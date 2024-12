Fürth - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gewinnt Stefan Leitl gegen seinen Ex-Klub?

Unser Fürth - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Hannover hat mit 16 Gegentreffern weiterhin die beste Defensive der 2. Bundesliga, muss im Wett Tipp heute aber zum wiederholten Male mehr als nur einen Gegentreffer akzeptieren.

Echte Experten für den ruhenden Ball findet ihr in unserer Fürth Hannover Prognose auf beiden Seiten. Mindestens die Hälfte ihrer Tore erzielten das Kleeblatt (52 Prozent) und die Gäste aus Niedersachsen (50 Prozent) in Folge einer Standardsituation. Gerade deshalb solltet ihr verstärkt auf diese Szenen im Spiel achten.

Während der vergangenen Wochen präsentierte sich die H96-Defensive nicht in bester Verfassung und ließ zunehmend Gegentore zu. Dieser Trend setzt sich in unserem Fürth Hannover Wett Tipp heute fort. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 2,29 auf “Fürth Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fürth vs Hannover auf “Fürth Über 1,5 Tore”:

Fürth hat bereits 23,4 erwartbare Tore erzielt (6.).

Hannover kassierte in 4 aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen “Über 1,5 Gegentore”.

Hannover nahm in 4 der letzten 5 Zweitliga-Auswärtsspiele mindestens 2 Gegentore hin.

Fürth vs Hannover Quoten Analyse:

Neun Punkte liegen im Zweitliga-Tableau zwischen diesen beiden Mannschaften. Die besten Wettanbieter sehen dennoch keinen Grund dafür, die Fürth Hannover Quoten zu weit auseinanderreißen zu lassen.

Zuletzt blieben die Gastgeber zwei Zweitliga-Paarungen in Serie ohne Niederlage (1S, 1U). Gewinnen die Franken erstmals seit Januar zwei Liga-Spiele während einer Saison in Folge, erhaltet ihr Fürth Hannover Wettquoten bis 2,95. Nach nur einem Auswärtssieg in sieben Versuchen erreichen die Gäste Siegquoten von circa 2,35.

Fürth vs Hannover Prognose: Neue Gewohnheiten

Nüchtern betrachtet nimmt Hannover kurz vor dem Ende der Hinrunde den dritten Tabellenplatz ein, hat nur einen Zähler Rückstand auf die Spitze und glänzt mit der besten Defensive im deutschen Zweitliga-Fußball (16 Gegentore).

Es gibt jedoch auch Schattierungen im Gesamtbild der Roten, die einen bedenklichen Kurs offenbaren. Die Verteidigung war in den vergangenen Wochen wesentlich anfälliger als noch zu Beginn der Saison.

Sprechen wir nur über die vier vorangegangenen Spieltage, hat kein Zweitligist mehr Gegentore zugelassen als Hannover 96 (9). Über den Zeitraum der letzten vier Begegnungen konnte H96 die Konkurrenten in keiner Paarung bei “Unter 1,5 Toren” halten, was sich auch auf den Fürth Hannover Tipp auswirkt.

Stefan Leitl und seine Spieler zeigten auf die höhere Fehlerquote in der Verteidigung eine Reaktion und waren zuletzt selbst im Angriff präsenter. Das half nach zwei Niederlagen in Serie (1:3 vs. Elversberg, 1:2 vs. Darmstadt) dabei, vier Punkte aus den letzten beiden Liga-Spielen gegen Köln (2:2) und Ulm (3:2) zu holen.

Fürth - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:1 Hertha (H), 1:1 Ulm (A), 2:3 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A), 1:5 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:2 Ulm (H), 2:2 Köln (A), 1:2 Darmstadt (H), 2:2 Magdeburg (H), 1:3 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Hannover: 1:2 (A), 1:3 (H), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:2 (A).

Schaut ihr euch in den verschiedenen Sportwetten Apps um, bietet sich laut Fürth gegen Hannover Prognose zum Beispiel eine Wette auf “Über 3,5 Tore” im Spiel an, die mit Quoten von circa 2,55 ziemlich profitabel ausfällt.

Das Kleeblatt tauschte in dieser Spielzeit bereits den Trainer. Seit drei Spieltagen vertrauen die Verantwortlichen den Führungsqualitäten von Jan Siewert, der zum Auftakt zwar mit 2:3 gegen Karlsruhe verloren hat, danach aber gegen Ulm (1:1) und Hertha (2:1) vier Punkte sammelte.

Zwei der ersten drei Partien unter seiner Anleitung nutzten die Franken für mindestens zwei eigene Treffer. Die Offensive der Hausherren war ohnehin noch nie das Problem in dieser Saison. Fürth hat mit 23,4 xG eine überdurchschnittlich starke Angriffsreihe (6.).

Einen Teil der Tor-Rechnungen beglich die Spielvereinigung über ihre großartigen Standards. Fürth erzielte bisher 52 Prozent der eigenen Treffer (12/23) nach einem ruhenden Ball. Eine Disziplin, in der die Gäste ebenfalls elitäre Werte vorweisen (11/22).

Allerdings traten die Franken in der Verteidigung bislang nur äußerst selten zweitligatauglich auf. Kein anderes Team ließ im deutschen Unterhaus mehr erwartbare Gegentreffer als Fürth zu (30,5 xGA).

So seht ihr Fürth - Hannover im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 13.30 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Soll es im Fürth Hannover Tipp gegen H96 weitere Zähler für den erhofften Klassenerhalt geben, muss Jan Siewert vermutlich wieder auf seine Angreifer hoffen. Als bester Torjäger der Spielvereinigung konnte sich bislang Noel Futkeu behaupten (6 Tore).

Der Mittelstürmer war es auch, der durch einen Doppelpack am vergangenen Spieltag gegen Hertha den 2:1-Comeback-Sieg ermöglicht hat. Somit beträgt der Abstand auf den ersten Relegationsplatz mittlerweile fünf Zähler.

Fürth vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Meyerhöfer, Michalski, Itter, Jung, Gießelmann, Banse, Green, Hrgota, Massimo, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber, Münz, Mhamdi, Asta, Müller, Motika, Srbeny, Mustapha

Startelf Hannover: Zieler - Neumann, Halstenberg, Knight, Muroya, Leopold, Kunze, Wdowik, Lee, Voglsammer, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Wallner, Dehm, Westermeier, Gindorf, Chakroun, Rochelt, Oudenne, Tresoldi

Während das Kleeblatt mit dem Ringen um den Klassenerhalt beschäftigt ist, denken die Fans der Gäste an einen möglichen Aufstieg. Der ist jedoch durch die fatale Auswärtsbilanz der Niedersachsen gefährdet.

Bisher gewann Hannover nur einen von sieben Auftritten außerhalb der eigenen Arena. Zudem kassierte die Mannschaft von Stefan Leitl laut Fürth vs. Hannover Prognose in vier der fünf vorangegangenen Gastauftritte “Über 1,5 Gegentore”.

Unser Fürth - Hannover Tipp: Fürth Über 1,5 Tore

Die Gastgeber zeigten in den ersten Begegnungen unter Jan Siewert positive Tendenzen und sind im eigenen Stadion gefährlich. Gezeigt haben die Franken das erst am vergangenen Wochenende durch den Comeback-Sieg gegen Hertha (2:1). Hannover muss sich vor der guten Offensive der Hausherren in Acht nehmen.