Freiburg - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 09:00 Uhr Freiburg - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Endspiel für Marco Rose?

Unser Freiburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Der RB-Coach und seine Mannschaft stehen in Freiburg unter großem Druck. Gegen den Lieblingsgegner ist im Wett Tipp heute aber auf jeden Fall etwas Zählbares drin.

In jeder Saison gehört die Teilnahme an der Champions League zum Mindestziel von RB Leipzig. In dieser Spielzeit steht das Ticket der Roten Bullen für die Königsklasse aber gehörig auf der Kippe. So wackelt auch der Stuhl von Trainer Marco Rose bedenklich. Nach der Niederlage gegen Mainz am Samstag diskutierten die Verantwortlichen schon ausführlich über den Coach.

Das Ergebnis lautete: Rose darf seinen Job vorerst behalten und sitzt auch am Samstag zu Gast beim SC Freiburg auf der Bank, doch der Übungsleiter steht von nun an Spiel für Spiel auf dem Prüfstand. Unsere Freiburg RB Leipzig Prognose dürfte dem Trainer gefallen, denn wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten den Freiburg RB Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance X2”:

Freiburg kassierte in den letzten 6 Duellen gegen CL-Starter aus der Bundesliga allesamt Niederlagen

Der SCF wartet seit 10 BL-Duellen auf einen Sieg gegen RB

Die Roten Bullen haben die letzten 5 Spiele gegen den Sport-Club alle gewonnen

Freiburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Beim Duell zwischen SCF und RBL spricht der Heimvorteil für die Breisgauer. Zudem haben die Badener in der BL-Tabelle einen Platz und zwei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Trotzdem können sich die Freiburg vs RB Leipzig Quoten für keinen Favoriten entscheiden. Die Hausherren sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,55 nur minimal favorisiert.

Für einen Dreier der Gäste warten Freiburg gegen RB Leipzig Wettquoten um 2,75 auf euch.

Freiburg vs RB Leipzig Prognose: Kann der Sport-Club seine Serie ohne Gegentor ausbauen?

In Freiburg darf in dieser Saison von der Champions League geträumt werden. Davon will man im bescheidenen Breisgau öffentlich natürlich nichts wissen, doch die Männer von Coach Julian Schuster sind seit fünf Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor. Am vergangenen Spieltag musste sich der SCF nach vier Siegen in Folge zu Gast in Augsburg aber mit einem 0:0 begnügen. Dabei war der Sport-Club offensiv einfach zu harmlos. Mit dem Remis hat die Mannschaft allerdings schon die 40-Punkte-Marke geknackt und darf sich nun neuen Zielen widmen.

Keeper Noah Atubolu ist nur noch 20 Minuten vom Freiburger Bundesliga-Rekord entfernt, den Richard Golz in der Saison 2000/01 mit 510 Minuten ohne Gegentor aufstellte. Ob das gegen ein "Top-Team" der Liga glückt, ist aber fraglich, denn die Freiburger tun sich in dieser Spielzeit gegen die Champions-League-Starter sehr schwer. Nach einem 3:1-Erfolg über Stuttgart gleich am 1. Spieltag setzte es in sechs weiteren Partien durchweg Niederlagen für die Breisgauer. Der SCF hat auch als einziges Team aus den Top 10 der BL-Tabelle ein negatives Torverhältnis (-2). In der Heimtabelle steht Freiburg auf Rang 3.

Nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals in der Vorwoche gegen Wolfsburg (1:0), hatte man in Leipzig auch in der Bundesliga auf die Trendwende gehofft, doch vor allem in der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Mainz zeigten die Roten Bullen eine desolate Leistung und verspielten schon zum achten Mal in dieser Saison eine Führung. Nie zuvor in neun Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit hatte der Klub nach 24 Spieltagen weniger Zähler auf dem Konto als 2024/25. Zudem kam RB noch nie auf so wenige Tore und so wenige Torschüsse pro Spiel wie aktuell.

