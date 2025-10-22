Freiburg - Utrecht Tipp, Prognose & Quoten | 23.10.2025

SPORT1 Betting 22.10.2025 • 06:56 Uhr Freiburg - Utrecht Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Stellen die Gäste einen niederländischen Negativrekord ein?

Unser Freiburg - Utrecht Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 23.10.2025 lautet: Der Sport-Club fühlt sich im Europapokal auf heimischem Rasen wohl. Das stellt er auch in unserem Wett Tipp heute unter Beweis.

Am 3. Spieltag der Europa League-Ligaphase will der Sport-Club mit einem Heimdreier wichtige Punkte für das Erreichen der KO-Phase sammeln. In unserer Freiburg Utrecht Prognose sehen wir die Breisgauer in der Favoritenrolle und gehen auch von einem Heimerfolg aus.

Das eine oder andere Tor sollte es im Europa-Park Stadion ebenfalls geben, zumal die Gäste aus den Niederlanden schon lange nicht mehr zu Null gespielt haben. Nach alldem entscheiden wir uns für den Freiburg Utrecht Wett Tipp heute “Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Utrecht auf “Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore”:

Freiburg hat die letzten 5 Heimspiele in der Europa League gewonnen.

Utrecht hat die letzten 3 Pflichtspiele in der Fremde alle verloren.

Die Gäste kassierten in jeder ihrer letzten 7 Partien Gegentore.

Freiburg vs Utrecht Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter schlagen in dieselbe Kerbe wie wir und schanzen dem Sport-Club die Favoritenrolle zu. Die Freiburg Utrecht Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,55. Wer auf die Gäste wettet, der darf sich dagegen aktuell über Quoten bis 5,90 freuen.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Bookies ebenfalls für recht wahrscheinlich. Die Freiburg Utrecht Quoten für “Beide Teams treffen” liegen im Schnitt bei 1,70. Dabei finden wir die Gegenwette zu Quoten bis 2,10 um einiges spannender - vor allem, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse der Gäste in dieser Europa League-Saison ansieht.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Utrecht Prognose: Sport-Club bestimmt die Partie

Wieder nicht verloren, aber eben auch wieder nicht gewonnen. Am vergangenen Wochenende musste sich Freiburg im Bundesliga-Heimspiel gegen Frankfurt mit einem 2:2 begnügen, wobei es durch das zweite eigene Tor wenige Minuten vor dem Ende eher ein gewonnener Punkt für die Breisgauer war.

Die blieben damit wettbewerbsübergreifend im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Allerdings war es auch gleichzeitig das vierte Unentschieden in Serie, nachdem ihnen zuvor drei Siege am Stück gelungen waren. Mit dem bisherigen Abschneiden in der Europa League kann der Sport-Club zufrieden sein.

Einem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Basel ließ er am 2. Spieltag ein 1:1 bei Serie A-Klub Bologna folgen. Zu Hause soll nun wieder ein Sieg her und auf heimischem Rasen hat der SCF seine letzten fünf Partien in der Europa League allesamt gewonnen. Dabei schossen die Breisgauer insgesamt 16 Tore und hielten bei drei dieser fünf Siege ihren Kasten sauber.

Insofern halten wir den bereits angesprochenen Freiburg Utrecht Tipp “Beide Teams treffen - Nein” oder auch die Option “Sieg Freiburg zu Null” für lukrativ. Letztere wirft Quoten um 2,75 ab. Aber auch die nüchterne Wette auf Heimsieg kann sich zumindest bei NEO.bet lohnen, vor allem, wenn ihr euch gleichzeitig den aktuellen NEO.bet Bonus holt.

Freiburg - Utrecht Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:2 Frankfurt (H), 7:0 Karlsruhe (H), 0:0 Gladbach (A), 1:1 Bologna (A), 1:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Utrecht: 3:1 Volendam (H), 2:3 Feyenoord (A), 0:1 Bergen (A), 2:2 Heerenveen (H), 0:1 Lyon (A)

Letzte Spiele Freiburg vs. Utrecht: -

Die Gäste gelten für uns als Außenseiter, auch wenn sie am vergangenen Wochenende ein Erfolgserlebnis feierten. Mit 3:1 konnten sie am 9. Spieltag der heimischen Eredivisie zu Hause den Aufsteiger Volendam schlagen. Damit konnte Utrecht auch einen Negativlauf von insgesamt sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge beenden.

