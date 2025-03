Getafe - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 23:00 Uhr Getafe - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wie gelingt Atleti der Spagat mit der Königsklasse?

Unser Getafe - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.03.2025 lautet: Vor dem CL-Rückspiel gegen Real fällt es den Rojiblancos sicher nicht leicht, sich auf die Liga zu konzentrieren. Gegen den Lieblingsgegner winkt im Wett Tipp heute aber trotzdem ein Sieg.

In La Liga herrscht 12 Spieltage vor dem Saisonende beim Kampf um die Meisterschaft große Spannung. Barcelona führt die Tabelle mit 57 Punkten an. Doch dahinter dürfen Atletico (56 Punkte) und Real Madrid (54 Zähler) auch noch auf den Titel hoffen. Jeder Patzer könnte bei diesem engen Rennen allerdings besonders bitter sein.

Die Colchoneros von Coach Diego Simeone müssen sich vor dem Rückspiel in der Champions League gegen die Königlichen somit auf den Ligaalltag konzentrieren. Am Sonntag steht das kleine Stadtderby bei Getafe an. Die Quoten der Getafe Atletico Madrid Prognose sprechen sich dabei, wenn auch nicht allzu deutlich, für die Gäste aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,23 bei Merkur Bets für den Getafe Atletico Madrid Wett Tipp heute “Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Getafe vs Atletico Madrid auf “Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore”:

Atletico hat von den letzten 15 La-Liga-Partien nur 1 verloren

Getafe steht in der Heimtabelle gerade mal auf Rang 17

Die “Azulones” warten seit 14 Jahren und 27 Duellen auf einen Sieg gegen die Colchoneros

Getafe vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Die “Azulones” aus der Vorstadt von Madrid stehen aktuell auf Rang 14 der Tabelle. So hat man 12 Plätze und 26 Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. Das berücksichtigen die Buchmacher auch bei ihren Getafe vs Atletico Madrid Quoten.

Der Unterschied fällt allerdings nicht so deutlich aus, wie man das vielleicht erwarten könnte. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 4,40. Und für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Getafe gegen Atletico Madrid Wettquoten von knapp über 2,00.

Getafe vs Atletico Madrid Prognose: Ein Torfestival ist nicht zu erwarten

Jose Bordalas betreut Getafe in seiner zweiten Amtszeit. In der vergangenen Spielzeit, der ersten kompletten Saison nach seiner Rückkehr im April 2023, führte der Coach “Geta” auf einen souveränen 12. Platz, zehn Punkte vor der Abstiegszone. Und auch in diesem Jahr will sich der Verein aus der Vorstadt von Madrid in erster Linie in der Liga halten. Die “Azulones” haben dabei aber ein paar Probleme. Nach der Hinrunde hatte der GCF lediglich drei Punkte Polster auf den ersten Abstiegsrang. Dafür läuft es für die Dunkelblauen in der Rückrunde ganz ordentlich. Hier kommt Getafe auf 11 Zähler und Rang 7.

Das ist die gleiche Ausbeute wie Real Madrid. Trotzdem ist das Polster auf die Gefahrenzone gerade mal auf sechs Punkte angewachsen. Das ist der Heimbilanz geschuldet. Lediglich drei Teams haben vor den eigenen Fans weniger Punkte geholt als der GCF (16). Seit vier Ligaheimspielen warten die “Azulones” auf einen Sieg und sammelten dabei zwei Zähler. Immerhin konnte man Mitte Januar dem FC Barcelona daheim ein 1:1 abtrotzen. Zudem ist die Offensive eine Problemzone. 21 Treffer sind der zweitschwächste Wert hinter Schlusslicht Real Valladolid (17). Dafür hat Getafe die zweitbeste Defensive (21).

