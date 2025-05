Fürth - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 06:00 Uhr Fürth - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Sichert sich Hamburg jetzt auch die Zweitliga-Meisterschaft?

Unser Fürth - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Dem Kleeblatt droht die Relegation, die Gäste wollen Meister werden - in unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten.

In nahezu jeder der neun Partien des 34. Spieltags der Zweitliga-Saison 2024/25 geht es noch um was. In unserer Fürth HSV Prognose steht vor allem für die Franken enorm viel auf dem Spiel. Denn ihnen droht selbst bei einem Remis noch die Relegation. Gastgeschenke der Rothosen sollten sie dabei nicht erwarten.

Die Gäste machten zwar am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die Bundesliga klar, wollen die Saison nun aber auch als Meister beenden. Insofern wählen wir eine vermeintlich sichere Option und entscheiden uns für den Fürth HSV Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,57 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Fürth vs HSV auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Der HSV stellt mit 76 Toren die mit Abstand beste Offensive der 2. Bundesliga.

8 der letzten 9 Begegnungen mit Hamburger Beteiligung endeten mit mindestens 3 Toren in der Partie.

Fürth hat nur bei einem Sieg den Klassenerhalt sicher.

Fürth vs HSV Quoten Analyse:

Auch wenn die Gäste einen Sieg seit dem feststehenden Aufstieg nicht unbedingt brauchen, sind sie für die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich in diesem Spiel der Favorit. Bei Fürth HSV Quoten von bis zu 2,35 für Wetten auf einen Auswärtssieg kann man von der ganz großen Favoritenstellung allerdings auch nicht sprechen.

Wer auf das Kleeblatt setzt, darf aktuell mit Quoten bis 2,85 rechnen. Die “Doppelte Chance 1X” wirft Quoten von bis zu 1,67 ab. Dabei erwarten die Bookies in dieser Begegnung ein wahres Torfestival. Selbst die Fürth HSV Wettquoten für “Über 3,5” Tore bleiben durchgängig unter der Marke von 2,00.

Fürth vs HSV Prognose: Kleeblatt muss lange zittern

Bis Ende Februar hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Fürther noch um den Klassenerhalt zittern werden müssen. Am damaligen 24. Spieltag gewann das Kleeblatt mit 2:1 in Düsseldorf, holte die Punkte 30 bis 32 und hatte einen Vorsprung von zehn Zählern auf den Relegationsplatz 16.

Neun Spieltage später haben die Franken allerdings nur vier Punkte mehr auf dem Konto. Keine ihrer letzten neun Partien konnten sie gewinnen. Mit fünf wurde mehr als die Hälfte dieser letzten Begegnungen verloren (4U). Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt einen Spieltag vor dem Saisonende nur noch einen Zähler.

Mit einem Sieg bleibt die Spielvereinigung ganz sicher im Unterhaus. Insofern erwarten wir in unserer Fürth HSV Prognose, dass die Franken am Spiel teilnehmen und den Weg nach vorne suchen werden. Bei einem Remis oder einer Pleite muss man auf Patzer von Münster und/oder Braunschweig hoffen.

Zu Hause ist das Kleeblatt seit vier Partien sieglos. Nach drei Remis am Stück wurde das bislang letzte Heimspiel gegen den mittlerweile feststehenden Absteiger Ulm mit 0:1 verloren. In den zehn Heimpartien davor hatten die Fürther immer mindestens einmal treffen können. Ohne Gegentor blieben sie in nur einem der letzten sieben Heimspiele.

Fürth - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Hannover (A), 0:1 Hertha (A), 0:1 Ulm (H), 0:1 Karlsruhe (A), 1:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 6:1 Ulm (H), 4:0 Darmstadt (A), 1:2 Karlsruhe (H), 2:2 Schalk (A), 2:4 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. HSV: 0:5 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 1:2 (A), 1:0 (H)

Der HSV blieb nur einmal an den letzten fünf Spieltagen ohne Gegentreffer und kassierte auch am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Ulm einen. Da er selbst aber ein halbes Dutzend schoss, fiel das am Ende nicht ins Gewicht. Mit einem fulminanten 6:1-Erfolg machten die Rothosen die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga perfekt.

