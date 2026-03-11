Genk vs Freiburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 12.03.2026

SPORT1 Betting 11.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Genk vs Freiburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das Europa-League-Duell am 12.03.2026.

In der Europa-League-Saison 2025/26 sind noch 16 Teams im Rennen. Darunter befinden sich auch noch zwei Mannschaften aus der Bundesliga. Der SC Freiburg bekommt es im Achtelfinale mit dem KRC Genk zu tun. Was den Marktwert angeht, haben die Breisgauer mit 171 Mio. Euro zu 136 Mio. Euro knapp die Nase vorne. Für die Hausherren spricht dagegen der Heimvorteil.

Für einen Heimsieg gibt es eine Quote von 2,60. Und die Quote für einen Erfolg der Gäste aus der Bundesliga liegt mit einer 2,64 nur minimal höher. Für unseren Wett Tipp auf „Unter 2,5 Tore" bietet NEO.bet eine attraktive Quote von 1,96.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die letzte von vier Meisterschaften des KRC Genk stammt aus dem Jahr 2019. Danach schafften es die “Blauw-Wit” in sechs Spielzeiten dreimal unter die Top 3 der Jupiler Pro League. So auch in der vergangenen Saison. Mitte Dezember war der frühere Bundesligaprofi Thorsten Fink bei Racing entlassen worden. Der einstige Bayern-Mittelfeldspieler hatte das Team anderthalb Jahre lang betreut. Vor allem in der heimischen Liga hinkte Genk den Erwartungen hinterher. Als Nachfolger wurde Nicky Hayen verpflichtet. Unter dem neuen Coach stehen die Blau-Weißen in der heimischen Liga aber weiterhin nur auf Rang 8 (10S, 8U, 10N).

Der Rückstand auf Tabellenführer Saint-Gilloise beträgt schon 22 Zähler. Genk beendete die Gruppenphase der Europa League auf Rang 9 (5S, 1U, 2N) und verpasste den direkten Einzug ins Achtelfinale lediglich um drei Tore. In der K.o.-Phase setzten sich die Belgier knapp gegen Dinamo Zagreb durch. Das Hinspiel in Kroatien wurde mit 3:1 gewonnen. Im Rückspiel daheim stand es nach 90 Minuten aber 1:3 aus Sicht der Hausherren. Durch zwei Tore in der Verlängerung zog der Koninklijke Racing Club aber doch noch ins Achtelfinale ein. In dieser Saison war vor allem auf Daan Heymans Verlass. Der 26-Jährige war international schon an acht Toren beteiligt (4 Treffer, 4 Vorlagen) und steht damit auf Platz 1 der EL-Scorerliste.

Der SC Freiburg muss in dieser Saison um die erneute Teilnahme am Europapokal bangen. Nach 25 Spieltagen haben die Männer von Coach Julian Schuster schon zehn Punkte Rückstand auf den ersten internationalen Platz. Neun Siegen stehen neun Niederlagen gegenüber. Ein Grund für die vielen Pleiten sind die schlechten Leistungen in der Fremde. Während der Sport-Club daheim nur eine Niederlage hinnehmen musste (7S, 4U, 1N), steht der SCF im Auswärtsranking lediglich auf Rang 16 (2S, 3U, 8N). Am Wochenende ließen die Badener durch das 3:3 gegen Leverkusen den ersten Punktverlust des Jahres im eigenen Stadion zu.

In der Europa League sicherte sich Freiburg mit Rang 7 das direkte Ticket fürs Achtelfinale. In den achten Partien setzte es gerade mal eine Pleite, am letzten Spieltag mit 0:1 in Lille. Dem gegenüber stehen fünf Siege und zwei Remis. Ein Erfolgsrezept für dieses gute Abschneiden war die beste Abwehr der Europa League mit lediglich 0,5 Gegentoren pro Spiel. Die Breisgauer treffen am Donnerstag erstmals auf eine Mannschaft aus Belgien. Genk konnte nur eines von acht internationalen Duellen gegen Teams aus der Bundesliga für sich entscheiden (3U, 4N).

Genk vs Freiburg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Genk vs Freiburg Prognosen beruhen vor allem auf den guten Defensivleistungen des SCF im Wettbewerb, auf der Qualität des Bundesligisten und der Bilanz des KRC gegen deutsche Teams.

Unter 2,5 Tore ( Quote 1,96 bei NEO.bet ): Unser Haupttipp geht von einer torarmen Partie aus. Wie erwähnt stellt der Sport-Club die beste Abwehr der Europa League. Zudem tut sich Freiburg in K.o.-Spielen auf des Gegners Platz mit dem Toreschießen etwas schwer. Der SCF blieb hier in sechs von sieben Partien ohne eigenen Treffer (1S, 3U, 3N).

Beide Teams treffen - Nein ( Quote 2,22 bei NEO.bet ): Wenn wir von weniger als 2,5 Toren ausgehen, ist auch der Tipp "Beide Teams treffen - Nein" nicht mehr weit. Im Hinspiel werden beide Seiten zudem noch etwas verhalten agieren und in erster Linie auf Fehlervermeidung aus sein.

Doppelte Chance x/2 (Quote 1,47 bei NEO.bet): Insgesamt sehen wir die Gäste aus Freiburg leicht vorne. Sicher waren die Breisgauer in dieser Spielzeit nicht besonders auswärtsstark. In der Europa League kassierte der SCF in vier Gastspielen aber nur eine Niederlage. Auf der Gegenseite tut sich Genk in dieser Saison vor den eigenen Fans schwer. In der Liga hat man daheim nur fünf von 14 Partien gewonnen (4U, 5N). Und in der Europa League feierte Genk lediglich knappe Siege gegen den FC Basel und gegen Malmö gewonnen (jeweils 2:1). Hinzu kommen Niederlagen gegen Zagreb (1:3) und Ferencvaros (0:1) sowie ein 0:0 gegen Real Betis.

Freiburg kommt weiter (Quote 1,52 bei NEO.bet): Die Qualität und die internationalen Erfolge sprechen für die Breisgauer. Die schwache Bilanz von Genk gegen deutsche Teams haben wir ja schon erwähnt. Zudem haben sich Bundesligisten in sechs von sieben K.o.-Duellen gegen belgische Mannschaften immer durchgesetzt. Wir gehen von einer ordentlichen Ausgangsposition der Freiburger für das Rückspiel aus. Dank der Heimstärke dürfte der SCF spätestens im Rückspiel das Weiterkommen klarmachen.

Da die Freiburger sich in dieser Saison auswärts etwas schwer tun, gehen wir bei unserer Genk vs Freiburg Prognose etwas vorsichtiger vor. Grundsätzlich gehen wir auch von einem engen Spiel auf Augenhöhe aus. Die Gäste werden erst einmal sicher stehen und wollen eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel klarmachen. Dabei fallen nicht allzu viele Tore.