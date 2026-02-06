Freiburg vs Bremen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.02.2026

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Freiburg vs Bremen Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 07.02.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten.

Im Mittelpunkt des Interesses wird im Europa-Park-Stadion das Debüt des neuen Werder-Trainers Daniel Thioune stehen. Doch zum Auftakt wartet eine schwere Aufgabe auf den neuen Mann. Denn alles deutet auf einen klaren Heimsieg für den SC Freiburg im Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen am Samstag, den 7. Februar 2026, hin.

Die beeindruckende Heimstärke der Breisgauer trifft auf eine Bremer Mannschaft, die sich in einer tiefen Krise befindet, was unsere Freiburg vs Bremen Prognose maßgeblich beeinflusst. Die aktuellen Freiburg vs Bremen Quoten spiegeln diese Ausgangslage ebenfalls wider. Für unsere Wett Tipps favorisieren wir daher klar die Gastgeber.

Analyse der Form und Quoten

Die Mannschaft von Julian Schuster ist im heimischen Europa-Park Stadion eine Macht. Seit 13 Pflichtspielen sind die Freiburger hier ungeschlagen und konnten dabei zehn Siege einfahren. Im Rahmen dieser beeindruckenden Serie erzielte der SCF im Schnitt 1,92 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,69 Gegentore. Lediglich Top-Teams wie Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt konnten den Freiburgern in dieser Zeit ein Unentschieden abringen.

Ganz anders sieht die Situation bei Werder Bremen aus. Der Verein von der Weser wartet seit zehn Bundesliga-Spielen auf einen Sieg und konnte in dieser Saison erst ein einziges Auswärtsspiel für sich entscheiden. Diese Formschwäche hat die Buchmacher dazu veranlasst, die Freiburg vs Bremen Quoten eindeutig zugunsten der Hausherren zu gestalten. Die implizite Siegwahrscheinlichkeit für Werder liegt bei lediglich 24 Prozent.

Auch der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache: Vier der letzten fünf Begegnungen mit Bremen hat Freiburg zu null gewonnen, darunter ein eindrucksvoller 5:0-Heimsieg im Februar 2024. Diese Dominanz unterstreicht die Favoritenrolle des SC Freiburg in dieser Partie und ist ein wichtiger Faktor für unsere Freiburg vs Bremen Prognosen.

Freiburg vs Bremen: Wett Tipps für das Bundesliga-Duell

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Spiel zwischen Freiburg und Bremen identifiziert. Hier sind unsere Empfehlungen für euch:

Die überragende Heimform der Freiburger, gepaart mit der anhaltenden Sieglos-Serie der Bremer, macht den Heimsieg zur logischsten Wahl. Freiburg ist zu Hause seit 13 Spielen ungeschlagen, während Bremen seit zehn Pflichtspielen nicht mehr gewonnen und dabei nur 0,7 Tore pro Spiel erzielt hat. Die Quote von 1,86 bei Merkur Bets bietet hierfür einen fairen Wert. Freiburg erzielt über 1,5 Tore ( Quote 1,73 bei Merkur Bets ): Die Breisgauer sind vor heimischem Publikum besonders treffsicher. In neun von 14 Heimspielen in allen Wettbewerben haben die Freiburger mindestens zwei Tore erzielt. Die Hausherren treffen dabei auf die viertschwächste Abwehr der Liga, da Bremen im Schnitt 1,9 Gegentore pro Spiel kassiert. Eine Quote von 1,73 bei Merkur Bets auf mindestens zwei Freiburger Tore erscheint daher sehr vielversprechend.

Jetzt seid ihr an der Reihe, eure Einschätzung abzugeben! Wenn ihr nach den besten Sportwetten Anbietern für eure Wett Tipps sucht, werft einen Blick auf unsere Seite mit den Top-Wettanbietern. Wir wünschen euch ein spannendes Spiel und einen unterhaltsamen Bundesliga-Nachmittag!