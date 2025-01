Girona - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 29.01.2025

Unser Girona - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Die Spanier konnten bisher nur drei Punkte sammeln und haben keine Chance mehr auf die K.o.-Phase, die Engländer mussten hingegen erst eine Niederlage hinnehmen. Im Wett Tipp heute kommt keine weitere hinzu.

Am 29. Januar 2025 steht uns ein spannendes Champions-League-Duell bevor: Girona empfängt den Favoriten FC Arsenal im Estadi Municipal de Montilivi.

Girona, aktuell auf Platz 31 mit nur drei Punkten, hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Niederlagen hinnehmen müssen. Der FC Arsenal befindet sich hingegen auf Platz 3 mit 16 Punkten und ist in großartiger Form. In der Girona Arsenal Prognose gibt es daher eine klare Tendenz.