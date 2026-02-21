Freiburg vs Gladbach Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 22.02.2026

SPORT1 Betting 21.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs Gladbach Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 22.02.2026.

Gegen den SC Freiburg spielt Borussia Mönchengladbach nicht so gerne. Seit neun Bundesligaduellen gegen die Breisgauer warten die Fohlen auf einen Sieg (5U, 4N). Zu Gast in Freiburg ist die Borussia sogar seit 17 BL-Spielen ohne Dreier (6U, 11N). Der letzte und gleichzeitig einzige Erfolg in 23 BL-Gastspielen gelang im März 2002 (1:0).

Unsere Freiburg vs Gladbach Prognosen deuten auf einen weiteren Heimsieg für die Breisgauer hin, die ihre beeindruckende Heimstärke gegen eine formschwache Gladbacher Mannschaft ausspielen wollen. Das Bundesligaspiel findet am Sonntag, den 22. Februar 2026, um 15:30 Uhr statt und verspricht, trotz der klaren Favoritenrolle, ein spannendes Duell zu werden.

Angesichts der starken Heimbilanz des SC Freiburg und der aktuellen Schwierigkeiten der Gäste empfehlen wir für dieses Spiel den Tipp auf einen Heimsieg. Bei Interwetten gibt es dafür eine Quote von 2,00.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Freiburger gehen als klarer Favorit in diese Begegnung, was sich auch in den Freiburg vs Gladbach Quoten widerspiegelt. Die Buchmacher geben dem Team von Julian Schuster eine Siegchance von fast 50 Prozent.

Dies ist vor allem auf die bemerkenswerte Form im heimischen Europa-Park Stadion zurückzuführen. Seit einer Niederlage am ersten Spieltag gegen Augsburg ist Freiburg zu Hause schon sechs Monate in der Bundesliga und der Europa League ungeschlagen. In 14 Pflichtspielen vor eigenem Publikum gab es elf Siege, bei einem Gegentorschnitt von gerade mal 0,64 Treffern pro Partie.

Im Gegensatz dazu steht die Krise bei Borussia Mönchengladbach. Das Team von Eugen Polanski konnte nur eines seiner letzten neun Pflichtspiele gewinnen und hat in diesem Zeitraum durchschnittlich nur 0,9 Tore pro Spiel erzielt. Diese Offensivschwäche trifft nun auf eine der besten Heimverteidigungen der Liga.

Die Gladbacher Defensive hat zudem die viertmeisten Schüsse in der Bundesliga zugelassen, was darauf hindeutet, dass Freiburgs Torhüter Atubolus Gegenüber, Moritz Nicolas, einen arbeitsreichen Nachmittag erleben dürfte.

Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für die Gastgeber. Freiburg ist seit neun BL-Partien gegen Gladbach ungeschlagen und konnte drei der letzten vier Duelle für sich entscheiden. Die aktuellen Freiburg vs Gladbach Quoten reflektieren diese Ausgangslage und untermauern die Erwartung eines Heimerfolgs.

Freiburg vs Gladbach: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Gladbach zusammengestellt. Diese Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form beider Teams und die statistischen Auffälligkeiten.

Sieg Freiburg ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Die Heimmacht der Freiburger ist beeindruckend. Seit August hat der SCF kein einziges Pflichtspiel mehr im eigenen Stadion verloren. Während dieser Serie gewannen die Breisgauer 11 von 14 Spielen. Gladbach hingegen befindet sich in einer Formkrise und konnte auswärts selten überzeugen. Ein Heimsieg scheint daher das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

Eine etwas sicherere Variante. Diese Auswahl hätte bei neun der letzten zehn Heimspiele der Freiburger zum Erfolg geführt. Gladbach hat zudem seit neun Bundesligaspielen nicht mehr gegen Freiburg gewonnen. Da in den Auswärtsspielen der Fohlen in acht von elf Fällen weniger als fünf Tore fielen, ist diese Kombination eine überlegenswerte Option. Unter 2,5 Tore (Quote 1,90 bei Interwetten): Die Spiele mit Gladbacher Beteiligung gehören zu den torärmsten der gesamten Bundesliga. Die Gäste treffen am Sonntag auf eine defensivstarke Freiburger Mannschaft. In den letzten zehn Pflichtspielen der Breisgauer fielen im Schnitt nur 1,9 Tore. Auch bei drei der letzten fünf Partien der Gladbacher fielen weniger als 2,5 Tore. Das Hinspiel endete torlos 0:0, was diese Tendenz weiter stützt.

Wir hoffen, unsere Freiburg vs Gladbach Prognosen helfen dir bei deiner Einschätzung. Die besten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern. Darunter befinden sich auch einige Bookies, die für ihre Kunden immer wieder Gratiswetten im Angebot haben. Jetzt wünschen wir dir aber vor allem ein unterhaltsames und faires Bundesligaspiel!