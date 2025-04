Fulham - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2025

Unser Fulham - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.04.2025 lautet: Nach dem Aufstieg ins Europa-League-Halbfinale wollen die Blues auch in der Liga noch höher hinaus. Im Wett Tipp heute gelingt das auch im London-Derby.

Am 20. April 2025 erwartet uns ein interessantes Premier-League-Duell zwischen Fulham und dem FC Chelsea im Craven Cottage. Mit Fulham auf Platz 9 und Chelsea auf Platz 6 der Tabelle verspricht dieses Spiel viel Spannung. Fulham, unter der Leitung von Marco Silva, hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht.

Die Blues hingegen, gecoacht von Enzo Maresca, haben in derselben Periode zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage eingefahren und werden in der Fulham Chelsea Prognose leicht bevorzugt behandelt. Darunter war auch die 1:2-Niederlage gegen Legia Warschau unter der Woche, die trotzdem dank des 3:0 im Hinspiel zum Aufstieg ins Conference-League-Halbfinale reichte. Das sollte den Blues genügend Auftrieb geben, um in der Liga noch einmal einen Angriff auf die CL-Plätze zu unternehmen.

Darum tippen wir bei Fulham vs Chelsea auf “Sieg Chelsea”:

Fulham vs Chelsea Quoten Analyse:

Wir tendieren zu einem Sieg für Chelsea aufgrund ihrer leichten Favoritenrolle und der besseren Defensiv-Statistik. Dabei spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass die Hausherren die Saison im Mittelfeld der Tabelle beenden werden, während es bei Chelsea noch darum geht, ob möglicherweise noch ein Champions-League-Startplatz herausspringt. In den Sportwetten Apps werden die Gäste mit Fulham Chelsea Quoten von 2,48 trotzdem nur leicht favorisiert, bieten dadurch aber viel Value.

Für eine Punkteteilung im Craven Cottage würden Werte um 3,47 herausspringen. Glaubt ihr an den Heimsieg in diesem London-Derby, dann könnt ihr Fulham vs. Chelsea Wettquoten in Höhe von 2,78 abstauben. Auf jeden Fall kein Fehler wäre es, einen Sportwetten Bonus zu nutzen.