Fürth - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2025

Unser Fürth – Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2025 lautet: Die beiden Tabellennachbarn haben einiges gemeinsam, unter anderem die geringe Anzahl an Weißen Westen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten.

Acht Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga gibt es schon ein paar Teams, die sowohl mit dem Aufstieg als auch mit einem Abstieg höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun haben werden. In unserer Fürth Schalke Prognose treffen zwei solcher Mannschaften aufeinander. Sie sind punktgleiche Tabellennachbarn auf den Rängen 11 und 12.

Auch sonst lassen sich Gemeinsamkeiten bei den beiden Klubs ausfindig machen, wie die recht hohe Anzahl an Gegentoren und die kleine Menge an Weißen Westen. Nicht zuletzt deswegen entscheiden wir uns für den Fürth Schalke Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Darum tippen wir bei Fürth vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Sowohl Fürth als auch Schalke kommen im bisherigen Saisonverlauf nur auf 4 Weiße Westen.

Das Kleeblatt stellt die dritt-, Königsblau die viertschwächste Abwehr.

Das Hinspiel endete mit 4:3 für die Franken.

Fürth vs Schalke Quoten Analyse:

Dass es im Duell der beiden Tabellennachbarn nicht einfach ist, einen Favoriten ausfindig zu machen, spiegelt sich auch in den Fürth Schalke Quoten wider. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten bis 2,65 bekommen kann, liegen die Quoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Gäste mit Höchstwerten bis 2,75 nicht allzu weit entfernt.

Von Wetten auf einen Sieger würden wir in diesem Duell abraten und wenn, dann sollte man dies im besten Fall nur mit zusätzlichem Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus tun. Dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Buchmacher angesichts von Fürth Schalke Wettquoten von höchstens 1,62 für „Beide Teams treffen“ für sehr wahrscheinlich.

Fürth vs Schalke Prognose: Auch im Rückspiel gibt es einige Tore

Mit dem Selbstvertrauen von sieben Punkten aus drei Spielen (2S, 1U) ist Fürth zum Frankenderby nach Nürnberg gereist, um sich für die empfindliche 0:4-Heimschlappe im Hinspiel zu revanchieren, doch daraus wurde nichts. Auch das Rückspiel gegen den örtlichen Nachbarn ging mit 0:3 ziemlich klar verloren.

Im ersten Match nach der Länderspielpause will man sich nun rehabilitieren und zu Hause stimmten die letzten Leistungen auch. Nachdem das Kleeblatt in den ersten sieben Heimspielen der laufenden Zweitliga-Saison nur einen Dreier geholt hatte, konnte es vier der letzten sechs Partien im eigenen Stadion für sich entscheiden (1U, 1N).

In den letzten drei Begegnungen am heimischen Ronhof blieben die Franken gänzlich unbesiegt und holten ebenfalls sieben von neun möglichen Punkten (2S, 1U). Ohne Gegentor ging es allerdings im gesamten bisherigen Saisonverlauf nur selten. An den bereits absolvierten 26 Spieltagen blieb die Spielvereinigung nur viermal ohne Gegentreffer.

Insgesamt stehen bei den Gastgebern bereits 48 Gegentore in der Bilanz. Nur Schlusslicht Regensburg (54) und Braunschweig (49) haben mehr Gegentreffer. Die Anfälligkeit in der Abwehr sowohl bei den Hausherren als auch bei den Gästen ist ein entscheidender Grund für unseren Fürth Schalke Tipp.

Fürth – Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:3 Nürnberg (A), 1:1 Magdeburg (H), 2:1 Düsseldorf (A), 3:0 Braunschweig (H), 0:2 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:2 Hannover (H), 2:1 Hertha (A), 1:0 Münster (H), 0:2 Darmstadt (A), 2:1 Karlsruhe (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Schalke: 4:3 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 0:2 (H)

Die Gäste aus Gelsenkirchen kommen ebenfalls auf nur vier Weiße Westen an den bisherigen 26 Spieltagen. Für die Königsblauen ist dies ein neuer Vereins-Negativrekord in der 2. Bundesliga. Zudem wird dieser Wert aktuell nur von Darmstadt unterboten (3). Mit 46 Gegentoren hat S04 nur zwei weniger als der Gegner.

