Frankfurt - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 23.11.24

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 09:00 Uhr Frankfurt - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wird Hugo Ekitike rechtzeitig fit?

Unser Frankfurt - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Den Wett Tipp heute auf etwas anderes als ein torreiches Duell abzugeben, kommt unserer Meinung nach nicht in Frage.

Wir geben in der Frankfurt Werder Bremen Prognose Gas und erhoffen uns ein packendes Aufeinandertreffen, das seine Vorzeichen auf viele Tore einhält. Der SVW (13) erzielte nach Bayern (23) die meisten Auswärtstore, kassierte allerdings ebenso nach Bochum (17) die meisten Gegentore in der Ferne (12).

Zusammengerechnet erzielten die Gastgeber in allen Wettbewerben bereits 40 Treffer - das ist unter allen Mannschaften der europäischen Top-5-Ligen der viertbeste Wert. Positiv überrascht uns deswegen die Quote von 2,20 bei Bet-at-home für “Über 3,5 Tore”, die wir ohne zu zögern als Ziel im Frankfurt Werder Bremen Wett Tipp heute auserkoren haben.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Werder Bremen auf “Über 3,5 Tore”:

Durchschnittlich fielen in den Bundesliga-Heimspielen der SGE 5,25 Treffer pro Partie.

Die Bundesliga-Auswärtsspiele der Grün-Weißen können da beinahe mithalten (5,00 Tore).

Frankfurt (19,26 Prozent) und Werder (13,71 Prozent) haben zwei der vier höchsten Schussverwandlungs-Quoten im deutschen Oberhaus.

Frankfurt vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Bis zur Länderspielpause hat die SGE eine Serie von vier Pflichtspiel-Siegen in Folge aufgebaut - ein Novum unter Dino Toppmöller. Die Frankfurt Werder Bremen Quoten schließen daran an und favorisieren die Hessen.

Mit einer Wette ohne Einzahlung könnt ihr die Frankfurt Werder Bremen Wettquoten zu eurem Vorteil nutzen und auf einen Sieg der zweitbesten Bundesliga-Auswärtsmannschaft dieser Spielzeit setzen. Möglich ist der 4,40-fache Gewinn - ein echter Kassenschlager.

Frankfurt vs Werder Bremen Prognose: Lasset die Spiele beginnen

Nach der letzten Länderspielpause ist für die Eintracht vor dem letzten Marathon des Jahres. Auf Frankfurt warten acht Spiele innerhalb von nur 29 Tagen. Bisher hat die Mannschaft von Dino Toppmöller diese Belastung eindrucksvoll verkraftet.

Frankfurt erzielte in der Bundesliga bereits 26 Treffer (2.) und zählt wettbewerbsübergreifend zu den vier stärksten Offensivmannschaften der europäischen Top-5-Ligen (40 Tore). Als Protagonisten der SGE-Show treten regelmäßig Omar Marmoush und Hugo Ekitike auf, auch im Frankfurt Werder Bremen Tipp werden diese als brandgefährlich eingestuft.

Marmoush schoss sich nach zehn Spieltagen zum besten Eintracht-Torschützen aller Zeiten (11 Tore). Sein französischer Kollege steht bei 24 Scorerpunkten in allen Wettbewerben (15 Tore, 9 Torvorlagen). Ekitike kehrte verfrüht, aber angeschlagen von der U21 zurück, soll voraussichtlich aber rechtzeitig wieder fit sein.

Das Angriffsspiel der Hausherren ist überfallartig und an Effizienz kaum zu überbieten. Die SGE spielte nur 910 Pässe im Angriffsdrittel (16.), spielte damit aber 20,98 xG heraus (3.). Die Abschlüsse werden mit 0,15 xG pro Schuss (1.) aus bester Lage abgegeben und die Schussverwandlungs-Quote ist unübertroffen (19,26 Prozent).

Frankfurt - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:0 Slavia Prag (H), 7:2 Bochum (H), 2:1 Gladbach (H), 1:1 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:1 Kiel (H), 1:4 Gladbach (A), 1:0 Paderborn (A), 2:2 Leverkusen (H), 4:2 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Werder Bremen: 1:1 (H), 2:2 (A), 2:0 (H), 4:3 (A), 1:2 (A).

Werder kassierte im letzten Bundesliga-Auswärtsspiel eine deutliche Pleite (1:4 vs. Gladbach) und hat nach Bochum (17) die meisten Tore in der Fremde zugelassen (12).

Wer bei diesen Zahlen der Frankfurt vs. Werder Bremen Prognose aus dem Staunen nicht mehr herauskommt, kann sich in der ODDSET App nach einer Quote von 2,55 für “Frankfurt Über 2,5 Tore” erkundigen.

Im Gegenzug gleicht die Abwehr der Hessen eher einem instabilen Wackelturm als einem Baum mit tiefen Wurzeln. Frankfurt nahm die drittmeisten erwartbaren Gegentore hin (19,02 xGA).

Da der SVW in vier seiner fünf vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens doppelt getroffen hat, bietet sich dieser Bet365 Angebotscode für eine Quote von 2,62 für den Frankfurt Werder Bremen Tipp “Werder Bremen Über 1,5 Tore” an.

Zwei der letzten vier direkten Aufeinandertreffen boten immerhin beiden Fan-Lagern die Gelegenheit, sich über mindestens zwei Treffer ihrer eigenen Mannschaft zu freuen.

So seht ihr Frankfurt - Werder Bremen im TV oder Stream:

23. November 2024, 18.30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Überspitzt gesagt, könnten in dieser Begegnung beinahe so viele Tore fallen wie in der gesamten Bundesliga-Konferenz. Durchschnittlich fielen in Heimspielen der SGE 5,25 Treffer. Runde 75 Prozent der Bundesliga-Partien im Deutsche Bank Park enthielten “Über 3,5 Tore”.

In eine ganz ähnliche Richtung bewegten sich die Auswärtsspiele der Grün-Weißen, die im Schnitt auf 5,00 Tore gekommen sind und zu 80 Prozent “Über 3,5 Tore” enthalten haben.

Frankfurt vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, Tuta, Koch, Theate, Dina Ebimbe, Larsson, Shaqiri, Brown, Ekitike, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Dahoud, Götze, Chaibi, Uzun, Bahoya, Knauf, Matanovic

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Friedl, Veljkovic, Jung, Agu, Stage, Lynen, Köhn, Njinmah, Schmid, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Pieper, Stark, Malatini, Alvero, Bittencourt, Deman, Burke, Topp

In zehn Liga-Spielen sind den Adlerträgern schon sechs Treffer nach einem ruhenden Ball gelungen (3.). Das könnte in der Frankfurt gegen Werder Bremen Prognose im Vergleich mit dem SVW ein wichtiger Vorteil sein.

Die Hanseaten hatten beim Verteidigen der gegnerischen Standards (1 Gegentor) bislang noch Glück, kassierten sie doch schon 3,87 erwartbare Gegentore (13.).

Unser Frankfurt - Werder Bremen Tipp: Über 3,5 Tore

Ole Werner erlebte zuletzt ereignisreiche Begegnungen mit seiner Mannschaft. Fünf der sieben vorangegangenen SVW-Partien überschritten die Marke von 3,5 Treffern in der Partie. Gleiches gilt für vier der letzten sechs Bundesliga-Spiele der Frankfurter.