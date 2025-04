Gladbach - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 06:00 Uhr Gladbach - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer behält die Europapokal-Teilnahme fest im Visier?

Unser Gladbach - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: In den vergangenen Jahren waren die Breisgauer ein wahrer Angstgegner der Fohlen. Im Wett Tipp heute könnte die Borussia diese Serie aber beenden.

Der Endspurt der Saison 2024/25 in der Bundesliga verspricht vor allem im Kampf um die Europapokal-Tickets große Spannung. Zwischen Rang 3 und Platz 8 liegen gerade mal sieben Punkte. Bei unserer Gladbach Freiburg Prognose kommt es zum Duell zweier Teams, die mitten in diesem Spannungsfeld liegen.

Beide Mannschaften dürfen sogar noch von der Champions League träumen. Die Quoten und die Formkurve sprechen am Samstag für die Fohlen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Merkur Bets den Gladbach Freiburg Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Gladbach vs Freiburg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Freiburg ist seit 5 Spielen ohne Sieg

Nur Bayern und Bayer haben in der Rückrunde mehr Punkte gesammelt als Gladbach

Die Fohlen haben lediglich 2 der letzten 10 BL-Spiele verloren

Gladbach vs Freiburg Quoten Analyse:

Beide Vereine gehen als Tabellennachbarn in den 29. Spieltag. Die Fohlen liegen auf Rang 6 zwei Zähler vor den Breisgauern. Für Buchmacher Merkur Bets, der nicht nur in unserem Merkur Bets Test hervorragend abgeschnitten hat, sondern auch zu den Bookies mit deutscher Lizenz gehört, spielt natürlich auch der Heimvorteil eine Rolle. So sind die Hausherren aus Sicht des Bookies die leichten Favoriten. Ihr bekommt für einen Heimsieg Gladbach vs Freiburg Quoten von 2,15.

Für eine Punkteteilung wartet eine Quote von 3,70 auf euch. Ein Dreier der Gäste wird mit Gladbach gegen Freiburg Wettquoten von 3,23 belohnt.

Gladbach vs Freiburg Prognose: Zeigen die Fohlen eine Reaktion?

Mit dem 1:1 am vergangenen Spieltag auf St. Pauli hat Mönchengladbach den fünften Auswärtserfolg in Serie verpasst. Die Stimmung bei den Fohlen fühlte sich nach dem Remis sogar wie nach einer Niederlage an. Der Grund war die schlechte Leistung. Alle wichtigen Zahlen wie der Ballbesitz (64 Prozent), die erwartbaren Tore (1,94 zu 0,57) und die Gesamtschüsse (26:5) sprachen nämlich eigentlich klar für die Kiezkicker. Trotzdem bleibt die Borussia seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen (2S, 1U). Zudem hat der Verein schon 44 Punkte auf dem Konto.

Das sind bereits jetzt zehn Zähler mehr als in der kompletten Vorsaison. Für unseren Gladbach Freiburg Tipp spricht auch: Nur Bayern (26) und Leverkusen (24) holten in der Rückrunde mehr Punkte (22). Die Mannschaft von Coach Gerardo Seoane hat am meisten Schüsse zugelassen (465) und steht auf Platz 17 bei den xGA (51,5). 41 Gegentore reichen aber für Rang 8. Niemand in Liga 1 unterbietet seine erwarteten Gegentore so sehr wie die Fohlen (-10,6). Hinzu kommt die drittbeste „Shooting Accuracy“ (53,3 Prozent). Keeper Tiago Pereira Cardoso kommt auf eine Abwehrquote von 94 Prozent - das ist der Liga-Bestwert!

Ab Anfang Februar hatte Freiburg in der Bundesliga vier Siege in Folge gefeiert und ließ seine Fans träumen, doch nach dem glanzvollen 5:0-Heimsieg gegen Werder Bremen kam bei den Männern von Coach Julian Schuster etwas Sand ins Getriebe. Auf drei Remis folgten zuletzt zwei Heimpleiten. 26 Spieltage war der SCF das zweitbeste Heimteam der Liga. Durch das 1:2 gegen Union Berlin und das 1:4 gegen Dortmund sind die Badener in der Heimtabelle nun auf Rang 6 abgerutscht. Dafür ist der Sport-Club nun schon auswärts seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen.

Auch die Defensive macht aktuell ein paar Probleme. Eigentlich kommen nur Leipzig (13) und die Bayern (12) auf mehr Weiße Westen als die Freiburger (10), doch nach zuvor sechs Spielen in Serie zu Null setzte es in den letzten drei Partien acht Gegentore. Ligaweit musste in diesem Zeitraum nur der VfL Bochum mehr Gegentreffer hinnehmen (10).

