Gladbach - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2025

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 09:00 Uhr Gladbach - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Fohlen mit dem dritten Dreier am Stück?

Unser Gladbach - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Wir erwarten ein Duell, in dem sich beide Teams weitestgehend neutralisieren. Entsprechend gehen wir in unserem Wett Tipp heute auch nicht von allzu vielen Toren aus.

Nur noch drei Punkte trennen die Fohlen aus Mönchengladbach vom Champions-League-Rang 4. Mit einem Sieg am Samstag könnten sie also im besten Fall mit den viertplatzierten Roten Bullen aus Leipzig gleichziehen. In unserer Gladbach Frankfurt Prognose steht der Borussia allerdings ein schwieriges Heimspiel bevor.

Gegen die Eintracht hat sie zuletzt vor fast vier Jahren gewonnen. Aktuell agieren beide Mannschaften für uns auf Augenhöhe, sodass wir ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel mit nicht der ganz großen Masse an Torchancen erwarten. Wir entscheiden uns daher für den Gladbach Frankfurt Wett Tipp heute “Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Frankfurt auf “Unter 3,5 Tore”:

Gladbach ließ in den letzten 5 Heimspielen nur 3 Gegentreffer zu.

Frankfurt erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen nur ein Tor.

In keinem der letzten 5 direkten Duelle gab es mehr als 3 Tore.

Gladbach vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher auf dem Markt, von denen mittlerweile die meisten auch Sportwetten mit Paysafecard anbieten, teilen unsere Einschätzung. Auch sie können sich in diesem Duell keinen Favoriten ausmalen. Das wird an den ausgegebenen Gladbach Frankfurt Quoten überaus deutlich.

Die Quoten für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg sind nämlich in vielen Fällen identisch und bewegen sich um 2,60 herum. Ein 1:1 ist für die Bookies das wahrscheinlichste Ergebnis in diesem Match. Die Gladbach Frankfurt Wettquoten für diesen Ergebnistipp liegen zwischen 6,75 und 7,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Frankfurt Prognose: Partie mit hoher Remis-Gefahr

Mit drei Niederlagen am Stück bei insgesamt 2:9 Toren ist Gladbach katastrophal ins Jahr 2025 gestartet. Zuletzt aber konnten die Fohlen den Spieß umdrehen und sowohl das Heimspiel gegen Schlusslicht Bochum klar mit 3:0 als auch am vergangenen Wochenende das Auswärtsmatch bei Vizemeister Stuttgart mit 2:1 gewinnen.

Vor allem der Erfolg bei den Schwaben dürfte der Borussia neues Selbstvertrauen gegeben haben. Durch Patzer der Konkurrenz sind sie als Siebter auf Schlagdistanz zu den europäischen Rängen. Selbst Platz 4 ist nur noch drei Zähler entfernt. Zwei Siege an den letzten beiden Spieltagen gelangen ansonsten nur noch den Bayern.

Das letzte Mal, dass die Borussia selbst drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen hat, war im Juni 2020. Dabei würde eine Führung am Samstag grundsätzlich einem Sieg fast schon gleichkommen, denn die Fohlen sind das einzige Team, das nach einer Führung noch keinen einzigen Punkt abgab (9S).

In der Vorsaison hatten sie noch 31 Punkte nach Führungen verspielt, was alleiniger Liga-Höchstwert war. Die Gäste aus Hessen können allerdings mit Rückständen umgehen, weshalb wir uns bei unserem Gladbach Frankfurt Tipp keinesfalls darauf verlassen würden, dass die Borussen nach einem Vorsprung auch die drei Zähler wirklich mitnehmen.

Gladbach - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:1 Stuttgart (A), 3:0 Bochum (H), 1:3 Gladbach (A), 1:5 Wolfsburg (A), 0:1 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Wolfsburg (H), 0:2 AS Rom (A), 2:2 Hoffenheim (A), 2:0 Ferencvaros (H), 2:0 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Frankfurt: 1:2 (A), 0:2 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 1:1 (A)

Die Eintracht holte nämlich in diesem Kalenderjahr schon vier Punkte nach Rückständen - Liga-Höchstwert! Als einziges Team neben den Bayern und Leverkusen sind die Hessen im Bundesliga-Jahr 2025 noch ungeschlagen. Nach drei anfänglichen Siegen gab es zuletzt aber nur noch zwei Remis.