Mit dem vorangegangenen 4:0 in Darmstadt erzielten die Hamburger allein an den letzten beiden Spieltagen zehn Treffer. Insgesamt stehen sie bei 76 erzielten Toren, was gleichzeitig ihr Vereinsrekord in der 2. Bundesliga ist. Zudem haben sie ligaweit die mit Abstand meisten Tore geschossen. Die zweitmeisten Treffer hat Elversberg mit “nur” 62.

In acht der letzten neun Zweitliga-Spiele mit Beteiligung der Rothosen gab es mindestens drei Tore in der Begegnung - ein Aspekt, auf den wir auch bei unserem Fürth HSV Tipp setzen. Auch wenn der Aufstieg feststeht, wollen die Gäste dennoch gewinnen. Mit drei Punkten sichern sie sich nämlich auch garantiert die Meisterschaft.

Seit vier Auswärtspartien sind sie ungeschlagen und haben drei dieser letzten vier Spiele gewonnen. Insgesamt erzielten sie in diesen letzten vier Auswärtsbegegnungen zwölf Treffer und kassierten nur auf Schalke Gegentreffer (2:2). Weiter zurückblickend haben die Hamburger nur eines der letzten zehn Auswärtsspiele im Unterhaus verloren (6S, 3U).

So seht ihr Fürth - HSV im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 15:30 Uhr, Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Alle Partien des 34. Zweitliga-Spieltags starten gleichzeitig am Sonntag um 15:30 Uhr. Sky überträgt sämtliche Partien im TV und Stream als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz. Auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, lassen sich alle Begegnungen verfolgen.

Nüchtern betrachtet spricht in unserer Fürth HSV Prognose viel für die Gäste. Nicht nur die letzten (Auswärts-)Ergebnisse der Rothosen, auch die letzten direkten Duelle lassen vermuten, dass die Hamburger diese Partie zumindest nicht verlieren. Sie haben nämlich nur eine der letzten 16 Begegnungen mit dem Kleeblatt verloren (8S, 7U).

Fürth vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter; Asta, Dietz, Green, John; Klaus, Hrgota, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Grill, Gießelmann, Jung, Meyerhöfer, Münz, Consbruch, Massimo, P. Müller, Kasper, Srbeny

Startelf HSV: Heuer Fernandes; Mikelbrencis, Schonlau, Elfadli, Muheim; Meffert, Königsdörffer, Reis, Sahiti, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Raab, Agyekum, Hefti, Soumahoro, Karabec, Pherai, Poreba, Richter, Balde, Glatzel, Mebude, Rössing-Lelesiit, Stange

Insofern würden wir alternativ auch den Fürth HSV Tipp “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” durchaus empfehlen. Bei Betano gibt es für diese Kombi eine Quote von 2,02. Mit dem Betano Gutschein Code könnt ihr euch zusätzliches Guthaben für diese Wette besorgen.

Das Hinspiel verlor die Spielvereinigung auswärts mit 0:5. Aber: Beide Liga-Duelle in einer Saison verloren die Franken gegen Hamburg noch nie. Ebenfalls interessant: Die Fürther konnten in den letzten drei Spielzeiten immer das letzte Spiel der Saison gewinnen. Der HSV gewann sogar die letzten vier Partien des 34. Spieltags.

Unser Fürth - HSV Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Beide Klubs wollen gewinnen. Die einen brauchen den Dreier, um die Klasse sicher zu halten, die anderen, um die Meisterschaft einzutüten. Beiden Mannschaften könnte allerdings auch ein Remis oder gar eine Niederlage reichen, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Sicherlich werden die Spielstände von den anderen Plätzen zu den Akteuren durchdringen. Insofern ist es schwer, sich hier auf einen Favoriten festzulegen.

Nach den letzten Ergebnissen, allen voran der Hamburger, erscheint für uns deshalb eine Torwette am sinnvollsten. Das Kleeblatt traf zuletzt daheim regelmäßig und die Rothosen sind ohnehin die Tormaschine der Liga.