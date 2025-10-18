Freiburg - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2025

SPORT1 Betting 18.10.2025 • 18:00 Uhr Freiburg - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt die Pause zusätzliche Kräfte frei?

Unser Freiburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2025 lautet: Die schwächste Defensive der Bundesliga ist im Wett Tipp heute bereit für weitere Gegentore.

Ein Duell zweier Tabellennachbarn steht uns in der Freiburg Frankfurt Prognose bevor. Beide Mannschaften verpassten im letzten Auftritt vor der Länderspielpause einen Sieg und gingen torlos vom Feld. Der SCF punktete in Gladbach (0:0), während die SGE zu Hause gegen Bayern verlor (0:3).

Defensive Unzulänglichkeiten der Gäste helfen uns bei den Sportwettenanbietern zu einem Top-Angebot für den Freiburg Frankfurt Wett Tipp heute. Im Anschluss an die Merkur Bets Anmeldung wählen wir eine Quote von 1,99 für “Freiburg Über 1,5 Tore” im Spiel.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Frankfurt auf “Freiburg Über 1,5 Tore”:

Frankfurt hat die meisten Gegentore aller Bundesliga-Teams kassiert (16).

Frankfurt hat 16 Gegentore in den letzten 4 Pflichtspielen kassiert.

Nur 3 Teams ließen mehr Schüsse auf das eigene Tor zu als die SGE (34).

Freiburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Im Wesentlichen geben uns die Freiburg Frankfurt Wettquoten folgenden Rat: Lasst die Finger von einer Siegwette. Beide Mannschaften erhalten auf dem Markt Siegquoten von 2,50 und höher.

Den vorangegangenen Aufeinandertreffen entnahmen die Hessen mehr Zählbares. Seit sechs Bundesliga-Vergleichen sind die Adlerträger gegen die Breisgauer ungeschlagen (3S, 3U). Bevorzugt werden die Gäste im Vergleich der Freiburg Frankfurt Quoten deswegen aber nicht.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Frankfurt Prognose: Ein Thema für eine ganze Saison

Beide Mannschaften sind international vertreten und müssen die zusätzlichen Belastungen der europäischen Wettbewerbe verkraften. Für den Freiburg gegen Frankfurt Tipp ist das wegen der Länderspielpause kein relevanter Faktor.

Es stechen andere Themen hervor, die uns in der Freiburg vs. Frankfurt Prognose beschäftigen. Zum Beispiel die enorme Torflut in den ersten Saisonspielen der Eintracht sowie die fatale Defensive der Gäste.

Seit Kaua Santos von seiner Verletzung ins SGE-Tor zurückgekehrt ist, hat die Mannschaft von Dino Toppmöller 16 Gegentore in vier Pflichtspielen kassiert. Alles begann mit einer 3:4-Pleite gegen Union Berlin, gefolgt von einem chaotischen 6:4-Erfolg gegen Gladbach und zwei deutlichen Niederlagen gegen Atletico Madrid (1:5) und Bayern (0:3).

Der Champions-League-Teilnehmer ist gewillt, mit der letzten Linie weit aufzurücken. Noch wird diese Herangehensweise zu leicht bestraft. Vor dem Freiburg - Frankfurt Tipp erlaubten die Gäste 0,12 erwartbare Gegentore pro Abschluss.

Freiburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Gladbach (A), 1:1 Bologna (A), 1:1 Hoffenheim (H), 2:1 Basel (H), 3:0 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:3 Bayern (H), 1:5 Atletico Madrid (A), 6:4 Gladbach (A), 3:4 Union Berlin (H), 5:1 Galatasaray (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Frankfurt: 1:3 (H), 1:4 (A), 3:3 (H), 5:2 (A), 0:0 (A).

Torhüter Kaua Santos ist im Anschluss an seine längere Ausfallzeit noch auf der Suche nach der Form. Er konnte deswegen nicht verhindern, dass die SGE ligaweit die meisten Gegentore nach sechs Spieltagen auf dem Zettel stehen hat (16).

Zuletzt haben die Adlerträger in fünf von sechs Pflichtspielen mindestens drei Gegentore kassiert. Für unsere Freiburg vs. Frankfurt Prognose würden wir uns bereits mit zwei SCF-Treffern zufriedengeben.

Dazu ist die Auswahl von Julian Schuster definitiv im Stande, auch wenn neun Saisontore nach sechs Spieltagen kein herausragender Wert sind. Pro Abschluss spielte sich allerdings kein Bundesligist bislang mehr erwartbare Tore heraus als die Breisgauer (0,14).

Diese Paarung sollte vor allem im zweiten Spielabschnitt einige Tore bereithalten. Nur Bayern (11) hat nach der Pause mehr Tore als Freiburg und Frankfurt (je 7) erzielt. Es ist eine Überlegung Wert, den Merkur Bets Bonus für “Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit” aufzuwenden.

Verläuft die Paarung im Stile der bisherigen SGE-Partien, sollte das gar kein Problem sein. Durchschnittlich sind an den ersten sechs Spieltagen in Begegnungen mit Beteiligung der Adlerträger 5,5 Tore pro Partie gefallen (insgesamt 33).

So seht ihr Freiburg - Frankfurt im TV oder Stream:

19. Oktober 2025, 15.30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein guter Auftritt der Hausherren würde zur Form der Mannschaft aus dem Schwarzwald passen. Der SCF verlor nur fünf der letzten 21 Bundesliga-Partien (10S, 6U). Zudem ist das Schuster-Team seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 3U).

Tore teilen sich die Spieler der Breisgauer freundschaftlich untereinander auf. Vincenzo Grifo und Igor Matanovic sind die einzigen beiden Akteure mit mehr als einem Saisontreffer im deutschen Oberhaus.

Freiburg vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter - Osterhage, Eggestein - Beste, Höler, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Müller, Rosenfelder, Jung, Makengo, Höfler, Manzambi, Scherhant, Dinkci, Matanovic

Startelf Frankfurt: Santos - Buta, Koch, Theate, Brown - Shaqiri, Larsson - Doan, Uzun, Bahoya - Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Zetterer, Amenda, Collins, Hojlund, Götze, Chaibi, Knauff, Batshuayi, Wahi

Auf Seiten der Hessen sticht vor allem Can Uzun durch seinen phänomenalen Saisonstart heraus. Der offensive Mittelfeldspieler ist der beste Nicht-Bayern-Scorer der laufenden Bundesliga-Spielzeit (5 Tore, 3 Torvorlagen).

Sein bester Mitstreiter ist bislang ein ehemaliger Profi des SC Freiburg. Ritsu Doan hat in dieser Saison bereits fünf Scorerpunkte in der Ferne gesammelt (2 Tore, 3 Torvorlagen) - das überbietet nur Harry Kane (6).

Unser Freiburg - Frankfurt Tipp: Freiburg Über 1,5 Tore

Die luftige Defensive der SGE sowie die durchwachsene Form von Torhüter Kaua Santos sind zwei wesentliche Faktoren für die Wahl unserer Wett-Empfehlung gewesen. Zudem stimmt die Form der Hausherren.