Fulham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2025

Die Reds sind das alles dominierende Team in dieser Premier-League-Saison, doch mehr als der Titel in der vermutlich stärksten Liga der Welt ist nicht mehr möglich. Arne Slot und seine Auswahl müssen an den acht verbleibenden Spieltagen zwölf Zähler Vorsprung auf Arsenal verteidigen. In der Fulham Liverpool Prognose dreht sich viel um die Verteidigung.