Freiburg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2025

Der FC St. Pauli war überraschend gut in die Saison 2025/26 gestartet. Doch die Kiezkicker befinden sich nach sechs Ligapleiten in Serie im freien Fall. Besonders bitter war das desolate 0:4 gegen Gladbach am vergangenen Spieltag. Nun wollen die "Boys in Brown" am Sonntag zu Gast in Freiburg den Bock umstoßen.

Der FC St. Pauli war überraschend gut in die Saison 2025/26 gestartet. Doch die Kiezkicker befinden sich nach sechs Ligapleiten in Serie im freien Fall. Besonders bitter war das desolate 0:4 gegen Gladbach am vergangenen Spieltag. Nun wollen die “Boys in Brown” am Sonntag zu Gast in Freiburg den Bock umstoßen.

Die Hausherren warten auch seit fünf Partien in der Bundesliga auf einen Dreier. Glaubt man den Quoten der Freiburg St. Pauli Prognose, geht am ehesten für den Sport-Club die Negativserie zu Ende.

Darum tippen wir bei Freiburg vs St. Pauli auf “Doppelte Chance x/2”:

Freiburg gewann keines seiner letzten 12 Sonntagsspiele in der Bundesliga

St. Pauli hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den Sport-Club

Die Breisgauer konnten noch nie 2 BL-Duelle in Folge gegen den FCSP für sich entscheiden

Freiburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Der SCF hat in der Tabelle vier Plätze und drei Punkte Vorsprung auf den FCSP. Zusammen mit dem Heimvorteil kommen die Sportwetten Anbieter dann auch auf recht deutliche Freiburg vs St. Pauli Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den Sportwetten Anbietern auf einen Höchstwert von 1,87.

Ein Remis wird mit der Quote von 3,65 belohnt. Und die höchsten Freiburg gegen St. Pauli Wettquoten warten mit einer 4,23 für einen Erfolg der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs St. Pauli Prognose: Gerät der Job von Coach Blessin in Gefahr?

In der Europa-League-Saison 2025/26 läuft es für den SC Freiburg bisher bestens. Nur der FC Midtjylland steht mit vier Siegen aus vier Partien aktuell besser da. Nach dem 3:1-Erfolg am Donnerstag beim OGC Nizza belegen die Breisgauer mit zehn Punkten (3S, 1U) und 8:3 Toren Rang 2 der Ligaphase. In der Bundesliga sind die Breisgauer allerdings nur Elfter und haben lediglich zehn Punkte auf dem Konto. Das Polster auf Rang 16 beträgt vier Zähler. Vor allem seit der Europapokal begonnen hat, tut sich die Mannschaft schwer. Und auch unser Freiburg St. Pauli Tipp folgt direkt auf ein internationales Spiel.

In diesem Zeitraum wartet man seit fünf Spieltagen mit vier Remis und einer Niederlage auf einen Sieg. Andererseits musste der Sport-Club auch nur eine Pleite in den vergangenen elf Partien (5S, 5U) hinnehmen. Dabei schleppen die Badener vor allem den Fehlstart gegen Augsburg (1:3) und Köln (1:4) noch mit sich herum. Von den ersten vier Heimspielen wurde auch lediglich eines gewonnen. Zudem spielen die Freiburger nicht so gerne an einem Sonntag. Der SCF konnte keines seiner letzten 12 Sonntagsspiele in der Bundesliga siegreich gestalten (8U, 4N), darunter alle 11 unter Coach Schuster.

Der FC St. Pauli verlor die vergangenen sechs Ligaspiele und steuert mit dieser Serie auf den BL-Vereinsnegativrekord von sieben Pleiten in Folge zu. Beim 0:4 gegen Mönchengladbach am vergangenen Spieltag kassierten die Kiezkicker erstmals seit dem Aufstieg 2024 vier BL-Gegentore. Ein Grund für die Negativserie ist die Defensive. Die Hamburger hatten in der Vorsaison noch die zweitbeste Abwehr der Liga. In dieser Spielzeit hat der FCSP bereits 18 Gegentreffer zugelassen. Das ist drittschwächste Wert hinter Augsburg und Frankfurt.