Zwischendrin verloren die Adler aus der Mainmetropole ihr letztes Europa-League-Spiel bei der AS Roma mit 0:2, sodass sie mit drei sieglosen Pflichtspielen an den Niederrhein fahren. Auswärts holten sie auch nur einen Sieg in den letzten sechs Partien in allen Wettbewerben. Mit vier wurde über die Hälfte dieser Begegnungen verloren (1U).

Trotz der letzten kleinen Ergebniskrise ist man im Lager der Hessen vor allem mit der bisherigen Bundesliga-Saison zufrieden. Mit 38 Punkten nach 20 Spieltagen absolviert die Eintracht die geteilt zweitbeste Spielzeit ihrer Bundesliga-Historie. Mit elf Dreiern hat sie schon jetzt genauso viele wie in der kompletten Vorsaison.

Außerdem steht die SGE bei schon 45 Toren. Das ist nicht nur der beste Wert seit 43 Jahren, sondern aktuell nach den Bayern und Bayer auch der drittbeste Wert der Liga. Trotz der zuletzt etwas schwächeren Ergebnisse sehen wir die Gäste daher in unserer Gladbach Frankfurt Prognose keinesfalls als Außenseiter. Zudem spricht der direkte Vergleich für die Adler.

So seht ihr Gladbach - Frankfurt im TV oder Stream:

08. Februar 2025, 18:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Bevor wir im Rahmen unserer Gladbach Frankfurt Prognose auf den direkten Vergleich eingehen, sei kurz erwähnt, dass ihr die Begegnung nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bei Sky im TV und Stream bzw. bei WOW nur im Stream verfolgen könnt.

Es ist bereits das dritte Duell zwischen den Fohlen und Adlern in dieser Saison. Das Hinspiel zu Hause (2:0) gewannen die Hessen genauso wie etwas mehr als einen Monat später die Zweitrunden-Heimpartie im DFB-Pokal (2:1), als die Adler ab der 15. Minute in Überzahl spielten.

Gladbach vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; N’Goumou, Sander, Stöger, Weigl, Hack; Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Chiarodia, Friedrich, Fukuda, Netz, Lainer, Swider, Neuhaus, Cvancara

Startelf Frankfurt: Trapp - Tuta, Kristensen, Theate; Collins, Götze, Skhiri, Hojlund, Knauff, Brown; Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Bahoya, Dahoud, Chaibi, Larsson, Uzun, Nkounkou, Wahi, Batshuayi

Wettbewerbsübergreifend sind die Hessen seit acht direkten Pflichtspiel-Duellen (siebenmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal) ungeschlagen (5S, 3U). Gegen keinen anderen Gegner aus dem Oberhaus ist die SGE so lange unbesiegt wie gegen die Borussia. Nach alldem ließe sich auch über den Gladbach Frankfurt Tipp “Doppelte Chance X2” nachdenken.

Erweitert man diese Wette um die Option “Beide Teams treffen”, so erhält man über die Merkur Bets App eine ansprechende Quote von 2,19. In sieben der letzten acht Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Kontrahenten konnten beide Mannschaften ein Tor erzielen.

Unser Gladbach - Frankfurt Tipp: “Unter 3,5 Tore”

Die beiden neuen Eintracht-Stürmer Elye Wahi und Michy Batshuayi werden wohl noch nicht in der Startelf stehen, dafür aber zumindest im Kader. Zu Beginn müssen es wohl erst noch andere für die Hessen richten. Der letzte direkte Vergleich spricht für die Gäste, die aktuelle Form aber für die Gastgeber. Beide haben das Zeug, diese Partie zu gewinnen.

Das meiste Geschehen dürfte sich nach unserer Einschätzung aber im Mittelfeld abspielen, sodass wir nicht davon ausgehen, dass wir hier ein Torfestival erleben werden. In keinem der letzten fünf direkten Duelle zwischen diesen beiden Klubs gab es mehr als drei Tore. Außerdem ließen die Fohlen in den letzten fünf Heimspielen gerade einmal drei Gegentreffer zu, während die Adler zumindest in ihren letzten beiden Pflichtspielen ihre Treffsicherheit vermissen ließen.