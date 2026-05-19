SPORT1 Betting 19.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das Europa League Finale zwischen Freiburg und Aston Villa am 20.05.2026. Wer gewinnt den Titel?

Am Mittwoch kommt es zum elften großen europäischen Finale zwischen einem englischen und einem deutschen Verein. Englische Mannschaften haben acht der letzten zehn gewonnen. Und auch dieses Mal geht der Bundesliga-Vertreter nur als Außenseiter ins Rennen.

Aston Villa ist der klare Favorit im Europa-League-Finale und will sich den ersten europäischen Titel seit 1982 sichern. Das Spiel findet am 20.05.2026 statt. Wir sehen die Engländer ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,62 bei NEO.bet den Sieg von Aston Villa als unseren Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am 20. Mai 2026 richtet sich der Blick der Fußballwelt nach Istanbul, wo der SC Freiburg und Aston Villa um den Titel der Europa League kämpfen. Für die Freiburger ist es ein historischer Moment, der erste große Titel in der 122-jährigen Vereinsgeschichte ist zum Greifen nah.

Doch die Vorzeichen sprechen für den englischen Vertreter. Aston Villa, angeführt vom Europa-League-Spezialisten Unai Emery, der seinen fünften Titel in diesem Wettbewerb anstrebt, zeigt sich in bestechender Form. Die Qualifikation für die Champions League wurde durch einen beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Liverpool bereits gesichert, sodass der volle Fokus auf dem Finale liegt.

Freiburgs große Schwäche in dieser Saison war die Auswärtsbilanz. In der Bundesliga kassierte das Team von Julian Schuster zehn Niederlagen in der Fremde und mit 35 Gegentoren die meisten der gesamten Liga.

Diese Anfälligkeit auf neutralem Boden könnte gegen die starke Offensive von Villa, die seit Beginn der Saison 2023/24 die meisten europäischen Pflichtspiele (26) gewonnen hat, den Ausschlag geben. Die Quoten der Buchmacher spiegeln dies wider und sehen Aston Villa mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent als klaren Favoriten.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Freiburg vs Aston Villa: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für das große Finale? Hier sind ein paar spannende Wett Tipps und Prognosen für das Duell zwischen Freiburg und Aston Villa, die eurem Wettschein den letzten Schliff geben könnten:

Sieg Aston Villa ( Quote 1,62 bei NEO.bet ) : Mit einer Quote von 1,62 ist dies die naheliegendste Wette. Die Erfahrung von Trainer Unai Emery, die überragende Form von Stürmer Ollie Watkins und Freiburgs Defensivprobleme auf fremdem Platz machen einen Sieg der Engländer sehr wahrscheinlich. Villa hat die Qualität und die Routine in großen Spielen, um sich hier durchzusetzen.

: Mit einer Quote von 1,62 ist dies die naheliegendste Wette. Die Erfahrung von Trainer Unai Emery, die überragende Form von Stürmer Ollie Watkins und Freiburgs Defensivprobleme auf fremdem Platz machen einen Sieg der Engländer sehr wahrscheinlich. Villa hat die Qualität und die Routine in großen Spielen, um sich hier durchzusetzen. Sieg Aston Villa & Unter 3,5 Tore im Spiel ( Quote 2,26 bei NEO.bet ) : Eine interessante Kombination mit einer Quote von 2,26. Historisch gesehen sind Europa-League-Finals oft taktisch geprägt und torarm. Die letzten fünf Endspiele endeten alle mit weniger als 3,5 Toren. Dieser Trend, gepaart mit Villas Favoritenrolle, bietet eine attraktive Wettoption.

: Eine interessante Kombination mit einer Quote von 2,26. Historisch gesehen sind Europa-League-Finals oft taktisch geprägt und torarm. Die letzten fünf Endspiele endeten alle mit weniger als 3,5 Toren. Dieser Trend, gepaart mit Villas Favoritenrolle, bietet eine attraktive Wettoption. Aston Villa -1,25 (Asiatisches Handicap) (Quote 2,42 bei bet365): Für die risikofreudigen unter euch gibt es eine Quote von 2,42. Aston Villas Angriff war in diesem Wettbewerb brandgefährlich und hat dieses Handicap bereits sechsmal abgedeckt. Gegen Freiburgs anfällige Auswärtsabwehr ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung absolut im Bereich des Möglichen.

Es verspricht ein packendes Finale zu werden, in dem Freiburg über sich hinauswachsen muss, um den Traum vom Titel zu verwirklichen. Letztendlich sollten sich jedoch die höhere Qualität und die europäische Erfahrung von Aston Villa durchsetzen. Für die besten Quoten und Anbieter schaut auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern vorbei. Jetzt lehnt euch zurück und genießt das Spektakel!