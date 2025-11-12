Frankreich vs Ukraine: Prognosen, Quoten und Tipps zur WM-Qualifikation | 13.11.2025

SPORT1 Betting 12.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Frankreich vs Ukraine Prognosen von unseren Experten für dieses WM-Qualifikationsspiel am 13.11.2025. Frankreich vs Ukraine Quoten im Fokus!

Frankreich vs Ukraine | WM-Qualifikation | 13.11.2025 | Der Showdown in der Gruppe D steht bevor! Für die „Équipe Tricolore“ geht es in Paris um das vorzeitige Ticket für die Weltmeisterschaft 2026. Angesichts der klaren Favoritenrolle und der starken Offensivkraft der Franzosen erwarten unsere France vs Ukraine Predictions einen Heimsieg, der die Qualifikation sichern sollte.

Frankreich gilt als klarer Favorit in diesem entscheidenden Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft am 13. November 2025 um 20:45 Uhr im Pariser Parc des Princes. Es wird erwartet, dass die Mannschaft von Didier Deschamps gewinnt und sich damit das Ticket für die WM 2026 sichert.

Analyse: Historie, Form und Frankreich vs Ukraine Quoten

Die Partie zwischen dem Tabellenführer Frankreich und dem Zweitplatzierten der Gruppe D verspricht Hochspannung, denn für die Gastgeber geht es um die vorzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.

Die historische Bilanz spricht eindeutig für „Les Bleus“: In 13 direkten Duellen gewannen die Franzosen siebenmal und verloren nur einmal. Das Hinspiel im September 2025 endete mit einem 2:0-Sieg für Frankreich, bei dem Kylian Mbappé ein Tor erzielte und damit mit 51 Treffern Thierry Henrys Rekord als zweitbester Torschütze Frankreichs einstellte (Anm.: Rekordhalter ist Olivier Giroud mit 57 Toren). Die France vs Ukraine Quoten sehen dementsprechend mit einer Quote von nur 1.18 für einen Heimsieg (1X2-Markt) die Franzosen als haushohen Favoriten.

Die französische Stärke

Didier Deschamps kann auf einen Kader voller Top-Stars zurückgreifen. Weltmeister N’Golo Kanté steht nach längerer Abwesenheit (zuletzt im November 2024 für Les Bleus im Einsatz) wieder im Aufgebot. Mit Kylian Mbappé, Michael Olise, Hugo Ekitike und Rayan Cherki verfügt Frankreich über eine formidable Offensive, die in den letzten 12 Monaten durchschnittlich 3.75 Tore oder Assists pro 90 Minuten beisteuerte.

Obwohl die Franzosen beim jüngsten 2:2-Unentschieden gegen Island einen kleinen Dämpfer hinnehmen mussten, ist ihre Form stark: Sie verloren nur zwei der letzten 13 Pflichtspiele (gegen Spanien und Kroatien) und erzielten in dieser Zeit im Schnitt 2.15 Tore pro Spiel. Zudem ist Frankreich zu Hause seit Juni 2022 in Pflichtspielen ungeschlagen.

Die Herausforderung für die Ukraine

Die Ukraine kämpft um den Play-off-Platz, der bei einer Niederlage in Paris in Gefahr geraten könnte, falls Island parallel gegen Aserbaidschan gewinnt. Die Mannschaft von Serhiy Rebrov zeigte sich in der Qualifikation nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich zwar kämpferisch und gewann gegen Island und Aserbaidschan (Ruslan Malinovskiy erzielte dabei jeweils das entscheidende Tor), ist aber defensiv anfällig. Die Ukraine kassierte in acht Spielen im Jahr 2025 bereits 16 Gegentore und blieb in den letzten elf Partien ohne eine „Weiße Weste“.

Die Offensive um Schlüsselspieler Malinovskiy (der Genoa-Mittelfeldspieler muss die verletzten Artem Dovbyk und Oleksandr Zinchenko ersetzen) ist in 12 der letzten 14 Partien erfolgreich gewesen, wird gegen die französische Defensive jedoch auf eine harte Probe gestellt. Das vorherige 0:2 gegen Frankreich in Polen (trotz der Ukraine als Heimteam) und das 0:3 gegen Top-10-Team Belgien lassen erwarten, dass die Ukraine auch in Paris vor einer großen Herausforderung steht.

Der Asian Goal Line von 3.0, derselbe wie beim 0:2-Sieg Frankreichs im September, deutet auf das Potenzial für viele Tore hin. Die zugrundeliegenden Daten des Hinspiels (4.05xG, fünf „Big Chances“) untermauern, dass mehr Tore möglich waren, als das 0:2 vermuten lässt.

Tipps zum Spiel

Du willst das Spiel noch spannender machen? Hier sind ein paar Vorschläge, wie du die France vs Ukraine Vorhersagen nutzen kannst:

Frankreich gewinnt (Quote: 1.18) 🥇

(Quote: 1.18) 🥇 Frankreichs Kader ist gespickt mit Talenten, was ihnen einen großen Vorteil verschafft. Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Island wird Didier Deschamps seine Mannschaft auf Wiedergutmachung einschwören. Angesichts der Formstärke und der Heimspielbilanz der Franzosen, sowie der defensiven Schwächen der Ukraine (16 Gegentore in 8 Spielen in 2025), erwarten wir einen klaren Erfolg für die Heimmannschaft.

verschafft. Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Island wird Didier Deschamps seine Mannschaft auf Wiedergutmachung einschwören. Angesichts der und der der Franzosen, sowie der defensiven Schwächen der Ukraine (16 Gegentore in 8 Spielen in 2025), erwarten wir einen klaren Erfolg für die Heimmannschaft. Kylian Mbappé trifft (Quote: 1.55) 🚀

(Quote: 1.55) 🚀 Der Real Madrid-Stürmer ist aktuell in glänzender Form und hat in 16 Einsätzen für seinen Klub in dieser Saison bereits 18 Tore erzielt – ein Tor alle 78 Spielminuten! Mbappé gehört zu den tödlichsten Angreifern Europas und hat in allen drei Länderspielen seit August getroffen, darunter auch im Hinspiel gegen die Ukraine. Er ist die zentrale Figur in der französischen Offensive und wird die anfällige ukrainische Abwehr vor große Probleme stellen.

Fazit

Die Vorzeichen in Paris sind klar: Mit der Topleistung ihrer Stars und dem Heimvorteil im Rücken ist ein Sieg Frankreichs sehr wahrscheinlich, der die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026 bedeuten würde.