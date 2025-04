Fürth - Köln Tipp, Prognose, Quoten | 11.04.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 09:00 Uhr Fürth - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie steckt Köln den Rückschlag weg?

Unser Fürth - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.04.2025 lautet: Die Niederlage der Geißböcke gegen die Hertha kam überraschend und sorgte für den Verlust der Tabellenführung. Im Wett Tipp heute halten wir uns zurück und gehen von Toren auf beiden Seiten aus.

Am 11. April 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Greuther Fürth empfängt den Tabellenzweiten 1. FC Köln im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Fürth, derzeit auf Platz 14 mit 34 Punkten, kämpft noch immer darum, sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Köln hingegen, mit 50 Punkten und dem klaren Ziel des Aufstiegs, reist als Favorit an.

Die Buchmacher sehen die Geißböcke, trotz Rückschlags in der Vorwoche gegen Hertha in der Fürth Köln Prognose vorne.

In den letzten Begegnungen konnte Köln dominieren, doch beide Teams haben in den letzten Spielen Schwächen in der Defensive gezeigt. Laut Experten ist ein Torerfolg beider Teams sehr wahrscheinlich.

Daher lautet unser Fürth Köln Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,62 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Köln auf “Beide Teams treffen”:

Greuther Fürth hat in den letzten 6 Heimspielen im Schnitt 2,4 Tore erzielt.

Köln hat in den letzten 6 Pflicht-Auswärtsspielen im Schnitt 1,2 Tore pro Spiel erzielt.

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen Schwächen in der Defensive gezeigt, was die Wahrscheinlichkeit für Tore im Fürth vs Köln Tipp erhöht.

Fürth vs Köln Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für das Duell zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Köln lautet: Beide Teams treffen. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen deutliche Schwächen in der Defensive gezeigt und sind offensiv stark genug, um Tore zu erzielen. Greuther Fürth hat in den letzten sechs Heimspielen im Schnitt 2,4 Tore erzielt, während Köln auswärts im Schnitt 1,2 Tore pro Pflichtspiel erzielt hat. Der Auswärtssieg wird in den Sportwetten Apps mit Fürth Köln Quoten von 2,05 aber am niedrigsten bewertet.

Für das Unentschieden in diesem Duell kommen Werte um 3,30 zum Vorschein, ähnlich verhalten sich die Heimsieg-Quoten. Sollten sich die Hausherren den Sieg krallen, dann könnt ihr Fürth vs. Köln Wettquoten von 3,15 abstauben. Dieses Risiko solltet ihr jedoch nur mit einem Sportwetten Bonus eingehen.

Fürth - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:1 Darmstadt (A), 3:3 Schalke (H), 0:3 Nürnberg (A), 1:1 Magdeburg (H), 2:1 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 Hertha (H9, 2:1 Paderborn (A), 2:1 Darmstadt (H), 1:0 Ulm (A), 0:1 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Köln: 0:1 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 0:4 (H), 0:4 (A).

Unser Fürth - Köln Tipp: Beide Teams treffen

Mit diesen Faktoren für die Fürth gegen Köln Prognose im Hinterkopf, wird erwartet, dass beide Teams mindestens einmal das Netz finden werden. Trotz allem deutet mehr auf einen Auswärtssieg hin.