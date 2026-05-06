SPORT1 Betting 06.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Prognosen für Freiburg gegen Braga. Nach der knappen Hinspielniederlage ist Freiburg zu Hause Favorit. Alle Wett Tipps und Quoten für das Europa League Halbfinale.

Nach dem Hinspiel in der Vorwoche warten die Breisgauer nach drei Duellen immer noch auf den ersten Sieg gegen einen Verein aus Portugal. Der Sport-Club setzt nun aber auf seine Heimstärke. Der SCF hat nämlich die letzten zehn Heimspiele in der Europa League bei einem gesamten Torverhältnis von 28:4 alle gewonnen.

Freiburg ist auch bei den Buchmachern trotz der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel der Favorit auf den Sieg im heimischen Stadion. Das entscheidende Rückspiel findet am 07.05.2026 statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,80 bei NEO.bet den Sieg Freiburg Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am Donnerstagabend steht ein großes Spiel bevor, wenn der SC Freiburg von Julian Schuster versucht, im Halbfinal-Rückspiel der Europa League einen knappen 1:2-Rückstand gegen Braga aufzuholen. Der Einsatz könnte nicht höher sein, denn der Gewinner trifft im Finale in Istanbul auf Nottingham Forest oder Aston Villa.

Freiburgs Heimstärke ist in dieser Saison ein entscheidender Faktor. Im Europa-Park Stadion haben die Badener in der Europa League eine makellose Bilanz: Sechs Siege aus sechs Spielen bei einem Torverhältnis von 14:2. Dieser Kontrast zur Auswärtsform ist frappierend und ein Hauptgrund, warum die Buchmacher dem SCF trotz der Hinspielniederlage den Sieg zutrauen. Die Quote für einen Heimsieg liegt bei 1,80, während ein Erfolg von Braga mit 4,45 bewertet wird.

Das Hinspiel in Portugal war eine enge Angelegenheit, die erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit für Braga entschieden wurde. Obwohl die Portugiesen statistisch die bessere Mannschaft waren, zeigt der knappe Spielverlauf, dass Freiburg absolut auf Augenhöhe agierte. Mit der Unterstützung der heimischen Fans wird erwartet, dass Freiburg das Spielgeschehen diktiert und auf einen frühen Treffer drängt, um die Weichen für das Finale zu stellen.

Freiburg vs Braga: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s spannend! Basierend auf unserer Analyse haben wir hier die vielversprechendsten Wett Tipps für das Duell zwischen Freiburg und Braga zusammengestellt:

Sieg Freiburg ( Quote 1,80 bei NEO.bet ): Die beeindruckende Heimbilanz in der Europa League ist das schlagkräftigste Argument für die Breisgauer. Die Freiburger haben bewiesen, dass sie zu Hause eine Macht sind und müssen den Rückstand aufholen. Die Quote von 1,80 bietet hierfür einen attraktiven Wert.

Die beeindruckende Heimbilanz in der Europa League ist das schlagkräftigste Argument für die Breisgauer. Die Freiburger haben bewiesen, dass sie zu Hause eine Macht sind und müssen den Rückstand aufholen. Die Quote von 1,80 bietet hierfür einen attraktiven Wert. Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,88 bei NEO.bet ): Freiburg muss offensiv agieren, was Braga Räume für das gefürchtete Konterspiel eröffnen wird. Die Statistik untermauert diese Prognose: In acht der letzten elf Spiele von Freiburg und in sieben der letzten zehn Partien von Braga fielen Tore auf beiden Seiten. Braga hat zudem in den letzten elf Spielen immer getroffen, was diesen Tipp sehr wahrscheinlich macht.

Freiburg muss offensiv agieren, was Braga Räume für das gefürchtete Konterspiel eröffnen wird. Die Statistik untermauert diese Prognose: In acht der letzten elf Spiele von Freiburg und in sieben der letzten zehn Partien von Braga fielen Tore auf beiden Seiten. Braga hat zudem in den letzten elf Spielen immer getroffen, was diesen Tipp sehr wahrscheinlich macht. Vincenzo Grifo erzielt ein Tor (Quote 3,05 bei NEO.bet): Grifo ist der kreative Motor im Spiel der Freiburger. Mit fünf Toren und drei Vorlagen war er bereits an acht Treffern in der Europa League direkt beteiligt, auch im Hinspiel traf er. Als Schlüsselspieler wird er im entscheidenden Rückspiel eine zentrale Rolle spielen.

Das verspricht ein packendes Rückspiel im Europa-Park Stadion zu werden, bei dem die Freiburger alles in die Waagschale werfen werden, um ins Finale einzuziehen. Wenn du unsere Prognosen teilst, findest du die besten Anbieter auf unserer Seite. Jetzt aber viel Spaß beim Mitfiebern!