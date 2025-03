Frankreich - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 11:00 Uhr Frankreich - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Gelingt Frankreich im Stade de France das Comeback?

Unser Frankreich - Kroatien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 23.03.2025 lautet: Im Wett Tipp heute sind beide Mannschaften ab der ersten Sekunde hellwach und kreieren mehrere Hochkaräter.

Bis 2022 musste die kroatische Nationalmannschaft auf einen Sieg gegen Frankreich warten. Dann gewannen die Kockasti mit 1:0 in der Nations League, gefolgt vom 2:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der diesjährigen Nations League. Für unsere Frankreich Kroatien Prognose rechnen wir den Karierten durchaus Chancen auf ein Weiterkommen aus.

Ein Comeback der Equipe Tricolore schließen wir im Frankreich Kroatien Wett Tipp heute ebenso wenig aus. Speziell die herausgespielten Chancen im zweiten Durchgang sollten Les Bleus etwas Hoffnung verliehen haben. Bei Interwetten wählen wir eine Quote von 1,95 und spielen “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Kroatien auf “Beide Teams treffen”:

Kroatien hat in den letzten 6 direkten Duellen mit Frankreich mindestens ein Tor erzielt.

Beide Mannschaften erzielten im Hinspiel mehr als ein erwartbares Tor (1,43:1,35 xG pro Kroatien).

Frankreich kassierte in 4 der 5 vorangegangenen Länderspiele mindestens ein Gegentor.

Frankreich vs Kroatien Quoten Analyse:

Wer schon die Frankreich Kroatien Wettquoten zum Viertelfinal-Hinspiel genauestens im Blick gehabt hat, wird sich über die klare Favoritenrolle der Equipe Tricolore im Rückspiel nicht wundern.

Die besten Wettanbieter haben sich auf Frankreich Kroatien Quoten von knapp unter 1,50 für einen Erfolg von Les Bleus geeinigt. Sollte den Gästen jedoch der dritte Sieg in Serie gegen die Auswahl von Didier Deschamps gelingen, sind Siegquoten bis 7,50 in der Verlosung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Kroatien Prognose: Eine riskante Rechnung

Das Hinspiel in Split (2:0-Sieg Kroatien) hat das Haus der Gedankenspiele für einen passenden Frankreich gegen Kroatien Tipp geöffnet. Mehrere Optionen sind für den zweiten Vergleich im Stade de France denkbar.

Viele Varianten sind eng an den Spielverlauf gebunden. Daher setzen wir in der Frankreich vs. Kroatien Prognose auf hohe Flexibilität im Resultat und wählen eine Wette mit Toren auf beiden Seiten.

Ein Treffer wollte Frankreich im ersten Duell zwar nicht gelingen, doch die Chancen für mindestens ein Anschlusstor hat es gegeben. Besonders im zweiten Durchgang gab es eine echte Drangphase, in der Les Bleus sogar den Wendepunkt hätte einleiten können.

Das Ende vieler Angriffe bestimmte jedoch meist der kroatische Torhüter Dominik Livakovic. Bis zum Schlusspfiff parierte der Profi von Fenerbahce sechs Abschlüsse, verhinderte 1,35 erwartbare Gegentore und brachte Kylian Mbappe mehrfach an die Grenzen des Ertragbaren.

Frankreich - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 0:2 Kroatien (A), 3:1 Italien (A), 0:0 Israel (H), 2:1 Belgien (A), 4:1 Israel (A),

Letzte 5 Spiele Kroatien: 2:0 Frankreich (H), 1:1 Portugal (H), 0:1 Schottland (A), 3:3 Polen (A), 2:1 Schottland (H),

Letzte 5 Spiele Frankreich vs. Kroatien: 0:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (A), 4:2 (H).

Verglichen mit Kroatien (16) sammelte Frankreich mehr als doppelt so viele Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (35). Zudem visierte die Equipe Tricolore das gegnerische Tor in 16 Versuchen an (Kroatien: 8).

Dennoch liefen die Spieler von Didier Deschamps in der gesamten zweiten Hälfte einem 0:2-Rückstand hinterher. Kroatien knackte über die Außen oft das 4-4-2 der Franzosen und kam so zu mehr erwartbaren Toren (1,43 xG) als Les Bleus (1,35 xG).

Herausgestochen ist vor allem die Qualität der Abschlüsse. Kroatien verwandelte 1,43 erwartbare Tore in 2,28 xGOT - eine Ziffer, welche zu den äußeren Rahmenbedingungen die Schussqualität berücksichtigt.

Das fließt ebenso in unseren Frankreich vs. Kroatien Tipp ein, wie die Tatsache, dass die Gastgeber in vier der fünf vorangegangenen Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert haben.

Darüber hinaus sind die Kockasti seit drei Länderspielen nicht mehr von Frankreich geschlagen worden Außerdem erzielten die Karierten in den sechs vorangegangenen Duellen mindestens einen Treffer.

So seht ihr Frankreich - Kroatien im TV oder Stream:

23. März 2025, 20.45 Uhr, Stade de France, Saint-Denis

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr aus der Frankreich vs. Kroatien Prognose lieber eine Wette auf “Kroatien Über 0,5 Tore” ableiten wollt, steht euch dafür in den Sportwetten Apps immer noch eine achtbare Quote von knapp 1,70 zur Verfügung.

Von den Hausherren erwarten wir von Beginn an eine offensive Herangehensweise. Das notwendige Niveau für ein Comeback der Franzosen ist im Kader von Didier Deschamps auf jeden Fall vorhanden. Vor dem Viertelfinale erzielte Frankreich zwölf Tore in sechs Gruppenspielen.

Frankreich vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankreich: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandet, Guendouzi, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Mbappe, Olise

Ersatzbank Frankreich: Chevalier, Samba, Konate, Pavard, Digne, Clauss, Manu Kone, Camavinga, Zaire-Emery, Barcola, Kolo Muani, Nkunku,

Startelf Kroatien: Livakovic - Perisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Kramaric, Kovacic, Modric, Baturina, Budimir

Ersatzbank Kroatien: Kotarski, Labrovic, Ivusic, Pongracic, Erlic, Vida, Stanisic, Juranovic, Brozovic, Sucic, Pasalic,, Vlasic, Ivanusec, Pjaca, Orsic, Marco Pasalic, Matanovic, Petkovic

Die Startaufstellung der Equipe Tricolore bietet Raum für einige Veränderungen. Speziell zusätzliche Kreativität ist gefragt, wofür Profis wie Michael Olise in Frage kommen. Im ersten gewannen Les Bleus nur 27 Prozent der Dribblings.

Für Zlatko Dalic werden Änderungen in der Anfangsformation nur ein Thema sein, sollte die Regenerationszeit für seine älteren Spieler nicht ausreichen. Verzichten können die Kockasti jedoch ebenso wenig auf ihren Kapitän Luka Modric (39 Jahre) wie auf Ivan Perisic (36 Jahre, Tor und Torvorlage im ersten Duell).

Unser Frankreich - Kroatien Tipp: Beide Teams treffen

Ziehen die Gastgeber früh in der Partie das erste Powerplay auf, dürfte im Laufe der regulären Spielzeit mindestens ein Treffer dabei herumkommen, tendenziell eher mehr. Auf der anderen Seite hat das erfahrene kroatische Team im Hinspiel gezeigt, wie effektiv die eigenen Angriffe auch ohne lange Ballbesitzphasen gestaltet werden können.