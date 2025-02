Galatasaray - Alkmaar Tipp, Prognose, Quoten|20.02.2025

Unser Galatasaray - Alkmaar Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 20.02.2025 lautet: Das 4:1 von Alkmaar gegen Gala im Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase war eine der größten Überraschungen. Im Wett Tipp heute schreiben wir die Türken, die offensiv alles in die Waagschale werfen werden, daheim noch nicht ganz ab.

Am 20. Februar 2025 steht uns ein packendes Duell in der Europa League bevor, wenn Galatasaray im Rams Global Stadyumu auf AZ Alkmaar trifft. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen beeindruckende Leistungen gezeigt, da beide Teams vier Siege und eine Niederlage verzeichnen konnten.

Galatasaray hat in dieser Saison in 32 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ein Tor erzielt. AZ Alkmaar hingegen erzielte durchschnittlich 1,85 Tore pro Pflichtspiel in dieser Saison. Außerdem spricht in der Galatasaray Alkmaar Prognose viel dafür, dass sich die Türken für die bittere 1:4-Hinspiel-Pleite revanchieren wollen.