Atletico Madrid tanzt in dieser Saison auf drei Hochzeiten. In La Liga dürfen die Rojiblancos mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 1 auf den ersten Titel seit 2021 hoffen. Hier ist vor allem die Abwehr ein Trumpf. Gerade mal 16 Gegentore sind der mit Abstand beste Wert in der Primera Division. Zudem sind die Colchoneros mit zehn Siegen, vier Remis und 25:8 Toren aus 14 Spielen das beste Heimteam der Liga. Doch auch die Bilanz im Auswärtsranking ist mit 22 Zählern und Platz 4 ganz ordentlich. Von den vergangenen 15 Ligapartien ging gerade mal eine verloren (11S, 3U).

Im Pokal ist die Truppe von Coach Diego Simeone nur einen Schritt vom Einzug ins Finale entfernt. Hier steht am 2. April das Rückspiel gegen Barca an. Das Hinspiel bei den Katalanen hatte in einem wilden 4:4 geendet. Zudem traf Atleti am Dienstag im Achtelfinale der Champions League auf den Nachbarn Real. Obwohl die Gäste bei den xG mit 0,20 zu 0,68 nur knapp hinten lagen, setzte es eine 1:2-Niederlage. Am Mittwoch haben Rot-Weißen aber im Rückspiel im heimischen Wanda Metropolitano die Gelegenheit, die Niederlage wettzumachen.

Getafe - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Getafe: 0:1 Leganes (A), 1:2 Betis Sevilla (H), 2:1 Girona (A), 1:0 Deportivo Alaves (A), 0:5 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:2 Real Madrid (A), 1:0 Athletic Bilbao (H), 4:4 FC Barcelona (A), 3:0 Valencia (A), 1:1 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Getafe vs Atletico Madrid: 0:5 (A), 0:1 (A), 0:3 (H), 3:3 (A), 1:1 (A)

Am 4. Februar trafen beide Nachbarn in Wanda Metropolitano im Copa-del-Rey-Viertelfinale aufeinander. Hier feierte Atletico einen klaren 5:0-Heimsieg gegen die “Azulones”. Wir schauen bei unserer Getafe Atletico Madrid Prognose aber auf den kompletten Vergleich.

Die Colchoneros führen die Bilanz nach 44 Duellen mit 30 Siegen zu vier Niederlagen sehr deutlich an (11U). Der letzte Erfolg des GCF gegen den Nachbarn stammt vom November 2011. Seitdem gab es nur fünf Remis bei 22 Niederlagen.

Am Sonntag treffen auch die beiden besten Abwehrreihen in La Liga aufeinander. So rechnen die Buchmacher nicht wirklich mit vielen Toren. Für den Getafe Atletico Madrid Tipp “Beide Teams Treffen - Nein” bekommt ihr in der Betano App auch nur eine Quote von 1,60.

Getafe vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Getafe: David Soria - Iglesias, Djené, Berrocal, Diego Rico - Nyom, Terrats, Arambarri, Juan Bernat - Uche, Mayoral

Ersatzbank Getafe: Letacek (Tor), Alex Sola, Löhr, Yellu Santiago, Alvaro, da Costa, Keita, Peter, Yildirim, Luis Milla, Juanmi, Perez

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galan - Simeone, de Paul, Barrios, Samuel Lino - Griezmann, Sörloth

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor), Reinildo, Witsel, Lemar, Riquelme, Llorente, Gallagher, Alvarez, Correa, Gimenez

Die Verletztensituation ist in beiden Lagern recht entspannt und hat somit keinen Einfluss auf unsere Getafe Atletico Madrid Prognose. Die Hausherren müssen sogar nur auf Alderete verzichten. Und bei den Gästen verpassen lediglich Koke und Cesar Azpilicueta die Partie.

Unser Getafe - Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore

Atletico Madrid steht am Sonntag vor einer schweren Aufgabe. Das hat weniger mit dem Gegner zu tun. Denn gegen den Nachbarn Getafe spielen die Rot-Weißen eigentlich besonders gern.

Doch die Colchoneros wollen am Mittwoch gegen Real die 1:2-Pleite aus dem Hinspiel im CL-Achtelfinale wettmachen. So wird Coach Diego Simeone sicher ein paar Stammspieler etwas schonen.