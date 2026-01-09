Freiburg vs HSV Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 10.01.2026

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs HSV Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 10.01.2026.

Kann der HSV seine miese Auswärtsbilanz zum Start des neuen Jahres aufpolieren? Es sieht nicht so aus. Denn unsere Freiburg vs HSV Prognose für das Bundesligaspiel am Samstag, den 10. Januar 2026, deutet auf einen Heimsieg für die Breisgauer hin. Die Gastgeber sind im eigenen Stadion extrem stark, während der HSV wie erwähnt in der Fremde große Probleme hat.

Die Freiburg vs HSV Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider. Unsere Prognose für Freiburg vs HSV fällt somit auch recht eindeutig aus. Wir empfehlen den Tipp auf einen Heimsieg von Freiburg mit einer Quote von 1,80 bei Merkur Bets.

Seit November 2023 gehört Merkur Bets zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz und erfreut sich großer Beliebtheit. Ihr könnt euch nach der Merkur Bets Anmeldung den lukrativen Merkur Bets Bonus sichern.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der SC Freiburg ist im Europa-Park-Stadion eine Macht. In allen Wettbewerben haben die Freiburger keines ihrer letzten zehn Heimspiele verloren (sieben Siege, drei Unentschieden), dabei durchschnittlich 2,0 Tore erzielt und nur 0,7 Gegentore kassiert. In dieser Saison gab es erst eine einzige Heimniederlage für die Mannschaft von Julian Schuster.

Ganz anders sieht die Situation beim Hamburger SV aus, der bisher das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga ist. Aus sieben Spielen in der Fremde holte der Aufsteiger nur zwei Punkte. Mit einer Tordifferenz von 3:16 wird deutlich, wo die Probleme liegen. Noch nie in dieser Saison gelang es dem HSV, auswärts mehr als ein Tor zu erzielen.

Die Freiburg vs HSV Quoten der Buchmacher favorisieren die Hausherren daher deutlich, was einer impliziten Siegchance von über 55 Prozent entspricht. Statistisch untermauert wird dies durch die Werte für erwartete Tore (xG). Freiburg stellt hier den viertbesten Angriff der Liga, während der HSV bei den erwarteten Gegentoren (xGA) in der unteren Tabellenhälfte rangiert. Angesichts dieser Fakten ist ein Heimsieg die logische Konsequenz für unsere Freiburg vs HSV Prognosen.

Freiburg vs HSV: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Daten haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Freiburg und dem HSV herausgearbeitet. Neben dem klaren Favoritenstatus der Heimmannschaft gibt es weitere vielversprechende Optionen.

Sieg Freiburg ( Quote 1,80 bei Merkur Bets ): Die herausragende Heimbilanz der Freiburger spricht Bände. Seit Saisonbeginn gab es gerade mal eine einzige Niederlage im eigenen Stadion. Der HSV hingegen hat auswärts die wenigsten Punkte der gesamten Liga geholt. Die Formkurve und der Heimvorteil machen diesen Tipp zur Grundlage unserer Freiburg vs HSV Prognosen.

Die herausragende Heimbilanz der Freiburger spricht Bände. Seit Saisonbeginn gab es gerade mal eine einzige Niederlage im eigenen Stadion. Der HSV hingegen hat auswärts die wenigsten Punkte der gesamten Liga geholt. Die Formkurve und der Heimvorteil machen diesen Tipp zur Grundlage unserer Freiburg vs HSV Prognosen. Beide Teams treffen ( Quote 1,75 bei Merkur Bets ) (Quote 1,70): Obwohl der HSV auswärts schwächelt, fand der Ball in drei der letzten vier Partien in der Fremde den Weg ins gegnerische Tor. Freiburg wiederum konnte in den letzten sechs Bundesligaspielen nur einmal eine weiße Weste wahren. Diese Spiele waren mit durchschnittlich 4,5 Toren pro Partie zudem sehr torreich, was die Wahrscheinlichkeit für Treffer auf beiden Seiten erhöht.

Obwohl der HSV auswärts schwächelt, fand der Ball in drei der letzten vier Partien in der Fremde den Weg ins gegnerische Tor. Freiburg wiederum konnte in den letzten sechs Bundesligaspielen nur einmal eine weiße Weste wahren. Diese Spiele waren mit durchschnittlich 4,5 Toren pro Partie zudem sehr torreich, was die Wahrscheinlichkeit für Treffer auf beiden Seiten erhöht. Freiburg -0,75 Asiatisches Handicap (Quote 2,02 bei Bet365): Für diejenigen, die eine etwas höhere Quote suchen, ist dieser Tipp interessant. Damit die Wette vollständig gewinnt, muss Freiburg mit mindestens zwei Toren Unterschied siegen. Bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung gibt es den halben Gewinn zurück. Freiburgs Offensivstärke zu Hause (durchschnittlich 2,0 Tore) gegen die anfällige Abwehr des HSV macht diesen Tipp zu einer überlegenswerten Alternative.

Jetzt bist du bestens für das Duell zwischen Freiburg und dem HSV vorbereitet! Die besten Sportwetten Anbieter für deine Wett Tipps findest du auf unserer Partnerseite. Wir wünschen dir ein spannendes Spiel und viel Spaß beim Zuschauen!