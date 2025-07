Frankreich - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2025

Unser Frankreich - Deutschland Sportwetten Tipp zum Frauen EM 2025 Viertelfinale am 19.07.2025 lautet: Nach drei Siegen aus drei Gruppenspielen, inklusive einem Auftaktsieg gegen die Titelverteidigerinnen (2:1 vs. England) wittern die Französinnen im Wett Tipp heute ihre Chance.

Kam der Dämpfer für die deutschen Fußballerinnen zum richtigen Zeitpunkt? Oder sind die Schwächen in der Verteidigung gegen stärkere Kontrahentinnen einfach nicht zu kaschieren? In unserer Frankreich Deutschland Prognose zum EM-Viertelfinale haben wir eine klare Haltung zu diesem Thema.

Den besten Wettanbietern zur Folge haben sich die Französinnen eine leichte Favoritinnenrolle verdient. Wir greifen diesen Eindruck im Frankreich Deutschland Wett Tipp heute auf und spielen bei Betano eine Quote von 1,85 für “Frankreich Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Deutschland auf “Frankreich Über 1,5 Tore”:

Frankreich vs Deutschland Quoten Analyse:

Mancher Experte erwartet von den DFB-Frauen nach der 1:4-Pleite gegen die Schwedinnen eine Trotzreaktion. Das Potenzial in der Offensive ist vorhanden, nur solltet ihr die Frankreich Deutschland Wettquoten für einen Sieg der Rekord-Siegerinnen vorrangig mit einer risikofreien Wette ohne Einzahlung spielen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Frankreich vs Deutschland Prognose: Den Blick nach vorne richten

Die Hintermannschaft der deutschen Fußballerinnen wirkt in vielen Phasen des Spiels unruhig. Abstimmungsfehler werden von individuellen Fehlern garniert und der Offensivdrang der Außenverteidigerinnen von gegnerischen Mannschaften oft schamlos attackiert.

Gwinn-Vertreterin Carlotta Wamser wird wegen ihrer Rotsperre ein weiteres Loch auf der rechten Seite hinterlassen. Da die linke Defensiv-Seite ebenfalls anfällig ausgesehen hat, könnte das Puzzle in der Verteidigung sogar eine Abkehr zur Dreierkette nach sich ziehen. Von diesen Unsicherheiten profitieren wir im Frankreich vs. Deutschland Tipp.

Christian Wück sind die Baustellen in seiner Verteidigungslinie bewusst. Mit 4,5 erwartbaren Gegentoren (8.) rangiert seine Auswahl nur im Mittelfeld der 16 teilnehmenden Nationen. Auf dieser und weiteren Statistiken ruht auch unsere Frankreich - Deutschland Prognose.

Vielleicht erhöht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihre Chancen auf ein Weiterkommen, indem sie die eigenen Stärken betont, die offensichtlich in der Offensive zu finden sind. Alternativ zu unserem Frankreich vs. Deutschland Tipp empfehlen wir deswegen eine Wette auf “Über 2,5 Tore”.

Frankreich - Deutschland Statistik & Bilanz:

Vor der 1:4-Niederlage gegen die schwedische Auswahl hatten die deutschen Fußballerinnen in sieben aufeinanderfolgenden Paarungen zwei oder mehr eigene Treffer erzielt.

Top-Angreiferin Lea Schüller durfte bis jetzt schon zwei Mal Jubeln und hat ihr Torkonto im Dress der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf 54 Treffer in 78 Einsätzen erhöht - ein Schnitt von knapp 0,7 Toren pro Begegnung.

Noch überzeugender konnte sich Jule Brand im bisherigen Turnierverlauf in Szene setzen. Neben zwei eigenen Treffern hat die 22-Jährige noch zwei weitere Treffer vorbereitet und somit vier Scorerpunkte gesammelt.

Trotzdem konnten die DFB-Frauen (6,5 xG) nicht mit der Torgefahr der Französinnen mithalten (8,1 xG). Durchschnittlich erzielte die Auswahl von Laurent Bonadei mehr als doppelt so viele Tore in der Gruppenphase (3,7 pro Spiel) als die Wück-Elf (1,7).

In unserem Frankreich vs. Deutschland Tipp verweisen wir neben der hohen Anzahl an abgegebenen Torschüssen pro Spiel (8,0) auf die grandiose Schussverwandlungsquote von Les Bleues (22,9 Prozent) - die beste im gesamten Turnier.