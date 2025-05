Genua - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 05.05.2025

SPORT1 Betting 04.05.2025 • 11:00 Uhr Genua - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann Milan die Mini-Chance auf Europa wahren?

Unser Genua - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.05.2025 lautet: Für Genua ist die Saison im grauen Mittelfeld so gut wie gelaufen. Die Rossoneri wollen jedoch noch irgendwie in den Europapokal. Im Wett Tipp heute machen die Gäste ihre Hausaufgaben.

Am 5. Mai 2025 um 20:45 Uhr treffen im Stadio Luigi Ferraris der CFC Genua und AC Mailand aufeinander. Dieses Serie A-Duell verspricht Spannung pur, da beide Teams in der Genua AC Milan Prognose unterschiedliche Ziele verfolgen. Für Genua, derzeit auf Platz 13 mit 39 Punkten, ist die Saison eigentlich so gut wie gelaufen, da auch der Klassenerhalt schon geschafft ist. AC Milan, auf Platz 9 mit 54 Punkten, kämpft noch um einen internationalen Platz und will die Mini-Chance aufrechterhalten.

Die Rossoneri sind die Favoriten der Buchmacher, haben die letzten Begegnungen dominiert und gehen mit Rückenwind ins Spiel. CFC Genua hingegen hat in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbuchen können (1U, 3N).

Daher lautet unser Genua AC Milan Wett Tipp heute: “Sieg AC Milan” zu einer Quote von 1,82 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Genua vs AC Milan auf “Sieg AC Milan”:

AC Milan hat in den letzten 5 Spielen 3 Mal zu Null gespielt.

CFC Genua hat in den letzten 5 Spielen nur ein Tor erzielt.

Die Rossoneri kämpfen noch um einen internationalen Platz und werden im Genua vs AC Milan Tipp alles geben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Genua vs AC Milan Quoten Analyse:

Wir tendieren dazu, auf einen Sieg von AC Milan zu setzen. Die Rossoneri sind in starker Form und haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auf einem hohen Niveau spielen können, was in dieser Saison nicht immer der Fall war. Deshalb werden sie auch mit Genua AC Milan Quoten von 1,82 für den Auswärtssieg in den Sportwetten Apps klar favorisiert.

Sollten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden trennen, dann könnt ihr Werte von rund 3,60 finden. Glaubt ihr, dass sich der CFC im eigenen Stadion durchsetzen wird, dann könnt ihr Genua vs. AC Milan Wettquoten von 4,33 abstauben. Sportwetten Bonus gefällig? Hier werdet ihr auf jeden Fall fündig.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Genua - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 0:1 Como (A), 0:2 Lazio Rom (H), 0:0 Hellas Verona (A), 1:0 Udinese (H), 0:1 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Venezia (A), 3:0 Inter Mailand (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H), 4:0 Udinese (A), 2:2 Fiorentina (H).

Letzte 5 Spiele Genua vs. AC Milan: 0:0 (A), 3:3 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:1, 1:3 n.V. (A).

Unser Genua - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Mit diesen Faktoren für die Genua gegen AC Milan Prognose im Hinterkopf ist ein Sieg für die Gäste die naheliegendste Wahl. Für die Rossoneri geht es mit dem Erreichen eines Europapokal-Platzes noch um die Erfüllung des Saisonziels