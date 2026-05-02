Gladbach vs Dortmund: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Gladbach vs Dortmund Prognosen unseres Wettexperten für dieses Bundesliga-Duell am 03.05.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten.

Dortmund ist seit sechs Pflichtspielduellen gegen Mönchengladbach ungeschlagen (5S, 1U) und gewann 20 der letzten 25 Aufeinandertreffen. Und auch am Sonntag, den 03.05.2026, geht der BVB als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell gegen die Fohlen.

Angesichts der starken Auswärtsbilanz des BVB und der jüngsten direkten Duelle erwarten die Buchmacher einen Sieg der Gäste. Wir sehen die Dortmunder ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,91 bei Betano den Sieg für Dortmund.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Quoten für dieses Spiel spiegeln die Kräfteverhältnisse in der aktuellen Saison wider. Dortmund, auf dem zweiten Tabellenplatz, reist mit einem erheblichen Vorsprung auf den Elftplatzierten Gladbach an.

Die Prognosen werden auch stark von der beeindruckenden Auswärtsstärke des BVB beeinflusst. In 15 Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison gab es lediglich zwei Niederlagen, während acht Partien gewonnen wurden. Dabei erzielte die Mannschaft von Niko Kovac im Schnitt 1,87 Tore pro Spiel und kassierte gerade einmal 1,13 Gegentore.

Auch der historische Vergleich spricht eine deutliche Sprache. Fünf der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen konnte Dortmund für sich entscheiden, was die Favoritenrolle der Westfalen untermauert. Obwohl Gladbachs jüngste Heimbilanz mit neun Punkten aus fünf Spielen und Toren in jeder dieser Partien solide ist, stellt Dortmund eine Hürde dar, die wahrscheinlich zu hoch sein wird.

Die Dortmunder Dominanz zeigt sich auch in den Spieldaten: Die Schwarz-Gelben sind das zweitstärkste Team der Liga bei den erzielten Toren (durchschnittlich 2,1 pro Spiel) und lassen die zweitwenigsten Torschüsse zu. Gladbach hingegen gehört zu den Teams, die die meisten Schüsse des Gegners zulassen.

Gladbach vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Tipps zum Wochenende? Wir haben uns die besten Optionen für euch angesehen, die auf unserer Analyse basieren. Hier sind unsere Favoriten für das Duell zwischen Gladbach und Dortmund:

Sieg für Dortmund ( Quote 1,91 bei Betano ): Die Gäste sind auswärts extrem stark und haben den direkten Vergleich klar auf ihrer Seite. Gladbach hat zwar zu Hause zuletzt gepunktet, aber gegen ein Topteam wie den BVB wird es schwer. Die Quote von 1,91 für einen Auswärtssieg ist daher sehr attraktiv.

Die Gäste sind auswärts extrem stark und haben den direkten Vergleich klar auf ihrer Seite. Gladbach hat zwar zu Hause zuletzt gepunktet, aber gegen ein Topteam wie den BVB wird es schwer. Die Quote von 1,91 für einen Auswärtssieg ist daher sehr attraktiv. Dortmund gewinnt & beide Teams treffen ( Quote 3,20 bei Betano ): Gladbach trifft zu Hause verlässlich und hat in den letzten fünf Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Da Dortmund aber die qualitativ überlegene Mannschaft ist, ist ein Sieg des BVB bei gleichzeitigem Gegentor ein realistisches Szenario. Fünf der letzten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten. Eine Quote von 3,20 hierfür ist verlockend.

Gladbach trifft zu Hause verlässlich und hat in den letzten fünf Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Da Dortmund aber die qualitativ überlegene Mannschaft ist, ist ein Sieg des BVB bei gleichzeitigem Gegentor ein realistisches Szenario. Fünf der letzten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten. Eine Quote von 3,20 hierfür ist verlockend. Halbzeitstand: Unentschieden (Quote 2,35 bei Betano): Eine interessante Alternative. Gladbach lag in 7 von 15 Heimspielen zur Halbzeit nicht zurück, oft stand es unentschieden, selbst gegen Topteams. Da Dortmund die Champions-League-Qualifikation bereits sicher hat, könnten die Westfalen das Spiel etwas ruhiger angehen. Die Quote von 2,35 für ein Remis zur Pause bietet gutes Potenzial.

Egal für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Quoten und zuverlässigsten Anbieter findet ihr auf unserer speziellen Seite für empfohlene Wettanbieter. Jetzt bleibt uns nur noch, euch ein unterhaltsames und hoffentlich torreiches Bundesligaspiel zu wünschen!