Galatasaray – Fenerbahce Tipp, Prognose, Quoten 24.02.25

Unser Galatasaray – Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 24.02.2025 lautet: Die Hausherren führen die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an und haben noch dazu den Heimvorteil auf ihrer Seite. Fenerbahce ist aber seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute gehen wir von einigen Toren aus.

Am 24. Februar 2025 wird das Rams Global Stadyumu in Istanbul zum Schauplatz eines epischen Aufeinandertreffens in der Süper Lig, wenn Galatasaray den Erzrivalen Fenerbahce empfängt. Diese Begegnung ist nicht nur ein Derby, sondern auch ein Kampf um die Tabellenspitze: Galatasaray führt die Liga mit 63 Punkten an, dicht gefolgt von Fenerbahce mit 57 Punkten. Es könnte in der Galatasaray Fenerbahce Prognose die letzte Chance für die Gäste werden, den Titelkampf noch einmal spannend zu machen.