Zudem ließ man noch nie so viele Torschüsse zu und konnte nie zuvor eine so schwache Zweikampfquote vorweisen. So gewannen die Roten Bullen in der Bundesliga nur eines der letzten acht Spiele. Hinzu kommt das extrem schwache Abschneiden in der Champions League mit sieben Niederlagen in acht Partien. Im kommenden Sommer scheint der Verein vor einem Umbruch zu stehen. Obwohl der Vertrag von Coach Rose noch bis Mitte 2026 läuft, ist die Trennung nach dieser Saison wohl sehr wahrscheinlich. Gerüchteweise stehen Sebastian Hoeneß, Roger Schmidt und Oliver Glasner als Nachfolger auf der Wunschliste.

Freiburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Augsburg (A), 5:0 Werder Bremen (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Heidenheim (H), 1:0 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Mainz (H), 1:0 Wolfsburg (H), 2:2 Heidenheim (H), 0:0 Augsburg (A), 2:0 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs RB Leipzig: 1:3 (A), 1:4 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 1:5 (H)

Die Roten Bullen gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Breisgauer. In 21 Vergleichen konnte Freiburg gerade mal vier Siege feiern. Demgegenüber stehen fünf Remis und zwölf Niederlagen.

Alle vier Erfolge gegen RB kamen immerhin in Baden-Württemberg zustande. Trotzdem ist die Heimbilanz des Sport-Clubs gegen die Sachsen noch leicht negativ (4S, 1U, 5N). In der Bundesliga wartet der SCF seit zehn Duellen auf einen Sieg.

Die letzten fünf Vergleiche gingen alle verloren. So gab es im Hinspiel der laufenden Saison eine 1:3-Pleite in der Red Bull Arena. Das müssen wir bei unserer Freiburg RB Leipzig Prognose natürlich berücksichtigen.

Die letzten Duelle zwischen beiden Mannschaften standen für einige Tore. So hätte die Wette “Beide Teams treffen” in sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen Erfolg gehabt. In den jüngsten fünf Kräftemessen fielen im Schnitt 3,6 Treffer.

Das führt uns zum Freiburg RB Leipzig Tipp "Über 2,5 Tore", für den es bei Betano eine Quote von 1,80 gibt.

So seht ihr Freiburg - RB Leipzig im TV oder Stream:

08. März 2025, 18:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Bei Sky seht ihr in dieser Saison alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des Top-Spiels der Woche am frühen Abend. So wird auch das Duell am 25. Spieltag zwischen Freiburg und Leipzig bei diesem Bezahlsender übertragen.

Der Anpfiff im Europa-Park-Stadion von Freiburg erfolgt wie gewohnt um 18:30 Uhr.

Freiburg vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Röhl, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Kübler, Makengo, Manzambi, Adamu, Beste, Dinkci, Gregoritsch, Höfler

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Orban, Bitshiabu - R. Baku, Vermeeren, A. Haidara, Raum, Xavi - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (Tor), Klostermann, Gomis, Seiwald. Kampl, Lukeba, Nedeljkovic, Poulsen

Bei den Hausherren fallen Profis wie Gulde, Ogbus, Kyereh und Muslija aus. Die Gäste müssen ohne Henrichs, Ouedraogo, Schlager und Nusa auskommen.

Dafür steht Baumgartner nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Das macht aus RB-Sicht Hoffnung für die Freiburg RB Leipzig Prognose.

Unser Freiburg - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance X2

Zugegeben, es fällt aktuell nicht leicht, auf Leipzig zu setzen, doch die Mannschaft steht weiter hinter Coach Marco Rose. Nun trifft RB auf den Lieblingsgegner SC Freiburg, der sich in dieser Saison gegen die Top-Teams der Liga sehr schwer tut. Außerdem lichtet sich das Lazarett der Roten Bullen immer weiter. So trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu.