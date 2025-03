Freiburg - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 30.03.2025

Unser Freiburg – Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2025 lautet: Der SCF hat nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz und ist noch dazu daheim ein Top-3-Team. Im Wett Tipp heute wird Union Berlin die Hausherren nicht aufhalten können.

Am 30. März 2025 um 15:30 Uhr wird im Europa-Park-Stadion ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen SC Freiburg und Union Berlin ausgetragen. SC Freiburg, aktuell auf Platz 6 mit 42 Punkten, geht als Favorit ins Spiel und angelt noch nach einem Champions-League-Platz. Union Berlin hingegen ist auf Platz 13 mit 27 Punkten noch nicht endgültig vor dem Abstieg gerettet.

Freiburg hat in den letzten sieben Spielen sechs Mal eine Weiße Weste behalten, während Union Berlin defensiv eher schwächelt. Dazu kommt in der Freiburg Union Berlin Prognose, dass der SCF mit 26 Punkten in der Heim-Tabelle auf Rang 3 hinter Bayern (34) und Leverkusen (27) liegt.