Die Leistung gegen den Angstgegner BVB macht aber Hoffnung. Die Breisgauer waren besser, griffiger und geradliniger als gegen die Eisernen. In Gladbach will es Freiburg gegen den nächsten Europa-Rivalen nun besser machen.

Gladbach - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:1 St. Pauli (A), 1:0 Leipzig (H), 2:0 Viktoria Köln (H), 4:2 Werder Bremen (A), 1:3 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:4 Borussia Dortmund (H), 1:2 Union Berlin (H), 2:2 Mainz (A), 0:0 Leipzig (H), 0:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Freiburg: 1:3 (A), 0:3 (H), 3:3 (A), 0:0 (H), 0:0 (A)

Diese Paarung wurde bisher 47 Mal ausgetragen. Mit 17 Siegen zu 13 Niederlagen (17U) liegen die Freiburger im direkten Vergleich knapp vorne. Der Blick auf die letzten Duelle, der für die Gladbach vs Freiburg Prognose besonders wichtig ist, fällt sogar noch deutlicher aus.

Die Breisgauer sind seit sieben Duellen gegen die Borussia ungeschlagen. Die Fohlen verloren zuletzt erstmals im Oberhaus zwei Partien in Folge gegen den SCF. Zudem erzielte die Borussia in den letzten drei BL-Heimspielen gegen den Sport-Club kein Tor.

Das Hinspiel im Europa-Park-Stadion ging mit 3:1 an die Hausherren.

Freiburg kassierte in dieser Bundesliga-Saison 64 Prozent seiner Gegentore nach der Pause. Nur bem VfB ist der Anteil ligaweit noch größer. Zudem mussten die Fohlen 66 Prozent ihrer Gegentreffer nach dem Seitenwechsel hinnehmen.

Dieses Expertenwissen führt uns zum Gladbach gegen Freiburg Tipp "Über 1,5 Tore in 2. Halbzeit". Dafür bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,50.

Wie wäre es dann mit einer Kombiwette? Mit dem Merkur Bets Kombi Boost könnt ihr mehrere Tipps miteinander kombinieren und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den möglichen Gewinn sichern. Und damit noch nicht genug: Für Kombi- und Betbuilder Wetten nimmt euch Merkur Bets auch noch die Wettsteuer ab!

So seht ihr Gladbach - Freiburg im TV oder Stream:

12. April 2025, 15:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr werden die Fans der deutschen Bundesliga bei Sky bestens versorgt. Alle Spiele werden vom Bezahlsender, entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz, live und exklusiv übertragen.

Das ist auch beim Spiel zwischen Gladbach und Freiburg so.

Gladbach vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Pereira Cardoso - Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich - Reitz, Weigl - Honorat, Plea, Hack - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Friedrich, Lainer, Netz, Neuhaus, Pesch, Stöger, Swider, Borges Sanches, Cvancara, Fukuda

Startelf Freiburg: F. Müller - Kübler, Rosenfelder, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage - Doan, Höler, Grifo - Gregoritsch

Ersatzbank Freiburg: Huth, Gulde, Makengo, Sildillia, Beste, Höfler, Manzambi, Muslija, Röhl, Adamu, Dinkci, Philipp

Die Hausherren gehen ohne Spieler wie Ngoumou, Nicolas, Omlin und Sander in die Partie. Bei den Gästen fehlen die verletzten Atubolu, Kyereh und Ogbus. Zudem muss Ginter wegen seiner fünften Gelben Karte einmal aussetzen.

Vor allem diese Personalie könnte Auswirkungen auf die Gladbach vs. Freiburg Prognose haben, denn der Sport-Club konnte von den letzten zwölf BL-Spielen ohne den erfahrenen Abwehrspieler nur zwei gewinnen.

Wenn ihr noch mehr Zahlen und Fakten zu weiteren Gladbach Freiburg Tipps sucht, könnt ihr auch noch einen Blick auf das Stats-Angebot von Merkur Bets werfen. Dort sind neben der jeweiligen Paarung einige Statistiken zu finden.

Unser Gladbach - Freiburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Freiburger hoffen am Samstag auf ihre gute Bilanz gegen die Borussia, doch unserer Meinung nach ist dieses Mal nicht mehr als ein Unentschieden für den SCF drin. Das hat einerseits mit der guten Form der Fohlen in der Rückrunde zu tun, andererseits haben auch die Gladbacher in der zweiten Saisonhälfte, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende auf St. Pauli, schlechte Leistungen auf den Rasen gebracht. Meistens folgte dann im darauffolgenden Spiel eine Reaktion.

Diese erwarten wir auch am Samstag. Die Breisgauer stecken dagegen aktuell in einer kleinen Krise und müssen wichtige Stammspieler wie die Nummer 1 Atubolu oder Abwehrchef Ginter ersetzen.