Freiburg vs Dortmund Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.12.2025

SPORT1 Betting 13.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 14.12.2025.

Unsere Freiburg vs Dortmund Prognosen geht von einem Sieg der Gäste aus. Die Mannschaft von Niko Kovac ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen und will diese Serie am Sonntag, den 14. Dezember 2025, um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion ausbauen. Die aktuellen Freiburg vs Dortmund Quoten favorisieren ebenfalls die Gäste.

Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung zielt somit auf einen Auswärtssieg ab, für den ODDSET eine Quote von 2,10 anbietet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dortmund geht mit einem Vorsprung von 12 Punkten auf Freiburg in dieses Bundesligaspiel, doch die 1X2-Quoten deuten an, dass dies keine so leichte Aufgabe wird. Die Mannschaft von Niko Kovac ist in der Liga hervorragend in Form und hat nur eine einzige Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen – ein 1:2 auswärts bei Bayern München. Ihre Stärke liegt sowohl in der Offensive, mit einem Schnitt von 1,77 Toren pro Spiel, als auch in der Defensive. Der BVB weist mit 13,01 xGA (erwartete Gegentore) den zweitbesten Wert der Liga auf, was ihre defensive Stabilität unterstreicht.

Der SC Freiburg hingegen hat in dieser Saison mit Formschwankungen zu kämpfen und konnte gerade mal vier seiner 13 Ligaspiele gewinnen. Obwohl der SC zu Hause eine Festung ist und im Europa-Park Stadion nur eine von sechs Partien verloren hat, stellt das Spiel gegen Dortmund die bisher größte Herausforderung dar.

Freiburg lässt zu Hause mit 8,67 Schüssen pro 90 Minuten die wenigsten Torschüsse aller Bundesligisten zu, sogar weniger als Bayern und Leverkusen. Allerdings spricht die direkte Bilanz klar für die Gäste: Dortmund hat die letzten sieben Duelle gegen Freiburg allesamt gewonnen. Die neuesten Freiburg vs Dortmund Team-News deuten auf einige Ausfälle auf beiden Seiten hin, die das Spiel beeinflussen könnten.

Freiburg vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett-Optionen für diese Begegnung identifiziert. Hier sind unsere detaillierten Freiburg vs Dortmund Prognosen:

Sieg Dortmund ( Quote 2,10 bei ODDSET ): Dortmund hat nur eine Saisonniederlage kassiert und ist in der Liga weiterhin in guter Form. Der BVB hat in allen sieben Auswärtsspielen in der Bundesliga getroffen und verfügt über die nötige Offensivkraft, um hier den Sieg zu holen. Freiburgs schwankende Form und die Tatsache, dass sie unter der Woche in der Europa League antreten mussten, was weniger Vorbereitungszeit bedeutet, spielen dem BVB in die Karten. Zudem hat Dortmund die letzten sieben direkten Duelle gewonnen. Für diesen Tipp gibt es bei ODDSET eine Quote von 2,10.

Jetzt seid ihr bestens vorbereitet für dieses spannende Bundesliga-Duell! Macht es euch gemütlich, genießt das Spiel und hoffentlich auch den Erfolg eurer Tipps.