Gerwyn Price - Joe Cullen Tipp, Prognose & Quoten | 27.12.2024

SPORT1 Betting 26.12.2024 • 11:00 Uhr Gerwyn Price - Joe Cullen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM 2025 Wette | Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Unser Gerwyn Price - Joe Cullen Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 27.12.2024 lautet: Für die Buchmacher ist der “Iceman” in Runde 3 der recht klare Favorit. Doch im Wett Tipp heute trauen wir dem “Rockstar” erneut eine gute Leistung zu.

Nach drei Tagen Weihnachtspause fliegen bei der Darts WM 2025 wieder die Pfeile. Am Freitag stehen sechs Partien der dritten Runde auf dem Programm. Ein Highlight ist dabei sicher das Duell zwischen Gerwyn Price und Joe Cullen. Schon 14 gesetzte Spieler mussten bisher im Ally Pally die Segel streichen.

Und in dieser Partie kommt definitiv ein weiterer hinzu. Denn hier trifft die Nummer 10 der Setzliste auf die Nummer 23. Laut unserer Gerwyn Price Joe Cullen Prognose steht uns hier ein ganz enges Spiel bevor. Deswegen spielen wir mit einer mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten den Gerwyn Price Joe Cullen Wett Tipp heute “Sieg Cullen HC +1,5”.

Darum tippen wir bei Gerwyn Price vs Joe Cullen auf “Sieg Cullen HC +1,5”:

Price führt die Bilanz gegen Cullen nur knapp mit 12:11 an

Der Rockstar spielte in Runde 2 der WM einen starken Average von 98

Der Iceman konnte 2024 erstmals seit 2016 kein einziges Major-Finale erreichen

Gerwyn Price vs Joe Cullen Quoten Analyse:

Der Iceman hat im Ally Pally schon einmal den Titel geholt und hat in der Weltrangliste die Nase vorne. So schlagen sich die Gerwyn Price vs Joe Cullen Quoten auch wenig überraschend auf die Seite des Walisers.

Für einen Erfolg der Nummer 10 der Welt klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,45. Auf der Gegenseite haben die besten Buchmacher für einen Erfolg des Engländers Gerwyn Price gegen Joe Cullen Wettquoten im Schnitt von 2,78 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gerwyn Price vs Joe Cullen Prognose: Ist beim Iceman der Knoten geplatzt?

Gerwyn Price kam nur mit einer sehr mittelmäßigen Saison 2024 zur WM. Im Jahresranking steht der “Iceman” gerade mal auf Rang 30. Erstmals seit 2016 konnte der 39-Jährige in einer Spielzeit kein einziges Major-Finale erreichen. Dabei kann sich der Jahres-Average von 96,98 eigentlich sehen lassen. Nur fünf Spieler waren besser. Doch im Laufe des Jahres hatte Price immer wieder mit seiner Motivation und seiner Einstellung Probleme gehabt. Dabei lebt der Mann aus Wales von seinem aggressiven Spiel.

So zählt der Weltmeister des Jahres 2021, der sich in der Weltrangliste gerade noch so in den Top 10 halten kann, in diesem Jahr nicht zu den großen Favoriten auf den Titel. Zum Auftakt der WM gab es beim glatten 3:0 gegen Keane Barry aber einiges vom “alten” Gerwyn Price zu sehen. Mit einer angriffslustigen und dominanten Körpersprache spielte die Nummer 10 der Welt einen Average von 91,32 und profitierte dabei aber auch von den Fehlern seines Gegners.

Joe Cullen traf in seinem Auftaktmatch bei der PDC-Weltmeisterschaft auf den Shootingstar Wessel Nijman. Da viele Medien und Experten den Niederländer zu einem der Geheimfavoriten bei der WM erklärt hatten, ging der “Rockstar”, der in der Weltrangliste fast 40 Plätze vor seinem Gegner steht, als Außenseiter in dieses Spiel. Das sorgte bei dem Engländer aber für eine besondere Motivation. So spielte Cullen am Ende einen Average von über 98 und gewann klar mit 3:0 gegen Nijman.

Sicher hatte die Nummer 23 der Weltrangliste keine so tolle Saison 2024 gespielt. Im April 2024 reichte es immerhin für ein European Tour Finale. Hier hatte der Mann aus Bradford aber dann keine Chance gegen Luke Littler. Zudem war ein Win-Loss-Record von 44,83 Prozent (39/48) für den “Rockstar” der schwächste Wert seit 2009. Auch der Saison-Average von 90,93 war nicht wirklich überzeugend. Doch mit der richtigen Motivation kann der 35-Jährige auch bei der Gerwyn Price Joe Cullen Prognose eine gute Rolle spielen.

Gerwyn Price - Joe Cullen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gerwyn Price: 3:0 Barry, 4:6 Tricole, 3:5 Mansell, 5:2 Owen, 5:2 van der Velde

Letzte 5 Spiele Joe Cullen: 3:0 Nijman, 1:6 Chisnall, 3:5 de Zwaan, 5:0 Huybrechts, 3:6 Schindler

Letzte 5 Spiele Gerwyn Price vs Joe Cullen: 6:4, 11:13, 3:6, 3:2, 10:8

Beide Profis trafen zwischen 2015 und 2023 23-mal aufeinander. Gerwyn Price führt die Bilanz mit 12:11 nur knapp an. Auch bei den Dullen bei den gerankten Majors hat der “Iceman” lediglich knapp mit 3:2 die Nase vorne.

Zwischen beiden Profis ging es dabei oft eng zu. Das erwarten wir auch am Freitag. So bekommen wir für den Gerwyn Price Joe Cullen Tipp “Über 5,5 Sätze” bei Bwin eine Quote von 1,70.

Unser Gerwyn Price - Joe Cullen Tipp: Sieg Cullen HC +1,5

Sicher sprechen bei der Gerwyn Price Joe Cullen Prognose einige Faktoren für den “Iceman”. Vor allem nachdem in Runde 2 im Ally Pally endlich wieder der “alte” Gerwyn Price zu sehen war.

Doch auch Joe Cullen hat sich für die WM einiges vorgenommen. Der “Rockstar” will den Medien, Experten und Buchmachern beweisen, dass er mehr auf dem Kasten hat, als er in der Saison 2024 bisher gezeigt hat.

Auch kann sich Cullens Bilanz gegen Price sehen lassen. So rechnen wir auch dieses Mal wieder mit einem engen Spiel zwischen beiden Profis. Am Ende ist nicht mehr als ein knapper Sieg für den Favoriten drin.