Und auch auf der anderen Seite des Spielfeldes läuft es nicht. An den letzten sechs Spieltagen erzielte Pauli gerade mal einen Treffer. Seit vier Partien konnte man den Ball nicht mehr im Gehäuse des Gegners unterbringen. Dazu passt die Tatsache, dass man bei der Chancenverwertung gerade mal auf Platz 16 liegt (20,5%). In der Vergangenheit konnten die “Boys in Brown” fehlende Qualität oft mit Geschlossenheit kompensieren. Doch aktuell treten die Männer von Coach Alexander Blessin nicht als Einheit auf. Auch die Rochaden des Coaches in der Offensive waren bisher erfolglos.

Freiburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 OGC Nizza (A), 0:0 Union Berlin (A), 3:1 Düsseldorf (A), 0:2 Leverkusen (A), 2:0 Utrecht (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:4 Mönchengladbach (H), 3:2 Hoffenheim (H), 0:2 Frankfurt (A), 0:3 Hoffenheim (H), 0:1 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs St. Pauli: 1:0 (A), 0:3 (H), 2:1 (H), 4:3 (H), 0:1 (A)

Pauli hat gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg. Von den zehn Duellen im Oberhaus gewannen die Kiezicker fünf. Daheim konnte der Sport-Club sogar nur einen Bundesliga-Vergleich gegen den FCSP für sich entscheiden (1U, 3N).

Dieser Sieg stammt vom April 1997 und einem 4:0. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine gewann der SCF am 22. Spieltag der Vorsaison mit 1:0 in Hamburg. Die Freiburger gingen aber noch nie in zwei BL-Spielen in Folge gegen die “Boys in Brown” als Sieger vom Feld.

Für die Freiburg St. Pauli Prognose blicken wir auch noch auf die Gesamtbilanz inklusive 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Nach 29 Spielen liegen die Freiburger mit elf Siegen bei zehn Niederlagen (8U) knapp vorne.

Bei dieser Partie bieten sich unter anderem zwei “heiße” Prognosen an. Wir blicken zunächst auf den Freiburg St. Pauli Tipp “Mehr Tore HZ1”, für den es bei Bet365 eine Quote von 3,10 gibt.

Denn kein Team kassierte weniger Gegentore nach Wiederanpfiff als Freiburg (4) und keine Mannschaft schoss im zweiten Durchgang weniger Treffer als St. Pauli (5). Zudem rechnen wir insgesamt eher mit einem torarmen Spiel.

Die Breisgauer blieben in drei ihrer letzten vier Bundesliga-Spiele torlos. Und die “Boys in Brown” warten seit vier BL-Partien auf einen Treffer. So gibt es für die Freiburg St. Pauli Wette “Unter 2,5 Tore” bei Betano eine Quote von 1,83.

Freiburg vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage - Treu, Manzambi, Grifo - Matanovic

Ersatzbank Freiburg: Huth, F. Müller, A. Jung, Makengo, Ogbus, Rosenfelder, Beste, Höfler, Y. Suzuki, Adamu, Dinkci, Höler, Scherhant

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie - Sinani - A. Hountondji, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Pyrka, La. Ritzka, Robatsch, Stevens, Ahlstrand, Irvine, Metcalfe, Afolayan, Ceesay, Kaars

Wir schauen für die Freiburg St. Pauli Prognose natürlich auch auf die voraussichtlichen Aufstellungen. Bei den Hausherren fehlen Irié, Kyereh und Philipp. Hier hängt die Startelf zum großen Teil auch von der Belastung am Donnerstagabend in der Europa League in Nizza ab. Die Gäste reisen ohne Dzwigala, Jones und Nemeth in den Breisgau.

Unser Freiburg - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance x/2

Drei Teams warten in der Bundesliga seit dem 5. Spieltag auf einen Sieg. Zwei davon treffen in Freiburg direkt aufeinander. So spielt die Formkurve bei dieser Paarung wahrlich keine Rolle.

Den Breisgauern steckt zudem ein Spiel in Nizza am Donnerstag in den Knochen. Auch treten die Breisgauer seit geraumer Zeit nicht so gerne an einem Sonntag an und sind in Liga Eins der Lieblingsgegner von St. Pauli.