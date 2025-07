Fritz - Khachanov Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

Für den Fritz Khachanov Wett Tipp heute berücksichtigen wir das Naturell der beiden Tennisprofis, die für ihren großen Ehrgeiz und Wettkampfcharakter bekannt sind. Wir empfehlen bei VBET eine Quote von 3,10 und spielen “Über 4,5 Sätze”.

Darum tippen wir bei Fritz vs Khachanov auf “Über 4,5 Sätze”:

Fritz vs Khachanov Quoten Analyse:

Taylor Fritz hat sich in den vergangenen Jahren Respekt auf der Tour erspielt. Der US-Amerikaner gewann im Vorfeld der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe zwei Rasenplatzturniere. An diese Leistungen knüpfen wohl auch die Fritz Khachanov Wettquoten an.