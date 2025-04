Getafe - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 23.04.2025

Unser Getafe - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 23.04.2025 lautet: Die Elf von Carlo Ancelotti muss unbedingt gewinnen, um dem FC Barcelona Paroli zu bieten. Getafe hat hingegen noch eine kleine Chance auf den Europapokal, wird aber den Königlichen im Wett Tipp heute nicht viel entgegensetzen können.

Am 23. April 2025, um 21:30 Uhr, treffen im Coliseum Getafe und Real Madrid in der 33. Runde der La Liga aufeinander. Real Madrid rangiert auf Platz 2 der Tabelle mit 69 Punkten, während Getafe auf Platz 12 mit 39 Punkten zu finden ist.

Eines ist für die Getafe Real Madrid Prognose besonders wichtig. Zum einen haben die Königlichen, die sich im Kampf um den Meistertitel keine Stolperer mehr leisten sollten, die letzten sechs Duelle mit Getafe gewonnen. Zum Anderen ist der Gastgeber vor den eigenen Fans in der Regel schwächer als in der Fremde.

Daher lautet unser Getafe Real Madrid Wett Tipp heute: “Sieg Real” zu einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Getafe vs Real Madrid auf “Sieg Real”:

Getafe vs Real Madrid Quoten Analyse:

Wir empfehlen einen Sieg von Real Madrid in diesem Match. Real Madrid ist das favorisierte Team und muss gewinnen, um im Titelrennen zu bleiben. Zudem zeigt die Statistik, dass sie in den letzten Begegnungen stets gegen Getafe gewonnen haben. Dementsprechend fallen die Getafe Real Madrid Quoten aus, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.