SPORT1 Betting 18.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Prognosen unserer Experten für das Bundesligaspiel Freiburg gegen Heidenheim am 19.04.2026. Finden Sie die besten Quoten und Wett Tipps. Slug: freiburg-vs-heidenheim-prognosen-wett-tipps

Daheim hat Freiburg im Profifußball gegen den FCH noch kein Pflichtspiel verloren (2S, 1U) und in diesen drei Partien nur ein Gegentor kassiert. Diese Serie dürfte sich am Sonntag fortsetzen. Dann Freiburg geht als klarer Favorit in das Duell gegen das Tabellenschlusslicht Heidenheim.

Angesichts der beeindruckenden Heimstärke der Breisgauer erwarten auch wir einen Sieg der Gastgeber in diesem Bundesligaspiel am 19.04.2026. Unsere Prognose ist ein Heimsieg. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,62 bei AdmiralBet den Freiburg Sieg Wett Tipp heute.

Der Buchmacher AdmiralBet liefert einige überzeugende Argumente, die für seine Wahl als Wettanbieter sprechen. Dazu gehören vor allem der AdmiralBet Bonus für Neukunden und der AdmiralBet Gutschein, der auch Bestandskunden zur Verfügung steht.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Rollen in diesem Duell sind klar verteilt. Freiburg ist zu Hause eine Macht und hat nur zwei der letzten 20 Heimspiele in allen Wettbewerben verloren, bei 14 Siegen. Einer dieser seltenen Ausrutscher passierte gegen den übermächtigen FC Bayern. Diese beeindruckende Bilanz unterstreicht die Favoritenstellung der Mannschaft von Julian Schuster, die auch durch die Wettquoten bestätigt wird.

Im Gegensatz dazu steht die katastrophale Auswärtsbilanz von Heidenheim. Der Tabellenletzte konnte nur eines seiner 14 Gastspiele in dieser Bundesliga-Saison gewinnen und verlor dabei elfmal.

Mit durchschnittlich 2,07 Gegentoren pro Auswärtsspiel ist die Defensive der Schwaben extrem anfällig. Freiburg hingegen erzielt im Schnitt 1,86 Tore pro Heimspiel, was die Kräfteverhältnisse weiter verdeutlicht.

Zwar war Freiburg unter der Woche im Europapokal aktiv, doch die daraus resultierende Müdigkeit sollte gegen einen so schwachen Gegner nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Die Freiburg vs Heidenheim Prognosen sprechen eine deutliche Sprache für einen Heimerfolg.

Freiburg vs Heidenheim: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s interessant! Wenn du auf der Suche nach den besten Wett Tipps für diese Partie bist, haben wir hier drei vielversprechende Optionen für dich zusammengestellt, basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Freiburg vs Heidenheim Quoten.

Sieg Freiburg ( Quote 1,62 bei AdmiralBet ): Die Heimbilanz der Freiburger ist überragend, während Heidenheim auswärts kaum Punkte holt. Trotz des Spiels unter der Woche ist die Quote von 1,62 für einen Heimsieg sehr attraktiv und stellt unseren Haupttipp dar.

Die Heimbilanz der Freiburger ist überragend, während Heidenheim auswärts kaum Punkte holt. Trotz des Spiels unter der Woche ist die Quote von 1,62 für einen Heimsieg sehr attraktiv und stellt unseren Haupttipp dar. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,80 bei AdmiralBet ): Heidenheim steht mit dem Rücken zur Wand und muss im Kampf um den Klassenerhalt alles nach vorne werfen. Das führt oft zu torreichen Spielen. In fünf der letzten sieben Partien von Heidenheim fielen über 2,5 Tore und beide Teams trafen. Da Freiburg zu Hause fast immer trifft, ist dieser Tipp mit einer Quote von 1,80 eine Überlegung wert.

Heidenheim steht mit dem Rücken zur Wand und muss im Kampf um den Klassenerhalt alles nach vorne werfen. Das führt oft zu torreichen Spielen. In fünf der letzten sieben Partien von Heidenheim fielen über 2,5 Tore und beide Teams trafen. Da Freiburg zu Hause fast immer trifft, ist dieser Tipp mit einer Quote von 1,80 eine Überlegung wert. Asiatische Torlinie über 2,75 (Quote 1,72 bei bet365): Heidenheims letzte Spiele waren torreich (3:1, 2:2, 3:3), da die Schwaben offensiv agieren müssen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen. Freiburg wird zu Hause ebenfalls auf Sieg spielen und für Tore sorgen. Sollten genau drei Tore fallen, gibt es den Einsatz zurück, bei vier oder mehr Toren ist die Wette gewonnen.

Es deutet alles auf ein unterhaltsames Spiel hin, bei dem Freiburg die besseren Karten in der Hand hält. Wenn ihr euren Tipp abgeben wollt, findet ihr die besten Anbieter auf unserer Seite. Bei uns findet ihr auch Infos zu den besten Wettbonus Angeboten. Jetzt aber viel Spaß beim Zuschauen und Mitfiebern!