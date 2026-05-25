Fürth vs Essen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga-Relegation am 26.05.2026

SPORT1 Betting 25.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Fürth vs Essen Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Relegations-Duell am 26.05.2026.

Essen hat das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga am Freitag daheim gegen Fürth mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages fiel durch einen direkten Freistoß von Müsel. RWE geht nun mit einem kleinen Vorteil in das Rückspiel am Dienstag. Essen kam im ersten Duell auf einen Ballbesitz von 35 Prozent. Die Gäste waren im Spiel nach vorne allerdings zu harmlos.



Buchmacher Betano rechnet bei seiner Fürth vs Essen Prognose mit den Hausherren. Ein Heimsieg wird mit einer Quote von 1,75 bezahlt. Die höchsten Fürth vs Essen Quoten gibt es mit einer 4,00 jeweils für ein Remis und für einen Sieg der Gäste. Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,52.

Warum gehört Betano zu den besten Sportwetten Anbietern? Wir haben den Buchmacher ausführlich getestet und dabei das Sportwetten Angebot, die Quoten und den Betano Promo Code genau unter die Lupe genommen. Wenn ihr auch ein Konto bei dem Bookie eröffnen wollt, findet ihr alle Infos zur Betano Anmeldung bei uns.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Fürth hatte die Hinrunde auf Rang 17 beendet (4S, 3U, 10N). Diese Bilanz wurde Coach Thomas Kleine zum Verhängnis. Anfang Dezember hatte Heiko Vogel als Nachfolger das Amt des Cheftrainers übernommen und das Kleeblatt im Ranking der Rückserie auf Platz 11 geführt. Am letzten Spieltag der regulären Saison musste die Spielvereinigung aber trotzdem mit mindestens drei Toren Unterschied daheim gegen Düsseldorf gewinnen, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

Die Mittelfranken führten gegen die Fortuna schon zur Pause mit 3:0 und brachten dieses Ergebnis am Ende auch nach Hause. Bei einem weiteren Treffer wäre der Verein sogar direkt gerettet gewesen. So reichte es aber immerhin für die Relegation. Nun steht das nächste “Alles-oder-Nichts”-Spiel für Greuther Fürth an. Erneut muss ein Rückstand aufgeholt werden. Die zuletzt eigentlich so treffsichere Offensive der Grün-Weißen kam am Freitag an der Hafenstraße nur auf einen xG-Wert von 0,42.

Essen darf nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel weiterhin auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen. Ein Expected-Goals-Wert von 0,96 hatte dank des Freistoßes für einen Treffer gereicht. In der Saison 2006/07 war RWE letztmals aus dem deutschen Unterhaus abgestiegen. Im Hinspiel gegen die SpVgg hatten die Fans, die das Stadion an der Hafenstraße in einen wahren Hexenkessel verwandelten, durchaus einen entscheidenden Anteil am Heimsieg. Zudem ist Mittelfeldspieler Torben Müsel mit acht Treffern in den letzten 12 Partien in Topform.

Auch bei dem Traditionsverein hatte es nach einem Trainerwechsel einen großen Aufschwung gegeben. Uwe Koschinat hatte die Mannschaft im Dezember 2024 auf einem Abstiegsrang übernommen und in dieser Saison in die Relegation geführt. Mit 27 Treffern nach Standardsituationen ist Essen die Nummer 1 der Liga. Im Hinspiel gegen Fürth kam, wie erwähnt, Tor Nummer 28 nach einem ruhenden Ball dazu. Auf der Gegenseite hat RWE auch schon 14 Elfmeter verursacht. Auch das ist der Höchstwert in Liga 3.

Nach neun Duellen liegt Essen im direkten Vergleich gegen die Mittelfranken mit vier Siegen zu zwei Niederlagen vorne. Drei Partien endeten unentschieden. Die ersten acht Pflichtspiele wurden zwischen 1981 und 2007 in der 2. Bundesliga ausgetragen und spielen für den aktuellen Fürth vs Essen Tipp somit keine allzu große Rolle.

