Fritz - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

Beide Spieler unserer Fritz Alcaraz Prognose hätten sich den Einzug ins Endspiel verdient. Fritz ist endgültig in der Weltspitze angekommen und hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Halbfinale eines Major-Turniers erreicht. Auf dem Weg dorthin musste der US-Amerikaner einige Hürden überwinden.

Das Duell mit dem zweifachen Titelverteidiger aus Spanien geht der 27-Jährige dennoch als Außenseiter an. Im Fritz Alcaraz Wett Tipp heute erwarten wir ein aufregendes Match. Unsere Empfehlung: “Sieg Alcaraz & Beide Spieler gewinnen einen Satz” mit einer Quote von 2,20 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Fritz vs Alcaraz auf “Sieg Alcaraz & Beide Spieler gewinnen einen Satz”:

Fritz vs Alcaraz Quoten Analyse:

Die Wettanbieter hegen laut ihren Fritz Alcaraz Quoten keinen Zweifel am erneuten Finaleinzug des zweifachen Titelverteidigers. Für einen Sieg des Spaniers erhaltet ihr Fritz Alcaraz Wettquoten von unter 1,20.

Allerdings solltet ihr im Laufe dieser Wimbledon-Ausgabe gelernt haben, dass Fritz kein Spieler ist, der ein Match vor dem letzten Ballwechsel verloren gibt. Wer eine Überraschung vermutet, fährt am besten mit einer Wette ohne Einzahlung .

Fritz vs Alcaraz Prognose: Die zweite Woche

Das Talent strömt Alcaraz aus jeder Pore seines Körpers. Findet der Spanier in einem Match seine grenzenlose Spielfreude, gibt es derzeit keinen besseren Tennisprofi auf diesem Planeten. Sein Potenzial lässt ihn auch im Fritz vs. Alcaraz Tipp die Favoritenrolle übernehmen.

Aktuell reitet der zweifache Titelverteidiger auf einer für ihn noch nie dagewesenen Erfolgsserie von 23 Siegen in Folge. Das stärkt seinen Status in unserer Fritz gegen Alcaraz Prognose ebenso wie die Serie von 19 gewonnenen Wimbledon-Matches am Stück.