Auch die Schalker haben ihre Begegnung vor der Länderspielpause verloren. Nach zwei Siegen am Stück gegen Münster und bei der Hertha gab es an heimischer Wirkungsstätte eine 0:1-Niederlage gegen Hannover. Wie die Fürther, stehen auch die Knappen nach 26 Partien bei einer 9-6-11-Bilanz.

Mit dem erwähnten Auswärtserfolg in Berlin (2:1) endete für Königsblau eine Serie von drei sieg- und vor allem auch torlosen Auswärtspartien in Folge. Zwei Auswärts-Dreier am Stück gab es für die Knappen seit ihrem Abstieg in die 2. Bundesliga im Mai 2023 nur ein einziges Mal – nämlich im Dezember 2024 am 15. und 17. Spieltag der laufenden Saison.

Weil auch der direkte Vergleich zwischen den Franken und S04 klar gegen die Gäste spricht, könnte man im Rahmen der Fürth vs Schalke Prognose zum Ergebnis kommen, dass die Spielvereinigung diese Begegnung zumindest nicht verliert. Entsprechend könnten sich auch kombinierte Wetten auf die „Doppelte Chance 1X“ anbieten.

So seht ihr Fürth – Schalke im TV oder Stream:

30. März 2025, 13:30 Uhr, Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der Zweitliga-Sonntag ist bei Sky beheimatet. Der Bezahlsender überträgt die Partie sowohl im TV als auch im Stream als Einzelspiel sowie im Rahmen der Konferenz. Auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, lässt sich diese Begegnung verfolgen.

Der Blick auf den direkten Vergleich darf in unserem Fürth vs. Schalke Tipp keinesfalls fehlen, zumal er in diesem Fall durchaus interessant ist. Insgesamt gab es sieben Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Kontrahenten und nur ein einziges konnten die Königsblauen für sich entscheiden (2U, 4N).

Fürth vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll – Loosli, Quarshie, Itter; Asta, Dietz, Hrgota, Green, John; Klaus, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Grill, Consbruch, Jung, Massimo, Gießelmann, Meyerhöfer, Münz, Mause, Srbeny

Startelf Schalke: Karius – Gantenbein, Schallenberg, Kalas, Murkin; Aydin, Bachmann, Karaman, Seguin, Antwi-Adjei; Ba

Ersatzbank Schalke: Heekeren, Becker, Barkok, Donkor, Grüger, Remmert, Mohr, Younes, Sanchez

In der 2. Bundesliga trafen die beiden Mannschaften bisher fünfmal aufeinander und die Franken sind bislang ungeschlagen. Drei dieser fünf Zweitliga-Duelle konnten sie für sich entscheiden, so auch das Hinspiel in Gelsenkirchen, das sie auswärts mit 4:3 gewannen. Aktuell können sie auf zwei Siege in Folge gegen S04 blicken.

Ebenfalls interessant: Die Spielvereinigung kassierte in der ersten Halbzeit bislang 28 Gegentore. Das ist Liga-Höchstwert. Es folgen die Knappen mit insgesamt 24 Gegentreffern in Durchgang 1. Als Alternative bietet sich in der Fürth gegen Schalke Prognose der Tipp „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ an, der nach der Merkur Bets Anmeldung bei diesem Bookie eine Quote von 2,55 bringt.

Unser Fürth – Schalke Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

In drei der letzten vier direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams schafften es beide Klubs auf die Anzeigetafel und es gab mindestens drei Tore in der Partie. Aus unserer Sicht spricht viel dafür, dass das auch in der kommenden Begegnung so sein wird. Es trifft die drittschwächste Defensive des Unterhauses auf die viertschwächste. Die jeweils nur vier Weißen Westen beider Klubs werden lediglich von Darmstadt unterboten.

Schon das Hinspiel war ein reines Torfestival und auch im Rückspiel sollten wir einige Treffer von beiden Teams zu sehen bekommen. Das Kleeblatt spielte nur einmal an den vergangenen zehn Spieltagen zu Null, während den Gästen das nur einmal in den letzten acht Zweitliga-Partien gelang.