Fünf dieser sechs Partien hatte der Vorjahresvierte aus den Niederlanden verloren. Im heimischen Ligabetrieb steht der FCU nach neun absolvierten Spielen bei bereits vier Niederlagen. Zum Vergleich: In der gesamten Eredivisie-Saison 2024/25 hatte der Klub nur sechs Pleiten kassiert.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Auch in der Europa League blieben die Erfolge bislang aus. Sowohl das Heimspiel gegen Olympique Lyon als auch die Auswärtspartie bei Brann Bergen aus Norwegen gingen jeweils mit 0:1 verloren. Mit null Punkten und null Toren stehen die Gäste im Breisgau also nun schon mit dem Rücken zur Wand.

Dass sie am Donnerstag gewinnen, halten wir in unserer Freiburg Utrecht Prognose allerdings für unwahrscheinlich. Die Niederländer haben nämlich keines ihrer letzten 13 Europapokalspiele (Qualifikationsspiele ausgenommen) gewonnen. Den letzten Sieg gab es im September 2004, als man im damaligen UEFA Cup mit 4:0 gegen Djurgarden aus Schweden gewinnen konnte. Seitdem gab es nur noch fünf Remis bei acht Niederlagen.

So seht ihr Freiburg - Utrecht im TV oder Stream:

23. Oktober 2025, 21 Uhr, Europa-Park Stadion, Freiburg

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL zeigt das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs überhaupt sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Stream von RTL+.

In unserer Freiburg Utrecht Prognose können wir also nicht auf einen direkten Vergleich zurückgreifen. Überhaupt spielte der Sport-Club in seiner Europapokal-Historie erst zweimal gegen eine Mannschaft aus den Niederlanden. Im UEFA-Cup 2001/02 schieden sie nach einem 0:1 auswärts und einem 2:2 zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam aus.

Freiburg vs Utrecht: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler, Beste, Höler, Grifo; Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Müller, Makengo, Manzambi, Scherhant, Dinkci, Matanovic, Rosenfelder, Suzuki, Treu, Osterhage, Jung

Startelf Utrecht: Barkas - Horemans, van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Iqbal, Zechiël, Engwanda, Rodríguez, Min; Blake

Ersatzbank Utrecht: Brouwer, Gadellaa, Bozdogan, Demircan, de Wit, van den Berg, Didden, Finnsson, Eerdhuijzen, Murkin, Jonathans, Haller

Die Gäste dagegen trafen zuletzt im September 1981 in einem Europapokalmatch auf ein Team aus der Bundesliga. Nach der 3:6-Schlappe gab es seinerzeit das Aus im UEFA Cup, nachdem auch das Hinspiel bereits mit 0:1 verloren gegangen war. Sollten die Niederländer auch am Donnerstag nicht gewinnen, würden sie einen nationalen Negativrekord egalisieren.

Bislang blieb nämlich aus den Niederlanden die PSV Eindhoven die meisten Europapokalspiele in Folge ohne Sieg (Qualifikationsspiele ausgenommen). Zwischen 2016 und 2018 gab es 14 sieglose Europapokalpartien in Serie. Der FCU könnte nun gleichziehen. Falls ihr auf unseren Freiburg Utrecht Tipp vertraut, dann nutzt in diesem Zusammenhang gerne den NEO.bet Promo Code.

Unser Freiburg - Utrecht Tipp: “Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore”

Die Statistiken sprechen klar für Freiburg. Der Sport-Club hat die letzten fünf Heimspiele in der Europa League alle gewonnen und ist auch aktuell seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, auch wenn zuletzt nur vier Remis in Folge heraus sprangen. Utrecht konnte nach sechs sieglosen Partien in Serie mit fünf Niederlagen am vergangenen Wochenende überhaupt mal wieder gewinnen. Auswärts gab es zuletzt aber drei Pleiten am Stück und auch die ersten beiden Europa League-Partien der laufenden Saison wurden in den Sand gesetzt.

Wir rechnen daher fest mit einem Heimsieg des SCF, der auch öfter als nur einmal treffen sollte, nachdem die Gäste in jedem ihrer letzten sieben Pflichtspiele Gegentreffer kassiert haben und außerdem keines der letzten 13 Matches im Europapokal für sich entscheiden konnten.