Fürth vs Essen: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Fürth vs Essen Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,52 bei Betano ): Im Hinspiel war der Heimvorteil, wie schon erwähnt, ein wichtiger Faktor. Auch im Rückspiel müsste die Unterstützung der heimischen Fans eine recht große Rolle spielen. Zudem sprechen die Qualität und die Heimbilanz für das Kleeblatt. Aus den letzten drei Heimspielen haben die Mittelfranken sieben Punkte gesammelt, dazu sieben Tore erzielt. So trauen wir RWE nicht mehr als ein Remis zu. Bei über 1,5 Toren bekommen wir bei Betano dafür eine Quote von 1,52.

Im Hinspiel war der Heimvorteil, wie schon erwähnt, ein wichtiger Faktor. Auch im Rückspiel müsste die Unterstützung der heimischen Fans eine recht große Rolle spielen. Zudem sprechen die Qualität und die Heimbilanz für das Kleeblatt. Aus den letzten drei Heimspielen haben die Mittelfranken sieben Punkte gesammelt, dazu sieben Tore erzielt. So trauen wir RWE nicht mehr als ein Remis zu. Bei über 1,5 Toren bekommen wir bei Betano dafür eine Quote von 1,52. Beide Teams treffen ( Quote 1,65 bei Betano ): In der Relegation sind die Rückspiele oft torreicher als die Hinspiele. Im ersten Duell agierten beide Teams noch verhalten und vorsichtig. Schaut man auf die letzten elf Relegations-Rückspiele um den letzten Platz in der zweiten Bundesliga, gab es in neun Partien keine „Weiße Westen“. Auch dieses Mal gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus.

In der Relegation sind die Rückspiele oft torreicher als die Hinspiele. Im ersten Duell agierten beide Teams noch verhalten und vorsichtig. Schaut man auf die letzten elf Relegations-Rückspiele um den letzten Platz in der zweiten Bundesliga, gab es in neun Partien keine „Weiße Westen“. Auch dieses Mal gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus. Über 2,5 Tore ( Quote 1,67 bei Betano ): Wir rechnen dieses Mal sogar mit „Über 2,5 Toren“. Die zweitbeste Offensive von Liga 3 ist zu Gast bei der schwächsten Abwehr der 2. Bundesliga. Doch auch RWE hat in dieser Saison einfach zu viele Gegentore kassiert (66). Lediglich sieben Teams mussten mehr Gegentreffer hinnehmen. Und bei der SpVgg spielt Noel Futkeu, der sich am 34. Spieltag mit seinem 19. Saisontreffer die Torschützenkrone im Unterhaus sicherte.

Wir rechnen dieses Mal sogar mit „Über 2,5 Toren“. Die zweitbeste Offensive von Liga 3 ist zu Gast bei der schwächsten Abwehr der 2. Bundesliga. Doch auch RWE hat in dieser Saison einfach zu viele Gegentore kassiert (66). Lediglich sieben Teams mussten mehr Gegentreffer hinnehmen. Und bei der SpVgg spielt Noel Futkeu, der sich am 34. Spieltag mit seinem 19. Saisontreffer die Torschützenkrone im Unterhaus sicherte. Sieger Relegation: Essen (Quote 1,72 bei Betano): Bei der Frage “Wer spielt im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga?” liegt RWE aber bei Buchmacher Betano weiterhin leicht vorne. Nach dem knappen Sieg am Freitag dürften die Stärken von RWE im Konter zum Tragen kommen. Zudem feierte Essen seinen letzten Sieg 2007 im Bundesliga-Unterhaus ausgerechnet in Fürth (2:0). Und: In den 17 Duellen seit der Saison 2008/2009 in der Relegation um das Startrecht in der 2. Bundesliga liegen die zuvor unterklassigen Klubs mit 12-5 klar vorne.

Auch im Rückspiel wird es eng zugehen. Dieses Mal sehen wir Fürth leicht vorne. Ein Remis sollte für die Hausherren zumindest drin sein. Eine Entscheidung über den Gesamtsieg könnte aber auch erst in einer Verlängerung oder einem Elfmeterschießen fallen.