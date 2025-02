Gent - Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quoten | 13.02.2025

Unser Gent - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 13.02.2025 lautet: Lediglich ein Punkt trennte die beiden Kontrahenten in der Abschlusstabelle der Liga-Phase. Im Wett Tipp heute sehen wir die Belgier im Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase im Vorteil.

Am 13. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Conference League, wenn KAA Gent auf Real Betis trifft. Die Begegnung findet um 21:00 Uhr in der Planet Group Arena statt. Beide Teams werden in der Gent Betis Sevilla Prognose alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen.