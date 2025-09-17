Geheimtipps und Value Bets zur Champions League 2025/26

SPORT1 Betting 17.09.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher starten ihre Champions-League-Wettmärkte | Bei uns findet ihr Geheimtipps und Value Bets zur Königsklasse!

Der Kampf um den Henkelpott ist eröffnet. Auch für die Sportwetten-Fans gibt es während der laufenden Spielzeit der Königsklasse viel zu gewinnen. Wir verraten euch Geheimtipps und Value Bets zur CL-Saison 2025/26.

Bevor ein Champions-League-Spiel beginnt, erhöht ein musikalischer Vorspann den Muskeltonus der Akteure auf dem Rasen. Vor den TV-Geräten und auf den Rängen in der Arena steigt ebenfalls die Spannung.

Wer im Nebel dieser Hymne einen Vorsprung will, sollte bestens vorbereitet in die neue CL-Spielzeit starten. Wir informieren euch über die besten Anlaufstellen für Gratiswetten und Quoten der neuen Wettanbieter.

Wer wird Torschützenkönig?

Interwetten listet 21 Spieler mit einer höheren Chance auf die Torjägerkanone in der Königsklasse als den Angreifer unserer Wahl. Das wird Serhou Guirassy aber nicht annähernd gerecht. Der Mittelstürmer ist beim BVB nahezu konkurrenzlos, was ihm die maximale Spielzeit bescheren wird. Hinzu kommt sein Vorrecht auf die Strafstöße - ein nicht unwesentlicher Faktor.

Darüber hinaus hat Guirassy, gemeinsam mit Raphina, bereits in der Vorsaison die meisten Tore im gesamten Wettbewerb erzielt (je 13). Im Vergleich der erwartbaren Tore hat kein Akteur besser abgeschnitten als der 29-Jährige (12,3 xG).

Zusätzlich rangierte Guirassy mit 13,4 Expected Goals on Target ebenfalls an der Spitze aller Spieler. Durchschnittlich hatte nur Goncalo Ramos mehr Tore pro 90 Minuten erzielt (1,32) als der BVB-Angreifer und das bei wesentlich geringerer Spielzeit.

Platzierungswetten

Anders als in der Champions-League-Variante mit einer Gruppenphase fallen einzelne Ausrutscher nicht zu sehr ins Gewicht. Konstanz ist ein großes Thema, das im Balance-Akt zwischen nationalen Wettbewerben und dem internationalen Geschäft austariert werden muss. Bei den deutschen Wettanbietern habt ihr die Möglichkeit, auf verschiedene Platzierungen am Ende der Ligaphase zu tippen.

Wir erkennen einen Value darin, Neapel unter die Top-8 zu schieben. Elf Mannschaften wird im Quotenvergleich eine höhere Chance auf eine Top-8 Platzierung zugeschrieben als dem italienischen Meister. Der könnte mit seiner pragmatischen Spielweise unter Antonio Conte allerdings überraschend gut abschneiden.

Die Neapolitaner haben in der Vorsaison 19 Ligaspiele ohne Gegentreffer abgeschlossen (1.) und mit Abstand die wenigsten erwartbaren Gegentore der gesamten Serie A zugelassen (30,7 xGA). Der Start in die neue Saison ist mit drei Siegen aus drei Partien und 6:1 Toren ebenfalls optimal verlaufen.