Freiburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 24.8.2024

Unser Freiburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Erstmals seit der Saison 2017/2018 verloren die Breisgauer in der vergangenen Spielzeit beide Bundesliga-Duelle gegen den VfB Stuttgart. Im Wett Tipp heute ist die Anzahl der Auswärtstore aber wichtiger als der Sieg.

Frohnatur Junior Adamu ist beim SC Freiburg endlich auch auf dem Feld angekommen. Der als Flop-Transfer abgestempelte Mittelstürmer spielte sich im DFB-Pokal gegen Osnabrück (4:0-Sieg) endgültig in die Herzen der Breisgauer und jubelte im Laufe der Partie über zwei Treffer. Zwei Tore sind in unserer Freiburg VfB Stuttgart Prognose ebenfalls relevant, landen aber auf dem Konto der Schwaben.

Im Freiburg VfB Stuttgart Wett Tipp heute nehmen wir eine Quote von 1,88 für „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore" ins Visier.

Darum tippen wir bei Freiburg vs VfB Stuttgart auf „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“:

Freiburg hat in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gegen Strasbourg Alsace (2:2) und Fürth (2:2) je zwei Gegentore zugelassen.

Stuttgart gewann letztes Jahr beide Liga-Duelle und erzielte je „Über 1,5 Tore“.

Stuttgart hatte letztes Jahr die drittmeisten erwartbaren Tore auf dem Zettel (71,8 xG).

Freiburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Auftaktspiele liegen dem SC Freiburg. Die Breisgauer sind seit fünf Jahren am ersten Bundesliga-Spieltag ungeschlagen (4S, 1U) und bieten sich mit Freiburg VfB Stuttgart Quoten bis 3,40 für den Merkur Bets Bonus an.

Dortmund (Serhou Guirassy, Waldemar Anton) und Bayern (Hiroki Ito) wilderten in der Transferperiode beim VfB. Stuttgart ist aber selbst nicht untätig gewesen und erhält gegen den SCF mit Freiburg VfB Stuttgart Wettquoten bis 2,15 dennoch die Favoritenrolle.

Freiburg vs VfB Stuttgart Prognose: Von wegen Heimvorteil

Christian Streich wird für immer eine Vereinslegende beim SC Freiburg bleiben. Seinen Stuhl an der Seitenlinie wird er in dieser Saison aber nicht mehr einnehmen. Sein Nachfolger Julian Schuster tritt unbestreitbar ein extrem großes Erbe an.

Zum Pflichtspiel-Auftakt waren die Breisgauer optimal eingestellt und gewannen ihr DFB-Pokalspiel gegen den VfL Osnabrück locker mit 4:0. Als höherklassiger Verein musste Freiburg dafür in die Ferne reisen.

Vielleicht hätten die Verantwortlichen des SCF auch am ersten Bundesliga-Spieltag gerne auf ein Heimspiel verzichtet. Letztes Jahr warf Freiburg im eigenen Stadion mit Punkten nur so um sich und tauchte am Ende der Spielzeit auf Position 15 der Heimtabelle auf.

Insgesamt gewann das neue Team von Julian Schuster nur fünf von 17 Heimspielen und eroberte nicht mehr als 22 Zähler. Es war die schwächste Heim-Ausbeute der Freiburger seit der Abstiegs-Saison 2014/15 (21).

Freiburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 4:0 Osnabrück (A), 2:2 Strasbourg Alsace (A), 2:2 Fürth (A), 1:1 SCR Altach (A), 1:2 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:4 n.E. Leverkusen (A), 4:0 Bilbao (H), 5:2 Hiroshima (A), 5:3 Kyoto Sanga (A), 3:0 Fortuna Sittard (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. VfB Stuttgart: 1:3 (H), 0:5 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H).

Stuttgart stellte die Bundesliga im vergangenen Jahr auf den Kopf und stellte den vereinsinternen Punkterekord aus dem Meisterjahr 1991/92 ein (73 Zähler). Im Angriff waren die Schwaben kaum zu bremsen und erspielten sich die drittmeisten erwartbaren Tore (71,8 xG).

Bis auf Bayern (147) erspielte sich kein Liga-Konkurrent mehr Großchancen als der VfB (128). Serhou Guirassy hat den Verein zwar in Richtung BVB verlassen, der Top-Angreifer wurde durch Ermedin Demirovic aber akzeptabel ersetzt. Der Ex-Augsburger sammelte in der vorangegangenen Spielzeit die fünftmeisten Scorer-Punkte der Bundesliga (24).

Gerne will Stuttgart in dieser Saison erneut beide Partien gegen den SC Freiburg gewinnen. Vergangenes Jahr siegte der VfB am dritten Spieltag mit 5:0 im eigenen Stadion und war zu Gast im Europa-Park-Stadion (3:1) ebenfalls erfolgreich.

Da Freiburg aktuell seit acht Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg wartet und Stuttgart im Supercup einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist ein Freiburg VfB Stuttgart Tipp auf einen Auswärtssieg gern gesehen.

Ein Spieler dürfte sich besonders über die Begegnung mit den Breisgauern freuen. Chris Führich schoss in der Vorsaison drei Treffer gegen den SCF und jubelte gegen keinen anderen Bundesligisten in seiner Karriere häufiger (4 Tore in 5 Spielen).

Vor dem ersten Pflichtspiel experimentierte Julian Schuster zur Überraschung vieler Außenstehender noch mit der Formation seiner Mannschaft. Das Ergebnis: Zum Abschluss der Vorbereitung kassierten die Breisgauer gegen Strasbourg Alsace (2:2) und Fürth (2:2) je zwei Gegentore.

Erinnert ihr euch an den Start der vergangenen Spielzeit? Stuttgart gewann zum Auftakt drei Auswärtsspiele in Serie und legte damit den Grundstein für eine einmalige Spielzeit mit unzähligen Höhepunkten. Gelingt dieses Kunststück auch in der Freiburg VfB Stuttgart Prognose?

Freiburg vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Müller, Ogbus, Rosenfelder, Lienhart, Günter, Doan, Osterhage, Eggestein, Grifo, Adamu, Höler

Ersatzbank Freiburg: Huth, Schmidt, Makengo, Kübler, Höfler, Muslija, Weishaupt, Philipp, Gregoritsch

Startelf VfB Stuttgart: Nübel, Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt, Leweling, Stiller, Karazor, Millot, Führich, Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Krätzig, Keitel, Rieder, Diel, Silas, Woltemade, Undav

Deniz Undav stand im Supercup noch nicht wieder in der Startelf, nutzte seine Spielzeit nach der Einwechslung aber und erzielte direkt ein Tor. In der vorangegangenen Saison sammelte der Stürmer 27 Scorerpunkte (18 Tore, 9 Torvorlagen).

Sein letzter Auftritt gegen den SC Freiburg war für die Anhänger des VfB eine Augenweide. Undav war beim 3:1-Auswärtssieg an allen drei Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Torvorlagen).

Unser Freiburg - VfB Stuttgart Tipp: VfB Stuttgart Über 1,5 Tore

Freiburg gilt gegen den VfB vollkommen zurecht als Außenseiter, auch wenn die Schwaben wichtige Stützen in der Transferperiode abgegeben haben. Die Vorbereitung lief gut und Sebastian Hoeneß bekam in den letzten vier Testspielen stets „Über 2,5 Tore“ von seiner Mannschaft zu sehen.