,14 Toren sehr torreich, was auch an den anhaltenden Defensivproblemen liegt, die selbst ein Trainerwechsel bisher nicht beheben konnte.

Die jüngsten Ergebnisse der Eintracht, darunter Partien mit Endständen wie 1:3, 3:2 oder 3:3, unterstreichen diesen Trend. Die Frankfurt vs Tottenham Quoten spiegeln diese Situation wider und sehen die Gäste als Favoriten, obwohl die implizite Siegwahrscheinlichkeit von unter 53 Prozent zeigt, dass ein Sieg in Deutschland kein Selbstläufer wird.

Tottenham hat in dieser Saison seine besten Leistungen in der Champions League gezeigt. Während die Form in der heimischen Liga zu wünschen übrig lässt, war der europäische Wettbewerb bisher die Rettung für den Verein. Daher ist eine starke Leistung und das Sichern des Weiterkommens für die Gäste von größter Bedeutung.

Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für die Spurs: In vier bisherigen Begegnungen konnte Frankfurt noch nie gegen Tottenham gewinnen.

Frankfurt vs Tottenham: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Wettmöglichkeiten. Die Favoritenrolle der Gäste ist klar, doch die torreichen Spiele der Frankfurter eröffnen weitere Optionen. Hier sind unsere detaillierten Frankfurt vs Tottenham Prognosen und Wett Tipps:

Sieg Tottenham ( Quote 1,82 bei Betano ): Die Motivation liegt klar bei den Engländern. Während Frankfurt die CL-Saison nur noch ausklingen lässt, können die Spurs mit einem Sieg alles klarmachen. Tottenham hat in Europa bisher überzeugt und lediglich eines von sieben Spielen verloren. Zudem hat die Eintracht in ihrem einzigen Heimspiel gegen ein englisches Team eine 1:5-Niederlage hinnehmen müssen und dabei kaum Torchancen kreiert. Die Frankfurt vs Tottenham Quoten für einen Auswärtssieg sind daher attraktiv.

Wenn Eintracht Frankfurt spielt, wird es oft torreich. Bei dieser asiatischen Torwette erhält man bereits bei drei Toren im Spiel einen Teil des Gewinns zurück, was an einem potenziell torreichen Champions-League-Spieltag sehr verlockend erscheint. Frankfurts letzte fünf Spiele waren allesamt reich an Toren und die Defensive zeigte sich unter Interimstrainer Dennis Schmitt weiterhin anfällig. Da Tottenham auf Sieg spielen muss, ist mit einer offensiven Ausrichtung zu rechnen, die den Druck auf die wackelige Frankfurter Abwehr erhöhen wird. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,95 bei Betano): Die Frankfurter haben zwar defensive Schwächen, sind aber zu Hause meist torgefährlich, was sie in 11 von 13 Pflicht-Heimspielen bewiesen haben. Diese Kombination aus anfälliger Abwehr und solider Offensive hat dazu geführt, dass in fünf von sieben Champions-League-Spielen der Eintracht beide Teams trafen und über 2,5 Tore fielen. Auch bei zwei der drei Auswärtsspiele von Tottenham in der Königsklasse war dieser Tipp erfolgreich.

Auch bei zwei der drei Auswärtsspiele von Tottenham in der Königsklasse war dieser Tipp erfolgreich.